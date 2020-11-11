«Дядька в реанимации. Бабушка жены болеет. Учительница сына умерла». Что с ковидом в районах — рассказ сибиряка

Бабушка жены тяжело болеет вторую неделю дома. Врачи истово отговаривают ложиться в больницу. Ухаживает, рискуя своим здоровьем, моя теща, тоже врач — на пенсии. Фельдшер скорой, которую ждали сутки, не знал, чем отличается хлорид калия от хлорида кальция. Насилу поставил укол в вену какой-то «бабочкой» (специальный катетер. — Прим. ред.) — насколько это профессионально?



Родственника земляков госпитализировали в Горный якобы с пневмонией. Он там умер, ковид никто и не проверял — это же Тогучинский район, нельзя статистику портить. Забирать тело из морга три дня было некому: все его близкие родственники болеют коронавирусной инфекцией.



В районах вообще паноптикум. Если в Новосибирске нет лекарств, то представляете, что творится в Тогучине или Татарске? Умерла первая школьная учительница младшего сына, ей было 65 лет. Уже переболело много друзей и знакомых — по-разному. Счет явно идет на десятки тысяч.

Оптимизма и доверия к региональной власти все меньше. Не хотел писать, но я перестал понимать политику правительства НСО. Неделю назад губернатор в разгар ковидной паники и жалоб открывает железнодорожный вокзал в Чанах, построенный по программе РЖД. Три дня ничего не происходит — и вдруг Травников извиняется перед нами, жителями Новосибирской области, за ситуацию в здравоохранении региона.

