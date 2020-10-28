Ковид в Новосибирске: министр отчитывается о ситуации в городе — онлайн-трансляция

– Учитывая ситуацию по территории РФ, губернатор полностью контролирует ситуацию поставок в аптечные сети на территории Новосибирска. Проводятся совещания с поставщиками. Это полностью на контроле министерства промышленности. Минздрав получает сводку о лекарственных препаратах, которые есть на территории Новосибирска и области. Мы ежедневно можем менять терапию, за это отвечает главный пульмонолог. Ситуация на рынке улучшается, – сказал министр здравоохранения о ситуации с лекарствами для лечения ковида.
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— С 26 октября приостановили плановую госпитализацию, большинство стационаров перепрофилировано под оказание помощи ковидным пациентам, — продолжает отчитываться министр.
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Во время второй волны выросла нагрузка на телефоны 03, 112, 124. Сейчас работа синхронизирована, срок ожидания ответа на 03 составляет 3 минуты, 112 — 1 минуту, работа номера 124 продолжает совершенствоваться. Об этом сообщил Константин Хальзов.
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Созданы 188 бригад, которые осматривают пациентов с симптомами ОРВИ на амбулаторном лечении.
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За последние сутки зарегистрировали 180 новых заболевших.
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Кроме Константина Хальзова, на сессии горсовета также выступит Елена Хрусталева, руководитель территориального органа Росздравнадзора по НСО.
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