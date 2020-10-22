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В Толмачёво перестали делать туристам тест на ковид — ранее там возникали большие очереди

Тестирование в аэропорту недоступно со вчерашнего дня, 21 октября

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Пункт, где делали тесты пассажирам на коронавирус, проработал 2 месяца. Сейчас его работа приостановлена

Пункт, где делали тесты пассажирам на коронавирус, проработал 2 месяца. Сейчас его работа приостановлена

В новосибирском аэропорту перестали делать прилетающим тест на ковид

В новосибирском аэропорту Толмачёво временно перестали делать тестирование на коронавирус.

— В Толмачево закрыли пункт, где можно было сдать тест на ковид. Теперь непонятно, как требования об анализе выполнять в трехдневный срок, — написал в редакцию читатель НГС.

В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 27.07.2020 № 22 с 15 июля 2020 года гражданам России, прибывающим из зарубежных стран воздушным транспортом, необходимо передать в Роспотребнадзор документ с результатами тестирования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Граждане России предоставляют результат теста на коронавирус, сделанный в течение 3 дней после возвращения в Россию. В случае положительного результата необходимо остаться на 14-дневном карантине по месту жительства.

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Выполнением тестирования в здравпункте международного терминала занималась компания «Аэролаб». Как подтвердили корреспонденту НГС в справочной аэропорта, компания действительно в настоящее время не работает, исследования на ковид не выполняются.

Узнать, с чем связано такое решение, не удалось. Директор «Аэролаб» Михаил Гурьев на многократные звонки в течение дня не ответил, однако на сайте компании появилось объявление: «Тестирование на COVID в здравпункте международного терминала аэропорта Толмачево прекращено до вступления в силу специального предписания».

Напомним, «Аэролаб» выполнял тестирования в Толмачёво с 20 августа, стоимость услуги составляла 2500 рублей.

На этой неделе читательница НГС пожаловалась на большие очереди у здравпункта — около 100 прилетевших пассажиров собрались в тесном коридоре в ожидании приёма. Как пояснила вице-президент Ассоциации врачей авиационной медицины Ольга Верба, очереди в пункте действительно возникают, но объяснила это «данностью» и одновременным прилётом сразу нескольких самолётов.

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