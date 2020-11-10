Медик показал видео из переполненной больницы: десятки людей с ковидом лежат в коридорах

Ростислав Антонов подготовил официальное обращение к региональному оперштабу по коронавирусу.

— Чиновники проходят диспансеризацию без очередей, богатые могут лечиться в отдельных палатах и госпиталях, а всем остальным, у кого нет ни связей, ни денег, что остается делать? Лежать в коридоре и ждать своей участи? Считаю это недопустимым. Людей, которые лежат в коридорах, срочно нужно переводить в оборудованные медицинские помещения. А поэтому мы призываем региональный оперштаб срочно разворачивать дополнительные госпитали, использовать Экспоцентр, обращаться за помощью к добровольцам и меценатам, перенимать опыт других регионов и Москвы, — предлагает общественник.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов ранее рассказывал, что летом рассматривалась возможность перепрофилирования «Экспоцентра». Однако для этого нужно много дополнительных кадров. Поэтому пока министерство рассматривает возможности перепрофилирования только медицинских организаций.



В Новосибирске сейчас непросто получить помощь даже в частных больницах. Сделать КТ становится всё сложнее — в некоторых клиниках очередь расписана на месяц вперед, а кое-где цены на это обследование доходят до 9 тысяч рублей.