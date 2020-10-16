Люди жалуются на нехватку лекарств в аптеках Новосибирска. Проверяем, так ли это на самом деле

Кроме того, среди противовирусных препаратов в аптеках сложно стало найти «Триазавирин» и «Арбидол», которые люди сейчас активно покупают (в начале пандемии многие жаловались на отсутствие «Плаквенила» — почитайте почему). По-прежнему некоторые сигнализируют об отсутствии «нормальных» градусников — имеются в виду ртутные.



Что говорят в аптеках

Я захожу в одну из аптек сети «Менделеев», её сотрудник заканчивает разговор по телефону и переключается на меня.



— У вас есть «Арбидол» и «Триазавирин»?

— Нет, у нас, как у всех. Сейчас только говорила по телефону с поставщиками.

— Что говорят?

— Говорят, что нету: получают потихоньку — заводы не справляются.

— Когда это началось?

— Неделю, может, полторы-две. То появляются, то исчезают. От простуды есть всё, именно только в направлении ковида препараты заканчиваются — антибиотики и противовирусные.