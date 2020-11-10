Очень дорого: в Новосибирске подскочили цены на КТ органов грудной клетки (доходит до 9 тысяч)

Новосибирские медцентры подняли цены на КТ легких
Сделать компьютерную томографию органов грудной клетки в Новосибирске становится всё сложнее — в некоторых клиниках очередь расписана на месяц вперед, а кое-где цены на это обследование доходят до
Первыми на повышение расценок обратили внимание читатели НГС. Еще в сентябре КТ органов грудной клетки в «Аперто диагностик» на Фрунзе стоила
Главный врач медицинского центра «Аперто диагностик» Феликс Енокян объяснил, с чем это связано:
— Изменение цены на рынке томографических исследований продиктовано тем, что риск утраты по болезни сотрудника, который непосредственно контактирует с пациентом (администраторы, рентген-лаборанты, доктора), очень высок. Следующий аспект — это переход работы лечебного учреждения на круглосуточный режим, что влечет за собой увеличение штата сотрудников и оплаты труда, соответственно, в разы. Также многократное увеличение количества звонков влечет за собой увеличение количества выделенных линий и создание под них инфраструктуры, а следовательно, и увеличение затрат. Кроме того, высок риск выхода из строя самого аппарата КТ.
Повысились цены на КТ и в медицинском центре «Апекс». Сейчас за исследование органов грудной клетки нужно заплатить
Есть учреждения, которые пока сохранили цены на прежнем уровне, например, ННИИТО, «Евромед», МИБС.
Ранее мы писали о том, почему КТ не нужно делать всем пациентам.
Помимо этого, на днях стало известно, что в одном из новосибирских стационаров начали платно лечить пациентов с коронавирусом — цены доходят до