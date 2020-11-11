«Дядька в реанимации. Бабушка жены болеет. Учительница сына умерла». Что с ковидом в районах — рассказ сибиряка

Общественник рассказал о ситуации с ковидом в Новосибирской области
Общественник Владимир Кириллов рассказал, как коронавирусная инфекция коснулась его семьи и знакомых. По его словам, в районах ситуация куда хуже, чем в областной столице. Публикуем авторскую колонку-мнение новосибирца.
Мой дядька, 73 года, в реанимации в 25-й медсанчасти — уже шестой день. Лекарства еле достали знакомые, в больнице их нет. Умерла сестра двоюродная в районе — ребенок-инвалид с детства с ДЦП — три месяца назад. Ковид. Поставили, естественно, не ковид, а сопутствующие болезни — сердечную недостаточность. Лекарств в районной ЦРБ, как и мест, также нет. Фактически люди обречены на самолечение народными средствами, как в средневековье. Похоронные фирмы отказываются хоронить ковидных умерших, даже в запечатанных мешках.
Бабушка жены тяжело болеет вторую неделю дома. Врачи истово отговаривают ложиться в больницу. Ухаживает, рискуя своим здоровьем, моя теща, тоже врач — на пенсии. Фельдшер скорой, которую ждали сутки, не знал, чем отличается хлорид калия от хлорида кальция. Насилу поставил укол в вену какой-то «бабочкой» (специальный катетер. — Прим. ред.) — насколько это профессионально?
Родственника земляков госпитализировали в Горный якобы с пневмонией. Он там умер, ковид никто и не проверял — это же Тогучинский район, нельзя статистику портить. Забирать тело из морга три дня было некому: все его близкие родственники болеют коронавирусной инфекцией.
В районах вообще паноптикум. Если в Новосибирске нет лекарств, то представляете, что творится в Тогучине или Татарске? Умерла первая школьная учительница младшего сына, ей было 65 лет. Уже переболело много друзей и знакомых — по-разному. Счет явно идет на десятки тысяч.
Оптимизма и доверия к региональной власти все меньше. Не хотел писать, но я перестал понимать политику правительства НСО. Неделю назад губернатор в разгар ковидной паники и жалоб открывает железнодорожный вокзал в Чанах, построенный по программе РЖД. Три дня ничего не происходит — и вдруг Травников извиняется перед нами, жителями Новосибирской области, за ситуацию в здравоохранении региона.
Чуть ли не на следующий день министр здравоохранения фактически дезавуирует извинения губернатора, заявляя на сессии, что все по плану и система справляется. Никаких извинений. ОНФ в лице сопредседателя штаба по региону, врача Дорофеева указывает, что одна из основных проблем — коммуникации врачей с больными и отсутствие плановости в работе и контроле за рецептами врачей — это тотальные сбои в работе медицинской информационной системы, разрабатываемой несколько лет. Ни ОНФ, ни Общественная палата не взяли ситуацию с темой ковида и заявлением своего же сопредседателя под контроль, хотя что это я, ведь это же фактически чиновники того же Минрегиона с финансированием из бюджета.
Неэффективность эта система, думаю, еще покажет.
Согласны с автором?
Что еще почитать о коронавирусе
В новосибирских больницах пациенты снова вынуждены лежать в коридорах из-за нехватки мест.
В Новосибирске дорожает то, что связано с коронавирусом, его лечением и диагностикой. Например, это коснулось стоимости КТ органов грудной клетки и антибиотиков в аптеках.
Сибирячка дозвонилась до регистратуры своей поликлиники только на
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции