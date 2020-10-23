Новосибирцы жалуются на остановку тестирования на ковид в больницах и госпиталях — мы выяснили, так ли это

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова опровергла информацию о приостановке тестирования на ковид в больницах и поликлиниках.

Ранее в редакцию НГС жители города жаловались на сложности с взятием тестов на коронавирус. Как предполагают читатели, проблема может быть связана с перегрузкой лабораторий и отсутствием пробирок.



— У нас в Академгородке в поликлинике № 14 на Демакова с 21 октября прекратили брать тесты на ковид вообще. В регистратуре говорят, что поступило распоряжение не принимать. Врач, приходившая по вызову на прошлой неделе, сейчас через WhatsApp пишет, что нет пробирок. Главный врач поликлиники говорит, что минимум 5 дней не будет производиться забор анализов, так как лаборатории перегружены. Минздрав по горячей линии предлагает сдавать тесты платно, — написал в редакцию один из читателей.

