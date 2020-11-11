11 ноября среда
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 76.40
eur 90.36
Тема дняГде готовят новую точечную застройку — 4 места
Фото пользователя

Владимир Кириллов

Общественник
Фото пользователя

Владимир Кириллов

Общественник

Все новости

Все новости

«Дядька в реанимации. Бабушка жены болеет. Учительница сына умерла». Что с ковидом в районах — рассказ сибиряка

У Владимира Кириллова переболело много близких. В своей колонке он рассуждает о размахе пандемии в регионе

1 247
11Обсудить

Поделиться

Пандемия напрямую коснулась семьи Владимира Кириллова

Пандемия напрямую коснулась семьи Владимира Кириллова

Поделиться

Общественник рассказал о ситуации с ковидом в Новосибирской области

Общественник Владимир Кириллов рассказал, как коронавирусная инфекция коснулась его семьи и знакомых. По его словам, в районах ситуация куда хуже, чем в областной столице. Публикуем авторскую колонку-мнение новосибирца.

Мой дядька, 73 года, в реанимации в 25-й медсанчасти — уже шестой день. Лекарства еле достали знакомые, в больнице их нет. Умерла сестра двоюродная в районе — ребенок-инвалид с детства с ДЦП — три месяца назад. Ковид. Поставили, естественно, не ковид, а сопутствующие болезни — сердечную недостаточность. Лекарств в районной ЦРБ, как и мест, также нет. Фактически люди обречены на самолечение народными средствами, как в средневековье. Похоронные фирмы отказываются хоронить ковидных умерших, даже в запечатанных мешках.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Бабушка жены тяжело болеет вторую неделю дома. Врачи истово отговаривают ложиться в больницу. Ухаживает, рискуя своим здоровьем, моя теща, тоже врач — на пенсии. Фельдшер скорой, которую ждали сутки, не знал, чем отличается хлорид калия от хлорида кальция. Насилу поставил укол в вену какой-то «бабочкой» (специальный катетер. — Прим. ред.) — насколько это профессионально?

Родственника земляков госпитализировали в Горный якобы с пневмонией. Он там умер, ковид никто и не проверял — это же Тогучинский район, нельзя статистику портить. Забирать тело из морга три дня было некому: все его близкие родственники болеют коронавирусной инфекцией.

В районах вообще паноптикум. Если в Новосибирске нет лекарств, то представляете, что творится в Тогучине или Татарске? Умерла первая школьная учительница младшего сына, ей было 65 лет. Уже переболело много друзей и знакомых — по-разному. Счет явно идет на десятки тысяч.

Оптимизма и доверия к региональной власти все меньше. Не хотел писать, но я перестал понимать политику правительства НСО. Неделю назад губернатор в разгар ковидной паники и жалоб открывает железнодорожный вокзал в Чанах, построенный по программе РЖД. Три дня ничего не происходит — и вдруг Травников извиняется перед нами, жителями Новосибирской области, за ситуацию в здравоохранении региона.

Чуть ли не на следующий день министр здравоохранения фактически дезавуирует извинения губернатора, заявляя на сессии, что все по плану и система справляется. Никаких извинений. ОНФ в лице сопредседателя штаба по региону, врача Дорофеева указывает, что одна из основных проблем — коммуникации врачей с больными и отсутствие плановости в работе и контроле за рецептами врачей — это тотальные сбои в работе медицинской информационной системы, разрабатываемой несколько лет. Ни ОНФ, ни Общественная палата не взяли ситуацию с темой ковида и заявлением своего же сопредседателя под контроль, хотя что это я, ведь это же фактически чиновники того же Минрегиона с финансированием из бюджета.

Неэффективность эта система, думаю, еще покажет.

Согласны с автором?

    Что еще почитать о коронавирусе

    В новосибирских больницах пациенты снова вынуждены лежать в коридорах из-за нехватки мест.

    В Новосибирске дорожает то, что связано с коронавирусом, его лечением и диагностикой. Например, это коснулось стоимости КТ органов грудной клетки и антибиотиков в аптеках.

    ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

    Сибирячка дозвонилась до регистратуры своей поликлиники только на 186-й раз, но так и не смогла узнать, когда придет врач. Подробности — в ее злой колонке.

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    По теме

    Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК0
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ0
    • ПЕЧАЛЬ2

    Поделиться

    Поделиться

    Андрей ТравниковКонстантин Хальзовбольницыкоронавирускоронавирус в Новосибирске
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

    КОММЕНТАРИИ (11)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

    Загрузка...
    Загрузка...