Новосибирцы заявляют, что в ковидных госпиталях не хватает лекарств. У главврачей и Минздрава своя версия

Новосибирцы обвинили ковидные госпитали в нехватке антибиотиков
Жители Новосибирска заявили об очередной проблеме, связанной с лекарствами, которые применяют при лечении коронавирусных больных — люди настаивают, что их не хватает и в больницах. Руководство медучреждений и Минздрав региона информацию опровергают.
Как проблему описывают новосибирцы
Пациентка инфекционного госпиталя на базе больницы № 3 (ОбьГЭС) Галина рассказала журналисту НГС о том, что вчера лекарств в учреждении не было. А сегодня ей дали таблетку «Азитромицина» и сделали инъекцию с «Цефтриаксоном» — это антибактериальные препараты, на нехватку которых в аптеках города жалуются новосибирцы.
— Вчера медсестра посмотрела по моему личному делу, какие препараты мне назначены, открыла шкафчик, посмотрела и говорит: «А нет ни того, ни другого». А сегодня утром дали таблеточку. Самочувствие тяжелое: в холодный пот бросает, одышка. Сегодня выпросила у них масочку кислородную, подышать хоть. Не дают даже кислород — не хватает, — пояснила Галина.
Читательница Наталья говорит, что и в ковидном госпитале на базе больницы № 12 такая же ситуация:
— Положили в 12-ю больницу знакомую, врача, кстати. Бегаем по городу — пытаемся найти антибиотики, так как там нет ни антибиотиков, ни антикоагулянтов. Лечить нечем. Схема поставок и закупок такова, что невозможно быстро закупить препараты. Люди умирают, а мы бюрократию разводим! По словам врачей, такая же ситуация во всех больницах.
Что говорит министр здравоохранения
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на брифинге на вопрос о том, достаточно ли в инфекционных госпиталях антибиотиков и антикоагулянтов, ответил, что лечебные учреждения обеспечены всем необходимым.
Кроме того, на брифинге у министра спросили про такую же ситуацию в больнице скорой медицинской помощи № 2, где нет «Цефтриаксона», препаратов от кашля и других, на что он ответил, что не сможет прокомментировать сейчас — уточнит у руководителя учреждения.
Что ответили руководители ковидных госпиталей
Руководитель инфекционного госпиталя на базе больницы № 3 Александр Осадчий сказал журналисту НГС, что в их учреждении всё есть:
— У нас реально хорошее обеспечение лекарствами. Закуплены все антибиотики, антикоагулянты и так далее.
Руководитель инфекционного госпиталя на базе больницы № 12 Лариса Федина тоже говорит, что в учреждении есть и антибиотики, и антикоагулянты:
— Назначаем всем по показаниям и в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ. Ко мне никто из пациентов или их родственников не обращался с жалобами на отсутствие лекарств. Другое дело, что у нас из антикоагулянтов сейчас «Квадрапарин», а некоторым пациентам хочется «Клексан». Хотя на «Квадрапарине» люди хорошо вылечиваются. Антибиотики вообще есть всякие: как таблетированные, так и для парентерального введения — инъекций и ингаляций. Согласна, что надо уточнять по каждому случаю индивидуально.
Пациенты ковидных госпиталей в Новосибирске жалуются и на другие проблемы: например, им не делают тесты на коронавирус, отрицательные результаты которых нужны для выписки.