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Врач отказывается брать тест на коронавирус. Законно ли это и что делать? Объясняем в пяти карточках

И публикуем список клиник с ценами на анализы (некоторые медики готовы приехать к вам даже на дом)

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Все медицинские центры и лаборатории просят пациентов перед тестом на коронавирус не пить и не есть как минимум&nbsp;<nobr class="_">4 часа</nobr>, а также минимум <nobr class="_">6 часов</nobr> не орошать слизистые никакими препаратами

Все медицинские центры и лаборатории просят пациентов перед тестом на коронавирус не пить и не есть как минимум 4 часа, а также минимум 6 часов не орошать слизистые никакими препаратами

Где в Новосибирске сдать тест на коронавирус и сколько это стоит

В последние дни заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области бьёт печальные рекорды. На утро 18 октября в регионе было выявлено 14 830 случаев ковида, скончались 524 человека.

Власти отдают медучреждения под госпитали (даже роддом), а сезон ОРВИ и гриппа только добавляет работы врачам. В редакцию НГС ежедневно приходят жалобы на то, что от муниципальных больниц не добиться бесплатного теста на коронавирус. Мы выяснили, кому он действительно положен, а кому придётся выложить за него свои кровные.

Также приводим список клиник, где можно сдать тест, и тех, кто приедет к вам на дом, с актуальными ценами на момент публикации. Не болейте!

1

У меня высокая температура и кашель. Врач не берёт тест на ковид. Законно ли это?

Тест проводится бесплатно всем новосибирцам старше 65 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Также тест делают тем, кто контактировал с заражёнными. Всем остальным, по словам министра, исследование делать бесплатно медики не обязаны.

2

Я вхожу в список тех, кому должны сделать тест бесплатно. Но не делают. Куда пожаловаться?

Вы можете обратиться на горячую линию Министерства здравоохранения Новосибирской области по телефону: 8 (383) 223-67-67.

Также можно пожаловаться в страховую медицинскую компанию по ОМС:

  • «СИМАЗ-МЕД»: 8 800 201-92-49;
  • «ИНГОССТРАХ-М»: 8 800 600-24-27;
  • «СК «СОГАЗ-МЕД»: 8 800 100-07-02.

Горячая линия Роспотребнадзора: 8 800 555-49-43.

3

Где сдать тест платно? Я могу выходить из дома

  1. Клиника «Санитас» — тел.: 233-66-00, стоимость: на определение инфекции — 1900 рублей, на антитела — 1100 (один показатель), 1800 рублей (два показателя).
  2. ЦНМТ — тел.: 363-01-83, стоимость: на определение инфекции — 1990 рублей, на антитела — 1100 рублей (один показатель), 1820 рублей (два показателя).
  3. «РЖД-Медицина» — тел.: 328-19-19, стоимость: на определение инфекции — 1750 рублей, на антитела — 920 рублей (один показатель), 1640 рублей (два показателя).
  4. «Инвитро» — тел.: 8 (800) 234-40-50, стоимость: на определение инфекции — 2400 рублей, на антитела — 1100 рублей (один показатель), 2050 рублей (два показателя).
  5. Медсанчасть-168 — тел.: 363-07-91, стоимость: на определение инфекции — 2000 рублей, на антитела — 1000 рублей (один показатель), 1800 рублей (два показателя).
  6. «Гемотест» — тел.: 8 (800) 550-13-13, стоимость: на определение инфекции — 1750 рублей, на антитела — 1040 рублей (один показатель), 2080 рублей (два показателя).
  7. «Ситилаб» — тел.: 207-85-43, стоимость: на определение инфекции — 1750 рублей, на антитела — 1050 рублей (один показатель), 2100 рублей (два показателя).
  8. Лабораторная служба «Хеликс» — тел.: 209-91-50, стоимость: на определение инфекции — 1700 рублей.
  9. Муниципальный медицинский центр — тел.: 314-83-92, анализ в центре только на антитела — 1900 рублей (два показателя).

4

Можно ли сделать тест платно на дому?

Некоторые частные клиники и лаборатории предоставляют такую возможность.

  1. «Сиблаблитех» — тел.: 8 800 234-31-69, стоимость — 2950 рублей (вместе с выездом).
  2. Медсанчасть-168 — тел.: 363-07-91, стоимость — 2000 рублей (сам тест) + около 2200 рублей (выезд специалистов).
  3. Муниципальный медицинский центр — тел.: 314-83-92, стоимость — 3835 рублей (вместе с выездом).
  4. «РЖД-Медицина» — тел.: 328-19-19, стоимость — 1750 рублей + около 1200 рублей (выезд специалистов).
  5. «Инвитро» — тел.: 8 (800) 234-40-50, можно приобрести набор на самостоятельный забор анализа, а затем принести его в лабораторию. Стоимость — 1990 рублей.

5

Как подготовиться к тесту?

Строгих требований нет. Но все медицинские центры и лаборатории просят пациентов не пить и не есть как минимум за 4 часа до забора анализа, а также минимум 6 часов не орошать слизистые никакими препаратами.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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