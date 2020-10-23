Новосибирцы жалуются на остановку тестирования на ковид в больницах и госпиталях — мы выяснили, так ли это

Новосибирцы жалуются на приостановку тестирований на ковид
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова опровергла информацию о приостановке тестирования на ковид в больницах и поликлиниках.
Ранее в редакцию НГС жители города жаловались на сложности с взятием тестов на коронавирус. Как предполагают читатели, проблема может быть связана с перегрузкой лабораторий и отсутствием пробирок.
— У нас в Академгородке в поликлинике № 14 на Демакова с 21 октября прекратили брать тесты на ковид вообще. В регистратуре говорят, что поступило распоряжение не принимать. Врач, приходившая по вызову на прошлой неделе, сейчас через WhatsApp пишет, что нет пробирок. Главный врач поликлиники говорит, что минимум 5 дней не будет производиться забор анализов, так как лаборатории перегружены. Минздрав по горячей линии предлагает сдавать тесты платно, — написал в редакцию один из читателей.
Как рассказал корреспонденту НГС новосибирец, который сейчас находится в первой горбольнице с пневмонией, результат теста на коронавирус делается долго — какие-то проблемы с лабораторией. А сотрудник одной из крупных новосибирских больниц на условиях анонимности тоже подтвердил проблему с пробирками в лабораториях из-за большого количества тестирований.
Но, по словам замминистра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксёновой, приостановки тестирований на ковид в настоящее время нет.
— Более того, с сегодняшнего дня подключилась еще одна лаборатория. Да, конечно, когда вы понимаете, что потребность в тестировании большая, задержка по времени может быть. И приоритетом по ПЦР являются инфекционные госпитали. Но какой-то критической ситуации совершенно нет. Опять же, на лаборатории падает нагрузка, потому что большая часть из них — частные. Это связано с самостоятельным обращением пациентов, которые не боятся даже в очередях к частной лаборатории стоять без масок, — сообщила она.
На этой неделе в здравпункте Толмачёво возникли большие очереди из прилетающих — все они дожидались исследования на ковид. Спустя несколько дней тестирование в аэропорту приостановили.