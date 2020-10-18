Врач отказывается брать тест на коронавирус. Законно ли это и что делать? Объясняем в пяти карточках

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У меня высокая температура и кашель. Врач не берёт тест на ковид. Законно ли это?
Тест проводится бесплатно всем новосибирцам старше
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Я вхожу в список тех, кому должны сделать тест бесплатно. Но не делают. Куда пожаловаться?
Вы можете обратиться на горячую линию Министерства здравоохранения Новосибирской области по телефону:
Также можно пожаловаться в страховую медицинскую компанию по ОМС:
- «СИМАЗ-МЕД»:
8 800 201-92-49;
- «ИНГОССТРАХ-М»:
8 800 600-24-27;
- «СК «СОГАЗ-МЕД»:
8 800 100-07-02.
Горячая линия Роспотребнадзора:
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Где сдать тест платно? Я могу выходить из дома
- Клиника «Санитас» — тел.:
233-66-00, стоимость: на определение инфекции — 1900 рублей, на антитела — 1100 (один показатель), 1800 рублей(два показателя).
- ЦНМТ — тел.:
363-01-83, стоимость: на определение инфекции — 1990 рублей, на антитела — 1100 рублей(один показатель), 1820 рублей(два показателя).
- «РЖД-Медицина» — тел.:
328-19-19, стоимость: на определение инфекции — 1750 рублей, на антитела — 920 рублей(один показатель), 1640 рублей(два показателя).
- «Инвитро» — тел.:
8 (800) 234-40-50, стоимость: на определение инфекции — 2400 рублей, на антитела — 1100 рублей(один показатель), 2050 рублей(два показателя).
- Медсанчасть-168 — тел.:
363-07-91, стоимость: на определение инфекции — 2000 рублей, на антитела — 1000 рублей(один показатель), 1800 рублей(два показателя).
- «Гемотест» — тел.:
8 (800) 550-13-13, стоимость: на определение инфекции — 1750 рублей, на антитела — 1040 рублей(один показатель), 2080 рублей(два показателя).
- «Ситилаб» — тел.:
207-85-43, стоимость: на определение инфекции — 1750 рублей, на антитела — 1050 рублей(один показатель), 2100 рублей(два показателя).
- Лабораторная служба «Хеликс» — тел.:
209-91-50, стоимость: на определение инфекции — 1700 рублей.
- Муниципальный медицинский центр — тел.:
314-83-92, анализ в центре только на антитела — 1900 рублей(два показателя).
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Можно ли сделать тест платно на дому?
Некоторые частные клиники и лаборатории предоставляют такую возможность.
- «Сиблаблитех» — тел.:
8 800 234-31-69, стоимость — 2950 рублей(вместе с выездом).
- Медсанчасть-168 — тел.:
363-07-91, стоимость — 2000 рублей(сам тест) + около 2200 рублей(выезд специалистов).
- Муниципальный медицинский центр — тел.:
314-83-92, стоимость — 3835 рублей(вместе с выездом).
- «РЖД-Медицина» — тел.:
328-19-19, стоимость — 1750 рублей+ около 1200 рублей(выезд специалистов).
- «Инвитро» — тел.:
8 (800) 234-40-50, можно приобрести набор на самостоятельный забор анализа, а затем принести его в лабораторию. Стоимость — 1990 рублей.
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Как подготовиться к тесту?
Строгих требований нет. Но все медицинские центры и лаборатории просят пациентов не пить и не есть как минимум за