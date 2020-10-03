В аптеках появилось российское лекарство от коронавируса: что это такое и кому его нельзя

В аптеках сейчас продаются два препарата для лечения COVID-19 — «Арепливир» и «Коронавир». В основе обоих лежит одно и то же действующее вещество — фавипиравир, о котором до этого года если и говорили, то только в научных и медицинских кругах. В России зарегистрировали его лишь в этом году, поэтому пациентам о нем, как правило, ничего неизвестно. Мы поговорили с доктором и изучили медицинские рекомендации, чтобы разобраться, что это за средство.
Лекарство от гриппа
Фавипиравир был разработан японской компанией Toyama Chemical для лечения гриппа, позже испытывался как средство от лихорадки Эбола, однако проведенное исследование научное сообщество раскритиковало за допущенные методологические ошибки. В России фавипиравир для лечения гриппа не применяли, он не был зарегистрирован.
В 2020 году начались исследования фавипиравира как лекарства от коронавируса. В России он впервые появился в мае под торговым названием «Авифавир» и был рекомендован для лечения в стационаре.
— В январе 2020 года в Китае было проведено открытое нерандомизированное исследование фавипиравира при лечении COVID-19 в сравнении с комбинацией лопинавир+ритонавир. В группе фавипиравира медиана времени до элиминации (выведение из клеток. — Прим. ред.) вируса составила 4 дня и была значительно меньше, чем в группе сравнения (11 дней), — значится в рекомендациях Минздрава.
Позднее японские ученые заявили, что результаты исследования не достигли статистической значимости. Об этом пишет Reuters. Однако в России провели собственное клиническое исследование. В нем участвовали 168 пациентов с легким и средним течением COVID-19.
— Частота достижения клинического улучшения на 7-й день терапии в группе пациентов, получавших фавипиравир, была практически в 1,5 раза больше, чем в группе сравнения. Доля пациентов с элиминацией вируса в 3 и 5-й дни терапии была выше в группе лечения фавипиравиром, что свидетельствовало о более раннем наступлении элиминации при применении препарата, — говорится в рекомендациях Минздрава
По итогам исследования решили, что лечить фавипиравиром можно не только в стационаре, но и амбулаторно.
Только по рецепту
В конце сентября лекарства под торговым наименованием «Арепливир» и «Коронавир» поступили в аптеки по цене от
«Фавипиравир — рецептурный препарат. Его может назначить только врач. Самостоятельно его покупать нельзя ни в коем случае»
доктор медицинских наук Надежда Изможерова
— Он появляется [в аптеках] для того, чтобы амбулаторные пациенты могли его купить, но контролировать прием должен доктор, — объясняет она.
Надежда Изможерова — доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой фармакологии и клинической фармакологии УГМУ, член Ассоциации клинических фармакологов Российской Федерации и Российского национального общества фармакологов.
Опасное лечение
Фармаколог говорит о строгих ограничениях не просто так: безопасность фавипиравира требует изучения, а лечение им — строгого контроля со стороны врачей. В частности медикам рекомендовано контролировать уровень мочевой кислоты (особенно у пациентов с подагрой), активности трансаминаз (ферментов печени. — Прим. ред.), ЭКГ. Об этом говорится в официальном заключении экспертов Информационного центра по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 «ФармаCOVID» на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России.
— Применение препарата в настоящее время может быть рассмотрено у пациентов с легкой и среднетяжелой формами COVID-19 только после оценки соотношения пользы и риска и при преобладании пользы над рисками применения, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению и временными методическими рекомендациями Минздрава России и при особом внимании к мониторингу безопасности со стороны лечащих врачей, — говорится в документе.
— Что известно про побочные эффекты? Повышение мочевой кислоты, повышение уровня трансаминаз, иммуносупрессивное действие. Достаточно большой процент межлекарственных взаимодействий и различные побочные эффекты: тошнота, рвота, сыпь, боли в груди, единичные клинические случаи злокачественного нейролептического синдрома (редкое опасное расстройство, связанное с приёмом психотропных препаратов. — Прим. ред.), — уточняет Изможерова.
Доклинические испытания показали, что фавипиравир может быть опасен для эмбриона, поэтому беременным женщинам его не назначают. Всем женщинам детородного возраста обязаны проводить тест на беременность перед назначением терапии и по ее окончанию. При этом предохраняться обязательно не только во время лечения, но и в течение трех месяцев после него. Мужчинам, кстати, тоже.
Фавипиравир обнаруживается в грудном молоке, поэтому при использовании препарата грудное вскармливание приостанавливают. Детям до 18 лет препарат не назначают, поскольку пока не известно, как он влияет на детский организм.