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Ирина Гребнева

Адвокат
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Ирина Гребнева

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«Доктора без совести приходят к ковидным больным и ставят диагноз "ОРВИ"». Злая колонка заболевшего адвоката

Ирина Гребнева полагала, что медикам хамят только бессовестные, но, заразившись коронавирусом, передумала

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Пятого ноября сибирячка дозвонилась до регистратуры своей поликлиники только на 186-й раз, но так и не смогла узнать, когда придет врач. Она ждет его с середины октября

Пятого ноября сибирячка дозвонилась до регистратуры своей поликлиники только на 186-й раз, но так и не смогла узнать, когда придет врач. Она ждет его с середины октября

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Адвокат с коронавирусом из Новосибирска ждет врача с 13 октября

В Новосибирске так много заболевших людей с симптомами ОРВИ, что поликлиники перестали справляться с наплывом пациентов. Читатели НГС присылают фотографии из многочасовых очередей, рассказывают, как к ним не едет скорая и не приходят врачи, а дозвониться в регистратуру — невозможно. Сами медики тоже работают из последних сил. Еще совсем недавно управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева искренне им сочувствовала, думая, что только бессовестные и наглые люди хамят сотрудникам регистратуры и докторам, но сегодня, после очередного общения с поликлиникой № 20, передумала. Адвокат, заболевшая коронавирусом, объяснила свою позицию в посте на Facebook. Публикуем его с разрешения автора. Далее — от первого лица.

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А вы слышали о том, что пациенты у нас бессовестные, наглые, хамят сотрудникам регистратуры и врачам в эти сложнейшие времена? Надо же, негодяи какие...

Я вот тоже думала, мол, какие бессовестные... А вот сегодня уже просто орала в трубку регистратуры. Потому как дозвонилась я до них после 186 звонков. При этом три раза меня соединяли, но тупо кидали трубку. Через 19 минут ожидания я услышала, что врач ко мне придет. Когда-нибудь. Три раза спросили мою фамилию и адрес. И что? Да ничего. Утром мне был звонок из регистратуры. Но, увы, я не успела взять трубку.

Попыталась узнать, кто звонил, зачем звонил. Была послана. Регистратор бубнит, как попка-дурак: «Ожидайте врача». Да ладно. Я вот его с 13 октября ожидаю. И что?

Я за это время успела сдать анализы несколько раз, найти врача для наблюдения (платно, конечно же), сделать КТ, установить поражение легких, дожить до образования антител G, продолжать лечение.

А в регистратуре мне по-прежнему говорят: «Ожидайте врача». Меня так-то один вопрос интересует: где мой больничный?

И простят меня те, кто восхищается подвигом врачей. Я искренне считаю, что текущий коллапс создан именно ими. Поскольку они без стыда и совести приходят к заведомо ковидным больным и ставят им диагноз «ОРВИ», не назначают ни диагностики, ни лечения соответствующего. И люди идут на работу.

А к некоторым вообще не приходят. И люди, чтобы не быть уволенными, идут на работу больными. И заражают остальных.

Мы оплатили в октябре зарплату в полном объеме 14 заболевшим. Потому что заболевшие не смогли получить больничный. А оставить людей без денег у меня не хватило совести. А еще приходится тратить около 100 000 рублей в месяц на диагностику сотрудников.

И налогов, в том числе в ФОМС, мы заплатили немерено.

Поэтому не поленюсь. Напишу жалобу. И буду с упоением наблюдать, как потерявшие близких люди добьются привлечения врачей к ответственности, а с медицинских учреждений будут взысканы суммы компенсаций. Ибо, извините, но я очень хорошо помню чувство беспомощности, бессилия и унижения, которое я испытала при обращении за медицинской помощью к якобы бесплатной, но на самом деле многократно оплаченной мной медицине.

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От редакции. В октябре в Новосибирске резко выросло число болеющих коронавирусом. Люди стали чаще вызывать скорую, и она перестала справляться. В самих поликлиниках ситуация не легче. Новосибирцы стоят по 8–10 часов в очередях, чтобы попасть на прием к терапевту. Мы ищем медиков, которые готовы открыто рассказать о том, с чем им приходится сталкиваться в это непростое время.

Вы — врач, и сталкиваетесь с агрессией пациентов, работаете сутками напролет и хотите рассказать о происходящем со своей стороны? Свяжитесь с редакцией, мы хотим услышать ваше мнение о пандемии коронавируса этой осенью.

Телефон редакции

8-923-157-00-00

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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