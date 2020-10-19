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В аэропорту «Толмачёво» собралась очередь из сдающих тест на ковид

Очевидцы пожаловались на нарушение социальной дистанции

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Очередь в Толмачёво собралась 17 октября

Очередь в Толмачёво собралась 17 октября

В аэропорту «Толмачёво» образовались очереди из-за сдачи теста на коронавирус. О напряжённой ситуации в коридоре международного терминала сообщила читательница НГС.

По её информации, в субботу, 17 октября, в очереди на тест в аэропорту стояли 100 человек, социальная дистанция не соблюдалась.

Как уточнили в пресс-службе Толмачёво, тестированием на ковид занимается группа «Аэролаб» при поддержке Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ) и Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины».

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По телефону директора «Аэролаб» Михаила Гурьева на звонок корреспондента НГС ответила вице-президент Ассоциации врачей авиационной медицины Ольга Верба. Она объяснила, что во всех крупных международных аэропортах организованы подобные пункты забора материала в соответствии с предписанием главного санитарного врача РФ для минимизации распространения коронавируса.

— Все требования из предписания были нами соблюдены, результаты тестирования выполняются в кратчайшие сроки — в такие сроки не выполняет ни одна лабораторная служба. Фактически результаты получают пассажиры в течение суток. Что касается очередей, то, конечно, если прибывает самолёт, а иногда это и два самолёта одновременно, то граждане проходят в порядке очередности на сдачу тестирования. Максимально организовано всё, чтобы пассажиры могли комфортно, быстро и с учётом санитарных требований пройти это мероприятие. То, что есть очереди, — это данность, которая, к сожалению, существует. Дистанцирование, антисептики, обработка — все эти моменты сейчас соблюдаются, — сообщила она.

По данным сайта аэропорта, стоимость исследования в «Толмачёво» — 2500 рублей.

По словам представительницы&nbsp;Ассоциации врачей авиационной медицины, в очереди соблюдается дистанция. Читательница НГС утверждает обратное и в подтверждение присылает фото

По словам представительницы Ассоциации врачей авиационной медицины, в очереди соблюдается дистанция. Читательница НГС утверждает обратное и в подтверждение присылает фото

В редакцию НГС ежедневно приходят жалобы на то, что от муниципальных больниц не добиться бесплатного теста на коронавирус. Мы выяснили, кому он действительно положен, а кому придётся выложить за него свои кровные. Подробный разбор — здесь.

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