«Лечение назначаю сама»: мать пятерых детей заболела коронавирусом и испытала на себе бесплатную медицину

В Новосибирске многодетная мать с коронавирусом 10 дней ждет врача
Сибирячка Ольга Ситникова почувствовала типичные симптомы коронавирусной инфекции. Сначала пробовала лечиться своими силами, а когда состояние ухудшилось, обратилась за медицинской помощью. И вот уже десятый день она ждет врача. У Ольги пятеро сыновей: когда болели двое из них, к ним медики приходили. Ей же пришлось самостоятельно назначать себе лечение. В своей авторской колонке многодетная мать возмущается тем, что исправно платит налоги, но не получает даже минимальную медпомощь. Далее — от первого лица.
Прекрасно понимаю, что я не одна нахожусь в такой ситуации, и что не только мне нужна помощь. Я вот нашла силы и возможность рассказать, а сколько людей просто в тяжелом состоянии уходят, так и не дождавшись никакой реакции от системы... Системы, которая рапортует, что всё в порядке.
У меня месяц назад переболел ковидом (подтвержденным) старший сын с девушкой. Уже тогда пропадали антибиотики, друзья собирали лекарства по разным аптекам, но сейчас всё еще хуже. К ним хотя бы приезжал врач, брал мазки.
Я заболела 6 ноября — поднялась температура. До этого температура поднималась у брата, папы и мамы. В то время у меня как раз был с ними контакт. Я подумала, что это просто ОРВИ. Правда, удивили непривычные симптомы — сильная ломота в теле и боль в мышцах. Я старалась меньше контактировать с детьми, больше лежать и пить много жидкости, в том числе морсов. Через неделю постоянной температуры (37,5–38,5) и токсикоза я поняла, что у меня частично пропали запахи.
Я усилила питьевой режим, подключила противовирусные, которые нашла (удалось найти только «Эргоферон»). В это же время у мамы появился сильный кашель и температура. 14 ноября я дистанционно вызвала ей врача. Доктор приехал, послушал и сказал, что всё нормально.
Тем временем мне не становилось лучше. Когда я поняла, что температура и слабость держатся уже 10 дней, то позвонила в скорую и спросила совета: вызвать ли мне бригаду или участкового? На дворе было 15 ноября. В скорой ответили, что если состояние терпимое, то лучше вызвать кого-то из поликлиники. Я объяснила, что по прописке отношусь к одной поликлинике, а по месту жительства — к другой, в которой на учет еще не вставала. Мне сказали позвонить по [номеру] 124 и вызвать врача по месту жительства.
В понедельник, 16 ноября, я вызвала доктора из поликлиники
На следующий день я снова вызвала врача. Результат вы уже знаете. С момента первого звонка прошло уже десять дней, врача так и не было. Даже никто не позвонил. Я через знакомых выкупила антибиотик — теперь температура не поднимается выше 37 градусов, состояние улучшается.
За это время температура и кашель появились у младшего ребенка, я вызвала ему детского врача. Доктор перезвонила и сказала, что раз у нас такие симптомы, то она сама не придет, а вышлет ковидную бригаду.
Приехала ковидная бригада. Мазок не взяли. Послушали одного ребенка, у остальных посмотрели горло. Сказали пить побольше жидкости и противовирусные. Ко мне врач так и не пришел.
Знаете, всё бы ничего, если бы у моей знакомой недавно не умер папа, к которому никто не приходил, а потом, когда уже пристроили в больницу, было поздно.
Что мы видим? Люди, вовремя не обследованные и не осмотренные, просто пополняют списки тяжелобольных и ушедших. Складывается ощущение, что людей просто бросили на выживание. Кто найдет возможность — купит лекарства, покажется врачу. Кто нет — извините. Прекрасная иллюстрация старой фразы: «Спасение утопающих — дело рук самим утопающих».
Нам заявляют, что в России всё под контролем, что ситуация отличная, рапортуют о бесплатных лекарствах для ковидных больных. А где они? Во-первых, где тестирование на ковид? Во-вторых, где бесплатные лекарства? В-третьих, где хотя бы платные лекарства?
Я всегда платила налоги. И всегда пользовалась платными клиниками. И вот первый раз в жизни вызвала врача, а на меня просто забили...
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Господин Травников, в День матери город награждает мам. А можно мне просто получить то, что положено по закону: чтобы ко мне, болеющей, пришел врач и выписал антибиотик?
Своих детей я рожала для себя. Мне ничего не нужно от государства, я всего добиваюсь сама. Но в таком беспомощном состоянии неужели я не могу рассчитывать хотя бы на то, чтобы мне просто выписали рецепт? Ведь без него мне не могут продать лекарство.
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