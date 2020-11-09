Новосибирцы столкнулись с высокими ценами на антибиотик в муниципальной аптеке — мэрия объяснила почему

В новосибирских аптеках подорожал «Левофлоксацин»
Мэрия Новосибирска объяснила стоимость антибиотика «Левофлоксацин» в муниципальной аптеке, которая оказалась выше, чем в частной.
Одна из жительниц города сообщила в редакцию, что 25 октября купила в аптеке «Эдельвейс» антибиотик за 438 рублей. Спустя две недели, 7 ноября, он обошелся ей в 767 рублей в «Новосибирской аптечной сети».
— Я, к сожалению, не знала, что в муниципальной аптеке препараты дороже. И производитель в муниципальной тот же самый, коробочка такая же, дозировка, — рассказала НГС жительница Новосибирска Татьяна.
В официальном телеграм-канале мэрии Новосибирска «МЭР_и_Я» сообщили, что последняя поставка «Левофлоксацина» была экстренной. При этом цена производителя составила 718 рублей, а в розницу — 767 рублей.
— Данный препарат относится к жизненно важным лекарственным препаратам, наценка на него ограничена. Стоимость препарата формируется исходя из отпускной цены производителя. Необходимо учитывать, что стоимость лекарств в разных аптечных сетях может варьироваться в зависимости от даты поставки и изначальной стоимости партии, — говорится в сообщении канала.
На прошлой неделе, 3 ноября, власти рассказали, в каких лекарствах сейчас нуждается Новосибирская область. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил 6 ноября, когда муниципальная сеть получит новую партию антибиотиков.