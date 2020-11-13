Беременность в эпоху коронавируса: полезные советы сибирячки, которая ждет ребенка

Блогер из Новосибирска дала рекомендации забеременевшим в коронавирус
Блогер-провизор из Новосибирска Екатерина Борисова беременна — она рассказала, как проходит беременность во время коронавирусной пандемии, какие рекомендации стоит соблюдать, а чего делать не нужно. Далее — от первого лица.
Сейчас я нахожусь на восьмой неделе беременности и призываю других беременных девушек не паниковать из-за ситуации с коронавирусом. Планировать беременность можно и в такое трудное время, главное — правильно оценивать риски. Понимать, есть ли у вас хронические болезни, от которых могут быть осложнения, если вы вдруг заболеете. И соблюдать рекомендованные правила.
В Великобритании опубликовали обновленные рекомендации Coronavirus (COVID-19) infection in Pregnancy. Кратко об этом:
1. Что касается вертикальной передачи (передача от женщины к ребенку / внутриутробно или в родах), современные данные свидетельствуют о том, что если вертикальная передача действительно происходит, то это случается редко. И на это не влияют способ рождения или метод кормления (на сайте ВОЗ и в методических рекомендациях Минздрава РФ пока такой информации о вертикальной передаче нет. — Прим. ред.).
2. У беременных женщин вероятность заражения инфекцией не выше, чем у женщин общей популяции. У большинства беременных наблюдаются только легкие или умеренные симптомы простуды / гриппа.
3. Убедительный факт, что, несмотря на 31 миллион подтвержденных случаев заражения COVID-19, увеличения частоты врожденных аномалий не было. Также не было повышения случаев, связанных с задержкой роста плода из-за инфекции. Данных о смерти новорожденных из-за коронавирусной инфекции нет.
Беременные должны следовать обычным профилактическим мероприятиям:
- частое мытье рук;
- отсутствие контакта с больными людьми (признаки ОРВИ, гриппа и так далее);
- дезинфицирующие средства для рук;
- не пользоваться общественным транспортом, избегать большого скопления людей (особенно в замкнутом пространстве);
- питьевой режим;
- промывание носа — раствор натрия хлорида 0,9% (любые растворы вроде «Аквамариса», «Аквалора» и так далее);
- если у беременной повышенная температура, обязателен прием жаропонижающего (парацетамол) по согласованию с лечащим врачом.
Что делать не нужно:
- принимать иммуномодуляторы, противовирусные (не имеют доказанной эффективности: «Гриппферон», «Ингавирин», «Арбидол», «Кагоцел» и другие);
- принимать высокие дозы витамина С в таблетках;
- поднимать иммунитет народными методами (не совершайте ошибку выжившего, опираясь на то, что «раньше все так лечились»);
- ингаляции со спиртом или содой;
- различные растения (алоэ, каланхоэ) в нос;
- аспирин для профилактики.
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Ранее мы писали о том, как в Новосибирске лечат беременных с коронавирусной инфекцией.
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