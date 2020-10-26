«Хотим домой»: новосибирцы застряли в ковидном госпитале — им не делают тесты, без которых выписка невозможна

В Новосибирске пациентка ковидного госпиталя — больницы № 11 — заявила, что ее переводят в другое лечебное учреждение после флешмоба, в котором она приняла участие вместе с соседками по палате.



Сегодня утром, 26 октября, женщины опубликовали в соцсетях несколько фотографий, на которых они держат плакаты с просьбами сделать им повторные тесты на коронавирус и отпустить их домой. «Сделайте тест и освободите места для больных» — говорится на одном из плакатов с фото.



По словам одной из участниц флешмоба Елены (просившей не называть ее фамилию), после того как эта ситуация получила огласку, руководство больницы заявило ей, что она не должна находиться в инфекционном госпитале. Ранее у нее диагностировали коронавирус.

