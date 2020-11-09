Новосибирцы столкнулись с высокими ценами на антибиотик в муниципальной аптеке — мэрия объяснила почему

Мэрия Новосибирска объяснила стоимость антибиотика «Левофлоксацин» в муниципальной аптеке, которая оказалась выше, чем в частной.

Одна из жительниц города сообщила в редакцию, что 25 октября купила в аптеке «Эдельвейс» антибиотик за 438 рублей. Спустя две недели, 7 ноября, он обошелся ей в 767 рублей в «Новосибирской аптечной сети».

— Я, к сожалению, не знала, что в муниципальной аптеке препараты дороже. И производитель в муниципальной тот же самый, коробочка такая же, дозировка, — рассказала НГС жительница Новосибирска Татьяна.