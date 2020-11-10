Очень дорого: в Новосибирске подскочили цены на КТ органов грудной клетки (доходит до 9 тысяч)

Сделать компьютерную томографию органов грудной клетки в Новосибирске становится всё сложнее — в некоторых клиниках очередь расписана на месяц вперед, а кое-где цены на это обследование доходят до 9 тысяч рублей.



Первыми на повышение расценок обратили внимание читатели НГС. Еще в сентябре КТ органов грудной клетки в «Аперто диагностик» на Фрунзе стоила 3500 рублей . Сейчас за обследование придется заплатить уже 5 тысяч рублей (запись на декабрь), а если пациент хочет пройти процедуру в ближайшие дни — есть «внеочередной» тариф, в зависимости от времени суток, экстренную КТ можно сделать за 8500 или 9000 рублей , то есть практически в два раза дороже.