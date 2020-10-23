Из аптек Новосибирска пропали лекарства, которые спасают людей с густой кровью

Анастасия следит за показателями крови, сейчас ей нужен был курс антикоагулянтов, которых в аптеках не оказалось. Фармацевты объяснили ей, что на самом деле такая проблема существует уже с июля.



— У меня всё зависит от анализа крови: если всё в порядке, то два раз в год, если анализы плохие, то каждый день. То есть один шприц в день. Это жизненно важный препарат, образно говоря, у меня кровь густая. Сейчас нет ничего, что можно в уколе поставить. Ни в Барнауле, ни в Москве тоже нет ничего. Сейчас антикоагулянты используются при лечении ковида, — говорит Анастасия.

Анастасия поясняет, что пациентам с тромбофилией такие препараты нужны при беременности и даже в качестве подготовки к полету на самолете. По словам Анастасии, в поликлинике эти лекарства ей бесплатно не выдают, почему — она не знает.



Кроме того, антикоагулянты принимают люди после инфарктов и инсультов. Сейчас их используют при коронавирусной инфекции, которая способствует образованию тромбов. Поэтому пациенты с ковидом тоже не могут найти необходимых лекарств.