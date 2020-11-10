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Очень дорого: в Новосибирске подскочили цены на КТ органов грудной клетки (доходит до 9 тысяч)

В некоторых клиниках очередь на это исследование расписана до декабря. Разбираемся, что происходит

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Сотрудники «Аперто диагностик» теперь работают круглосуточно в несколько смен

Сотрудники «Аперто диагностик» теперь работают круглосуточно в несколько смен

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Новосибирские медцентры подняли цены на КТ легких

Сделать компьютерную томографию органов грудной клетки в Новосибирске становится всё сложнее — в некоторых клиниках очередь расписана на месяц вперед, а кое-где цены на это обследование доходят до 9 тысяч рублей.

Первыми на повышение расценок обратили внимание читатели НГС. Еще в сентябре КТ органов грудной клетки в «Аперто диагностик» на Фрунзе стоила 3500 рублей. Сейчас за обследование придется заплатить уже 5 тысяч рублей (запись на декабрь), а если пациент хочет пройти процедуру в ближайшие дни — есть «внеочередной» тариф, в зависимости от времени суток, экстренную КТ можно сделать за 8500 или 9000 рублей, то есть практически в два раза дороже.

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Чтобы при возможности попасть вне очереди, нужно заплатить почти в два раза больше

Чтобы при возможности попасть вне очереди, нужно заплатить почти в два раза больше

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Главный врач медицинского центра «Аперто диагностик» Феликс Енокян объяснил, с чем это связано:

— Изменение цены на рынке томографических исследований продиктовано тем, что риск утраты по болезни сотрудника, который непосредственно контактирует с пациентом (администраторы, рентген-лаборанты, доктора), очень высок. Следующий аспект — это переход работы лечебного учреждения на круглосуточный режим, что влечет за собой увеличение штата сотрудников и оплаты труда, соответственно, в разы. Также многократное увеличение количества звонков влечет за собой увеличение количества выделенных линий и создание под них инфраструктуры, а следовательно, и увеличение затрат. Кроме того, высок риск выхода из строя самого аппарата КТ.

Повысились цены на КТ и в медицинском центре «Апекс». Сейчас за исследование органов грудной клетки нужно заплатить 5 тысяч (еще в сентябре услуга стоила 3400 рублей). При этом высокие цены на спрос не влияют: очередь здесь расписана до конца ноября.

Есть учреждения, которые пока сохранили цены на прежнем уровне, например, ННИИТО, «Евромед», МИБС.

Ранее мы писали о том, почему КТ не нужно делать всем пациентам.

Помимо этого, на днях стало известно, что в одном из новосибирских стационаров начали платно лечить пациентов с коронавирусом — цены доходят до 32 тысяч за день.

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