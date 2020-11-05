«Доктора без совести приходят к ковидным больным и ставят диагноз "ОРВИ"». Злая колонка заболевшего адвоката

А вы слышали о том, что пациенты у нас бессовестные, наглые, хамят сотрудникам регистратуры и врачам в эти сложнейшие времена? Надо же, негодяи какие...

Я вот тоже думала, мол, какие бессовестные... А вот сегодня уже просто орала в трубку регистратуры. Потому как дозвонилась я до них после 186 звонков. При этом три раза меня соединяли, но тупо кидали трубку. Через 19 минут ожидания я услышала, что врач ко мне придет. Когда-нибудь. Три раза спросили мою фамилию и адрес. И что? Да ничего. Утром мне был звонок из регистратуры. Но, увы, я не успела взять трубку.

Попыталась узнать, кто звонил, зачем звонил. Была послана. Регистратор бубнит, как попка-дурак: «Ожидайте врача». Да ладно. Я вот его с 13 октября ожидаю. И что?

Я за это время успела сдать анализы несколько раз, найти врача для наблюдения (платно, конечно же), сделать КТ, установить поражение легких, дожить до образования антител G, продолжать лечение.

А в регистратуре мне по-прежнему говорят: «Ожидайте врача». Меня так-то один вопрос интересует: где мой больничный?