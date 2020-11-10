Медик показал видео из переполненной больницы: десятки людей с ковидом лежат в коридорах

В Новосибирске показали видео из переполненной больницы
Из-за второй волны коронавируса в ГКБ
Общественник и депутат горсовета Ростислав Антонов опубликовал видео из переполненных коридоров, которое снял один из его знакомых.
Автор: Ростислав Антонов
— В настоящее время третий корпус горбольницы функционирует как инфекционный госпиталь. Он постоянно забит под завязку. Мест в палатах не хватает. Кислорода всем не хватает. Люди, которые лежат на животе или поднимают руки, таким образом облегчают себе одышку. Сколько людей в приемном покое — сами видите... Ничего не меняется, у нас только в официальных заявлениях всё хорошо, — цитирует общественник своего знакомого.
Ростислав Антонов подготовил официальное обращение к региональному оперштабу по коронавирусу.
— Чиновники проходят диспансеризацию без очередей, богатые могут лечиться в отдельных палатах и госпиталях, а всем остальным, у кого нет ни связей, ни денег, что остается делать? Лежать в коридоре и ждать своей участи? Считаю это недопустимым. Людей, которые лежат в коридорах, срочно нужно переводить в оборудованные медицинские помещения. А поэтому мы призываем региональный оперштаб срочно разворачивать дополнительные госпитали, использовать Экспоцентр, обращаться за помощью к добровольцам и меценатам, перенимать опыт других регионов и Москвы, — предлагает общественник.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов ранее рассказывал, что летом рассматривалась возможность перепрофилирования «Экспоцентра». Однако для этого нужно много дополнительных кадров. Поэтому пока министерство рассматривает возможности перепрофилирования только медицинских организаций.
В Новосибирске сейчас непросто получить помощь даже в частных больницах. Сделать КТ становится всё сложнее — в некоторых клиниках очередь расписана на месяц вперед, а кое-где цены на это обследование доходят до 9 тысяч рублей.
Первыми на повышение расценок обратили внимание читатели НГС. Еще в сентябре КТ органов грудной клетки в «Аперто диагностик» на Фрунзе стоила 3500 рублей. Сейчас за обследование придется заплатить уже 5 тысяч рублей (запись на декабрь), а если пациент хочет пройти процедуру в ближайшие дни — есть «внеочередной» тариф, в зависимости от времени суток экстренную КТ можно сделать за 8500 или 9000 рублей, то есть практически в два раза дороже. Публикуем объяснение клиники.