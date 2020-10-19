В аэропорту «Толмачёво» собралась очередь из сдающих тест на ковид

По телефону директора «Аэролаб» Михаила Гурьева на звонок корреспондента НГС ответила вице-президент Ассоциации врачей авиационной медицины Ольга Верба. Она объяснила, что во всех крупных международных аэропортах организованы подобные пункты забора материала в соответствии с предписанием главного санитарного врача РФ для минимизации распространения коронавируса.



— Все требования из предписания были нами соблюдены, результаты тестирования выполняются в кратчайшие сроки — в такие сроки не выполняет ни одна лабораторная служба. Фактически результаты получают пассажиры в течение суток. Что касается очередей, то, конечно, если прибывает самолёт, а иногда это и два самолёта одновременно, то граждане проходят в порядке очередности на сдачу тестирования. Максимально организовано всё, чтобы пассажиры могли комфортно, быстро и с учётом санитарных требований пройти это мероприятие. То, что есть очереди, — это данность, которая, к сожалению, существует. Дистанцирование, антисептики, обработка — все эти моменты сейчас соблюдаются, — сообщила она.

