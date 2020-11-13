Беременность в эпоху коронавируса: полезные советы сибирячки, которая ждет ребенка

Блогер-провизор из Новосибирска Екатерина Борисова беременна — она рассказала, как проходит беременность во время коронавирусной пандемии, какие рекомендации стоит соблюдать, а чего делать не нужно. Далее — от первого лица.



Сейчас я нахожусь на восьмой неделе беременности и призываю других беременных девушек не паниковать из-за ситуации с коронавирусом. Планировать беременность можно и в такое трудное время, главное — правильно оценивать риски. Понимать, есть ли у вас хронические болезни, от которых могут быть осложнения, если вы вдруг заболеете. И соблюдать рекомендованные правила.