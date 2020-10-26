«Хотим домой»: новосибирцы застряли в ковидном госпитале — им не делают тесты, без которых выписка невозможна

В Новосибирске пациентка ковидного госпиталя — больницы № 11 — заявила, что ее переводят в другое лечебное учреждение после флешмоба, в котором она приняла участие вместе с соседками по палате.
Сегодня утром, 26 октября, женщины опубликовали в соцсетях несколько фотографий, на которых они держат плакаты с просьбами сделать им повторные тесты на коронавирус и отпустить их домой. «Сделайте тест и освободите места для больных» — говорится на одном из плакатов с фото.
По словам одной из участниц флешмоба Елены (просившей не называть ее фамилию), после того как эта ситуация получила огласку, руководство больницы заявило ей, что она не должна находиться в инфекционном госпитале. Ранее у нее диагностировали коронавирус.
— Пришли сегодня начмед и заведующий отделением и сказали всем нам, принявшим участие во флешмобе, что мы незаконно находимся в госпитале. Не должны, вроде как, находиться, но находимся. Когда я спросила — почему, мне сказали, что у меня небольшой процент поражения легких по КТ — всего 25%, а приказ был о госпитализации тех, у кого больше 30%. Тогда я спросила: «А почему же меня тогда положили сюда?» Но у меня было еще сопутствующее заболевание — гипертонический криз. Я говорю: «Ну, тогда, раз я незаконно нахожусь, то сделайте мне тест и отправьте домой». А мне: «Нет, у вас анализы плохие». Это какой-то замкнутый круг, — рассказала корреспонденту НГС Елена.
Она поступила в учреждение 2 октября, тогда же у нее взяли материал для тестирования. 5 октября пришел положительный результат теста. С тех пор тестов у нее не брали. В похожем положении оказались ее соседки по палате, принявшие участие в утреннем флешмобе.
— После нашего выступления нам так и сказали: у вас есть два выхода — либо вы идете домой на самоизоляцию, пишете, что вы отказываетесь от лечения в стационаре, а в случае летального исхода вся ответственность ложится на вас, либо вы идете в другое лечебное учреждение, где, как бы, вас не лечат, но вы ждете тестов. Объяснили это тем, что 11-й госпиталь является перевалочным пунктом, здесь снимают первые симптомы, а потом распределяют по другим больницам. В итоге нас четверых переводят в 19-ю больницу, но когда это будет? Вчера вот женщину перевезли в госпиталь ветеранов, сделано это было ночью. Поэтому мы сидим, ждем, — добавила Елена.
Как объяснила женщина, она приняла решение перевестись в другую больницу, так как не хочет ставить под угрозу заражения свою семью и близких. Сейчас дома у нее остался супруг — после госпитализации Елены 8 октября у него взяли тест на коронавирус, который тоже оказался положительным. Он соблюдал всё это время самоизоляцию, но повторного тестирования ему по-прежнему не делают.
— Мой муж сегодня дозвонился до поликлиники, сказал в регистратуре, что он отсидел две недели — мол, присылайте врачей, возьмите анализы. И сказал, что в случае чего напишет жалобу в прокуратуру. В регистратуре девочка в ответ расплакалась, говорит: «У меня 500 таких человек, как вы, а на поликлинику только 20 тестов дают», — рассказала женщина.
Корреспондент НГС попыталась дозвониться до 11-й больницы, однако там никто трубку не взял. Мы отправили запрос в Минздрав с просьбой объяснить, с чем связаны такие задержки в тестировании, и действительно ли пациенток перевели из госпиталя после их флешмоба в соцсетях.
На прошлой неделе читатели уже жаловались на приостановку проведения тестирований в поликлиниках и больницах. Они связали это с загруженностью лабораторий. Как позже заявила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова, задержек в тестировании нет, а с прошлой недели в работу включилась еще одна лаборатория.