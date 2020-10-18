Врач отказывается брать тест на коронавирус. Законно ли это и что делать? Объясняем в пяти карточках

В последние дни заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области бьёт печальные рекорды. На утро 18 октября в регионе было выявлено 14 830 случаев ковида, скончались 524 человека .



Власти отдают медучреждения под госпитали (даже роддом), а сезон ОРВИ и гриппа только добавляет работы врачам. В редакцию НГС ежедневно приходят жалобы на то, что от муниципальных больниц не добиться бесплатного теста на коронавирус. Мы выяснили, кому он действительно положен, а кому придётся выложить за него свои кровные.

Также приводим список клиник, где можно сдать тест, и тех, кто приедет к вам на дом, с актуальными ценами на момент публикации. Не болейте!