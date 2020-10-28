Ковид в Новосибирске: министр отчитывается о ситуации в городе — онлайн-трансляция

Сегодня новосибирские власти обсуждают ситуацию с коронавирусом. Сначала министр здравоохранения региона выступит перед депутатами (на сессии горсовета), потом отправится к 14.00 в правительство.

Параллельно с ним, в два часа дня, перед журналистами выступят его заместитель Елена Аксенова, главный пульмонолог НСО Любовь Куделя и руководитель Территориального органа Росздравнадзора по региону Елена Хрусталева.

Как коронавирус ударил по медицине и здоровью людей? Хватает ли СИЗов для медиков? А что с кислородом в больницах? Не повторится ли ситуация, как в Ростове, где люди умерли из-за отключения от ИВЛ?

В этой текстовой трансляции мы расскажем вам о самых интересных и важных заявлениях чиновников. Будьте с нами в ближайшие часы!