Из аптек Новосибирска пропали лекарства, которые спасают людей с густой кровью

В новосибирских аптеках исчезли антикоагулянты
В новосибирских аптеках образовался дефицит антикоагулянтов — эти препараты нужны не только пациентам с коронавирусом, которым их сейчас назначают, но и жизненно необходимы людям с тромбофилией.
Кто нуждается в «Клексане»
Читательница Анастасия пожаловалась на отсутствие антикоагулянтов. Это химические вещества и лекарственные средства, угнетающие активность свертывающей системы крови и препятствующие образованию тромбов. У Анастасии тромбофилия — нарушение системы свертываемости крови, при котором увеличивается риск развития тромбоза. Ей пожизненно нужны препараты с действующим веществом эноксапарин натрия, среди них, например, есть «Клексан» и «Гемапаксан».
«Клексан» входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов, у него много аналогов, но их тоже сложно или совсем невозможно купить в городе.
Анастасия следит за показателями крови, сейчас ей нужен был курс антикоагулянтов, которых в аптеках не оказалось. Фармацевты объяснили ей, что на самом деле такая проблема существует уже с июля.
— У меня всё зависит от анализа крови: если всё в порядке, то два раз в год, если анализы плохие, то каждый день. То есть один шприц в день. Это жизненно важный препарат, образно говоря, у меня кровь густая. Сейчас нет ничего, что можно в уколе поставить. Ни в Барнауле, ни в Москве тоже нет ничего. Сейчас антикоагулянты используются при лечении ковида, — говорит Анастасия.
Анастасия поясняет, что пациентам с тромбофилией такие препараты нужны при беременности и даже в качестве подготовки к полету на самолете. По словам Анастасии, в поликлинике эти лекарства ей бесплатно не выдают, почему — она не знает.
Кроме того, антикоагулянты принимают люди после инфарктов и инсультов. Сейчас их используют при коронавирусной инфекции, которая способствует образованию тромбов. Поэтому пациенты с ковидом тоже не могут найти необходимых лекарств.
Внимание! Лечение должен назначать только врач, учитывая симптомы и анамнез (историю болезни, ранее перенесенные заболевания, состояние организма). Не занимайтесь самолечением и помните, что все препараты и их дозировки назначаются индивидуально. Бесконтрольное принятие лекарств может быть очень опасным.
— В аптеках реально нет лекарств, там очереди. У меня тесть заболел коронавирусом, мы купили 10 флакончиков антибиотика «Цефтриаксон» — и всё, его нету нигде. Скорую ждали 28 часов. Препаратов, предотвращающих тромбообразование, тоже нигде нет, например, «Курантила». Нужно, чтобы правительство приняло какие-то меры, — рассказал журналисту НГС читатель НГС Сергей (имя изменено).
Пропадал и до коронавируса
В «Новосибирской аптечной сети» сказали, что антикоагулянтов с названным действующим веществом нет. «Клексан» пропадал ещё до коронавируса, потом появлялся, а все остальные пропали тогда, когда коронавирус начался. В аптечной сети предложили новосибирцам, которым жизненно необходим препарат, писать жалобы в Минздрав.
— Пусть думают, что им делать, как вас обеспечивать. На жалобы реагируют всегда — и при коммунистах, и при демократах. Пишите, — сказали в сети.
Во время подготовки материала в сервисе поиска лекарств Lekvapteke появился один антикоагулянт прямого действия с эноксапарином натрия, но всего в трех аптеках города. Жителям доступен «Квадрапарин-СОЛОфарм». Он стоит более 3 тысяч рублей
Льготников лекарством обеспечат
Журналист НГС направил запросы с просьбой прокомментировать эту ситуацию в Минздрав региона, Росздравнадзор и «Новосибоблфарм».
— Звонят нам на горячую линию граждане и ругаются, что склады полные, а лекарств в аптеках нет, и они понять даже не хотят, что это лекарства только для льготных категорий граждан, ведь они в них нуждаются, они так же болеют и имеют все права на лекарственное обеспечение в рамках законодательства.«Новосибоблфарм» в рамках возложенных полномочий обеспечивает только льготные категории граждан за счет средств федерального и областного бюджетов. Обеспечение осуществляется по заявкам медицинских организаций, утвержденных Минздравом НСО, — прокомментировали ситуацию журналисту НГС в «Новосибоблфарме».
В учреждении пояснили, что медицинские организации заявляют лекарственные препараты, которые необходимы для терапии льготникам, прикрепленным к конкретной медицинской организации. Лекарственные препараты заявляются и отгружаются по МНН (международным непатентованным наименованиям):
— Перебоев с обеспечением, в том числе с антикоагулянтами, на сегодняшний день нет.
Ранее мы писали о проблеме в новосибирских аптеках с антибиотиками и противовирусными препаратами.