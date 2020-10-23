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Тема дняЖурналист с ковидом осталась без врачей и лекарств

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Из аптек Новосибирска пропали лекарства, которые спасают людей с густой кровью

Дефицит образовался на фоне пандемии коронавируса, при котором также нужны антикоагулянты

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&nbsp;Антикоагулянты принимают при тромбофилии

 Антикоагулянты принимают при тромбофилии

В новосибирских аптеках исчезли антикоагулянты

В новосибирских аптеках образовался дефицит антикоагулянтов — эти препараты нужны не только пациентам с коронавирусом, которым их сейчас назначают, но и жизненно необходимы людям с тромбофилией.

Кто нуждается в «Клексане»

Читательница Анастасия пожаловалась на отсутствие антикоагулянтов. Это химические вещества и лекарственные средства, угнетающие активность свертывающей системы крови и препятствующие образованию тромбов. У Анастасии тромбофилия — нарушение системы свертываемости крови, при котором увеличивается риск развития тромбоза. Ей пожизненно нужны препараты с действующим веществом эноксапарин натрия, среди них, например, есть «Клексан» и «Гемапаксан».

«Клексан» входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов, у него много аналогов, но их тоже сложно или совсем невозможно купить в городе.

<a href="https://takiedela.ru/news/2020/08/31/propal-kleksan/" target="_blank" class="_">В августе издание «Такие дела»</a> писало, что&nbsp;производитель лекарства, компания «Санофи», сообщал об отсутствии «Клексана» — это связывали с пандемией коронавируса

В августе издание «Такие дела» писало, что производитель лекарства, компания «Санофи», сообщал об отсутствии «Клексана» — это связывали с пандемией коронавируса

СЮЖЕТ

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Анастасия следит за показателями крови, сейчас ей нужен был курс антикоагулянтов, которых в аптеках не оказалось. Фармацевты объяснили ей, что на самом деле такая проблема существует уже с июля.

— У меня всё зависит от анализа крови: если всё в порядке, то два раз в год, если анализы плохие, то каждый день. То есть один шприц в день. Это жизненно важный препарат, образно говоря, у меня кровь густая. Сейчас нет ничего, что можно в уколе поставить. Ни в Барнауле, ни в Москве тоже нет ничего. Сейчас антикоагулянты используются при лечении ковида, — говорит Анастасия.

Анастасия поясняет, что пациентам с тромбофилией такие препараты нужны при беременности и даже в качестве подготовки к полету на самолете. По словам Анастасии, в поликлинике эти лекарства ей бесплатно не выдают, почему — она не знает.

Кроме того, антикоагулянты принимают люди после инфарктов и инсультов. Сейчас их используют при коронавирусной инфекции, которая способствует образованию тромбов. Поэтому пациенты с ковидом тоже не могут найти необходимых лекарств.

Внимание! Лечение должен назначать только врач, учитывая симптомы и анамнез (историю болезни, ранее перенесенные заболевания, состояние организма). Не занимайтесь самолечением и помните, что все препараты и их дозировки назначаются индивидуально. Бесконтрольное принятие лекарств может быть очень опасным.

— В аптеках реально нет лекарств, там очереди. У меня тесть заболел коронавирусом, мы купили 10 флакончиков антибиотика «Цефтриаксон» — и всё, его нету нигде. Скорую ждали 28 часов. Препаратов, предотвращающих тромбообразование, тоже нигде нет, например, «Курантила». Нужно, чтобы правительство приняло какие-то меры, — рассказал журналисту НГС читатель НГС Сергей (имя изменено).

Пропадал и до коронавируса

В «Новосибирской аптечной сети» сказали, что антикоагулянтов с названным действующим веществом нет. «Клексан» пропадал ещё до коронавируса, потом появлялся, а все остальные пропали тогда, когда коронавирус начался. В аптечной сети предложили новосибирцам, которым жизненно необходим препарат, писать жалобы в Минздрав.

— Пусть думают, что им делать, как вас обеспечивать. На жалобы реагируют всегда — и при коммунистах, и при демократах. Пишите, — сказали в сети.

Этого препарата действительно нет в аптеках города, судя по сервису поиска лекарств

Этого препарата действительно нет в аптеках города, судя по сервису поиска лекарств

Во время подготовки материала в сервисе поиска лекарств Lekvapteke появился один антикоагулянт прямого действия с эноксапарином натрия, но всего в трех аптеках города. Жителям доступен «Квадрапарин-СОЛОфарм». Он стоит более 3 тысяч рублей

Льготников лекарством обеспечат

Журналист НГС направил запросы с просьбой прокомментировать эту ситуацию в Минздрав региона, Росздравнадзор и «Новосибоблфарм».

— Звонят нам на горячую линию граждане и ругаются, что склады полные, а лекарств в аптеках нет, и они понять даже не хотят, что это лекарства только для льготных категорий граждан, ведь они в них нуждаются, они так же болеют и имеют все права на лекарственное обеспечение в рамках законодательства.«Новосибоблфарм» в рамках возложенных полномочий обеспечивает только льготные категории граждан за счет средств федерального и областного бюджетов. Обеспечение осуществляется по заявкам медицинских организаций, утвержденных Минздравом НСО, — прокомментировали ситуацию журналисту НГС в «Новосибоблфарме».

В учреждении пояснили, что медицинские организации заявляют лекарственные препараты, которые необходимы для терапии льготникам, прикрепленным к конкретной медицинской организации. Лекарственные препараты заявляются и отгружаются по МНН (международным непатентованным наименованиям):

— Перебоев с обеспечением, в том числе с антикоагулянтами, на сегодняшний день нет.

Ранее мы писали о проблеме в новосибирских аптеках с антибиотиками и противовирусными препаратами.

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