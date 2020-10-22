В Толмачёво перестали делать туристам тест на ковид — ранее там возникали большие очереди

В новосибирском аэропорту перестали делать прилетающим тест на ковид
В новосибирском аэропорту Толмачёво временно перестали делать тестирование на коронавирус.
— В Толмачево закрыли пункт, где можно было сдать тест на ковид. Теперь непонятно, как требования об анализе выполнять в трехдневный срок, — написал в редакцию читатель НГС.
В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 27.07.2020 № 22 с 15 июля 2020 года гражданам России, прибывающим из зарубежных стран воздушным транспортом, необходимо передать в Роспотребнадзор документ с результатами тестирования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Граждане России предоставляют результат теста на коронавирус, сделанный в течение 3 дней после возвращения в Россию. В случае положительного результата необходимо остаться на 14-дневном карантине по месту жительства.
Выполнением тестирования в здравпункте международного терминала занималась компания «Аэролаб». Как подтвердили корреспонденту НГС в справочной аэропорта, компания действительно в настоящее время не работает, исследования на ковид не выполняются.
Узнать, с чем связано такое решение, не удалось. Директор «Аэролаб» Михаил Гурьев на многократные звонки в течение дня не ответил, однако на сайте компании появилось объявление: «Тестирование на COVID в здравпункте международного терминала аэропорта Толмачево прекращено до вступления в силу специального предписания».
Напомним, «Аэролаб» выполнял тестирования в Толмачёво с 20 августа, стоимость услуги составляла
На этой неделе читательница НГС пожаловалась на большие очереди у здравпункта — около