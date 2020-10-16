Люди жалуются на нехватку лекарств в аптеках Новосибирска. Проверяем, так ли это на самом деле

Новосибирцы жалуются на нехватку лекарств в аптеках
В Новосибирске выдалась непростая неделя — зарегистрирован очередной антирекорд заболеваемости (такого не было даже весной), медики вынуждены работать в невыносимых условиях (терапевты ходят по домам до 23:00), а сотни новосибирцев с температурой часами, а то и днями ждут врачей на дом. Ажиотажный спрос на лекарства наблюдается и в аптеках. В городе уже продаётся лекарство от коронавирусной инфекции, но чаще всего люди идут с рецептами на классические антибиотики и другие лекарства от ОРВИ или гриппа, в зависимости от симптомов. Многие, вопреки рекомендациям врачей, занимаются самолечением или пользуются советами знакомых докторов. На фоне этого в редакцию НГС стали поступать жалобы, что в аптеках нет нужных лекарств и опять пропали ртутные градусники. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко проверила, так ли это на самом деле. Спойлер: мы расскажем вам лайфхак, как легко найти нужное лекарство в аптеках Новосибирска.
На что жалуются читатели
— Кроме ожидания скорой по 40 часов и невозможности вызвать врача из поликлиники, в городе теперь, похоже, ещё и невозможно купить антибиотики — не удалось найти лекарства по выписанному рецепту в четырёх аптеках (крупные сети — «Озерки» и «Муниципальная сеть»). В четвёртой аптеке оказался только русский препарат — не тот, что нужен, но хоть какой-то. Лечиться даже самостоятельно становится невозможно, — говорит читательница Ирина.
Другая читательница — Татьяна (имя изменено) — рассказывает, что скорую помощь ждала трое суток, в итоге вызов передали поликлинике:
— Оттуда позвонили и сказали: «Врачей не хватает, на вызов не придём, сами идите в поликлинику». 2,5 часа в общей очереди. Назначили «Арбидол» и «Флемоксин», даже рентген не предложили. Потом платно сами сделали КТ, которая показывает 50% поражения лёгких по типу матового стекла. Принимаем «Цефтриаксон», «Азитромицин» и «Левофлоксацин», дышим в небулайзер, кислород привезли на дом, купила баллоны с маской. Куча витаминов, антикоагулянты, «Кардиомагнил», «Тромбо АСС». Сатурацию замеряем каждые два часа, купили пульсоксиметр. В общем, всё сами. Лекарств нет в аптеках, даже по рецептам.
Внимание! Лечение должен назначать только врач, учитывая симптомы и анамнез (историю болезни, ранее перенесенные заболевания, состояние организма). Не занимайтесь самолечением и помните, что все препараты и их дозировки назначаются индивидуально. Бесконтрольное принятие лекарств может быть очень опасно.
Кроме того, среди противовирусных препаратов в аптеках сложно стало найти «Триазавирин» и «Арбидол», которые люди сейчас активно покупают (в начале пандемии многие жаловались на отсутствие «Плаквенила» — почитайте почему). По-прежнему некоторые сигнализируют об отсутствии «нормальных» градусников — имеются в виду ртутные.
Что говорят в аптеках
Я захожу в одну из аптек сети «Менделеев», её сотрудник заканчивает разговор по телефону и переключается на меня.
— У вас есть «Арбидол» и «Триазавирин»?
— Нет, у нас, как у всех. Сейчас только говорила по телефону с поставщиками.
— Что говорят?
— Говорят, что нету: получают потихоньку — заводы не справляются.
— Когда это началось?
— Неделю, может, полторы-две. То появляются, то исчезают. От простуды есть всё, именно только в направлении ковида препараты заканчиваются — антибиотики и противовирусные.
— А антибиотики «Азитромицин» и «Левофлоксацин» есть?
— Да, «Азитромицин» у нас как раз есть — на пару дней, может, хватит.
Помимо названных препаратов, в аптеке множество других противовирусных средств и антибиотиков. Ртутные градусники тоже есть.
После этого разговора я иду в «Мою аптеку» и задаю те же вопросы:
— Здравствуйте! У вас есть «Триазавирин»?
— Нет.
— А «Арбидола» тоже нет?
— Нет, но у нас есть «Арпефлю» — то же самое действующее вещество, только белорусский. «Азитромицин» есть, но только по рецепту.
Ещё несколько аптек я обзваниваю. В «Новосибирской аптечной сети» сказали, что «Триазавирина» и «Арбидола» нет, но есть другие противовирусные, например, «Ингавирин», «Амиксин», «Амизон» — это как «Нобазит». Из антибиотиков нет «Азитромицина», а другие антибиотики, например, «Флемоксин», «Цефтриаксон» и противомикробный препарат «Ципрофлоксацин», есть. Ртутные градусники стоят по 300 рублей за одну штуку.
В сети аптек «Солнышко» также ответили, что у них нет «Триазавирина», а «Арбидол» есть только детский. «Азитромицина» нет, но есть препарат с тем же самым действующим веществом — «Азитрокс», правда, осталась одна упаковка с двумя капсулами.
— Градусники не ртутные есть, но люди приспосабливаются к ним. Скорее всего, ртутных не будет, берите такой, пока есть. 120 рублей стоит, — советуют в аптеке.
То есть если даже что-то не удалось купить в одной аптеке, можно купить в другой, а если закончился препарат с одним торговым названием, то можно найти другой, но с тем же действующим веществом. И даже ртутные градусники при желании тоже можно найти, но, вероятно, не с первого раза.
Понятно, что не всем покупателям удобно ехать в какие-то конкретные филиалы аптек, чтобы найти то, что им нужно, но сейчас существует большое количество сервисов, с помощью которых можно заказать лекарства, а также проверить наличие лекарств в аптеках города. Да и всегда можно просто позвонить в конкретную аптеку.
Как проверить наличие лекарств
Например, существует сервис поиска лекарств Lekvapteke, который показывает, какой препарат и в какой дозировке есть в той или иной аптеке города. Там же указаны цена и номер телефона аптеки, по которому можно перепроверить эту информацию.
Мы проверили наличие всех указанных в этом материале препаратов и выяснили, что полного отсутствия какого-то из них нет, но некоторые действительно есть только в ограниченном числе аптек.
Пока готовился этот материал, прошло несколько часов, и уже, по обновлённым данным, «Триазавирин» в меньшем объёме за меньшую стоимость закончился, а в большом ещё остался.
15 октября на брифинге министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов ответил на вопрос, связанный с отсутствием препаратов в аптеках. Он напомнил, что аптечные сети не подвластны Минздраву, но ведомство отправило письма с рекомендациями в аптеки, чтобы они закупали необходимые препараты в соответствии с этими рекомендациями.
Редакция НГС напоминает, что покупать препараты в аптеках нужно по назначению врача, потому что существуют определённые схемы лечения, противопоказания и подобные эффекты.
Если вы тоже переболели коронавирусом, то расскажите свою историю медицинскому обозревателю Марии Тищенко.
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В конце марта мы тоже проверяли наличие востребованных препаратов, масок и антисептиков в аптеках — посмотрите, как сильно отличался спрос.
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