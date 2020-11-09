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Новосибирцы столкнулись с высокими ценами на антибиотик в муниципальной аптеке — мэрия объяснила почему

Разница в частной и городской аптеках составила более 300 рублей

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Цена может варьироваться в зависимости от даты поставки и изначальной стоимости партии

Цена может варьироваться в зависимости от даты поставки и изначальной стоимости партии

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В новосибирских аптеках подорожал «Левофлоксацин»

Мэрия Новосибирска объяснила стоимость антибиотика «Левофлоксацин» в муниципальной аптеке, которая оказалась выше, чем в частной.

Одна из жительниц города сообщила в редакцию, что 25 октября купила в аптеке «Эдельвейс» антибиотик за 438 рублей. Спустя две недели, 7 ноября, он обошелся ей в 767 рублей в «Новосибирской аптечной сети».

— Я, к сожалению, не знала, что в муниципальной аптеке препараты дороже. И производитель в муниципальной тот же самый, коробочка такая же, дозировка, — рассказала НГС жительница Новосибирска Татьяна.

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В официальном телеграм-канале мэрии Новосибирска «МЭР_и_Я» сообщили, что последняя поставка «Левофлоксацина» была экстренной. При этом цена производителя составила 718 рублей, а в розницу — 767 рублей.

— Данный препарат относится к жизненно важным лекарственным препаратам, наценка на него ограничена. Стоимость препарата формируется исходя из отпускной цены производителя. Необходимо учитывать, что стоимость лекарств в разных аптечных сетях может варьироваться в зависимости от даты поставки и изначальной стоимости партии, — говорится в сообщении канала.

Разница в дате покупок составила две недели

Разница в дате покупок составила две недели

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На прошлой неделе, 3 ноября, власти рассказали, в каких лекарствах сейчас нуждается Новосибирская область. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил 6 ноября, когда муниципальная сеть получит новую партию антибиотиков.

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