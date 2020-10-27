Новосибирцы заявляют, что в ковидных госпиталях не хватает лекарств. У главврачей и Минздрава своя версия

Жители Новосибирска заявили об очередной проблеме, связанной с лекарствами, которые применяют при лечении коронавирусных больных — люди настаивают, что их не хватает и в больницах. Руководство медучреждений и Минздрав региона информацию опровергают.

Как проблему описывают новосибирцы

Пациентка инфекционного госпиталя на базе больницы № 3 (ОбьГЭС) Галина рассказала журналисту НГС о том, что вчера лекарств в учреждении не было. А сегодня ей дали таблетку «Азитромицина» и сделали инъекцию с «Цефтриаксоном» — это антибактериальные препараты, на нехватку которых в аптеках города жалуются новосибирцы.