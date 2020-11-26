«Лечение назначаю сама»: мать пятерых детей заболела коронавирусом и испытала на себе бесплатную медицину

Прекрасно понимаю, что я не одна нахожусь в такой ситуации, и что не только мне нужна помощь. Я вот нашла силы и возможность рассказать, а сколько людей просто в тяжелом состоянии уходят, так и не дождавшись никакой реакции от системы... Системы, которая рапортует, что всё в порядке.



У меня месяц назад переболел ковидом (подтвержденным) старший сын с девушкой. Уже тогда пропадали антибиотики, друзья собирали лекарства по разным аптекам, но сейчас всё еще хуже. К ним хотя бы приезжал врач, брал мазки.



Я заболела 6 ноября — поднялась температура. До этого температура поднималась у брата, папы и мамы. В то время у меня как раз был с ними контакт. Я подумала, что это просто ОРВИ. Правда, удивили непривычные симптомы — сильная ломота в теле и боль в мышцах. Я старалась меньше контактировать с детьми, больше лежать и пить много жидкости, в том числе морсов. Через неделю постоянной температуры (37,5–38,5) и токсикоза я поняла, что у меня частично пропали запахи.