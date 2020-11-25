«Либо в гроб, либо в больницу»: новосибирец рассказал, как лечился в инфекционке и что там происходит

21 октября у нас с супругой пропало обоняние, и мы начали пить противовирусные. 23 октября у меня стала подниматься температура. Плюсом к «Колдакту» мы начали пить «Азитромицин» и стали вызывать врача. Он не приходил. Нам перезвонили, сказали, что врач не придет, и проконсультировали по телефону. Сказали, что все делаем правильно и температуру можно сбивать — только не «Аспирином», а «Парацетамолом». Потом другой врач посоветовал добавить к «Парацетамолу» полтаблетки «Аспирина» для разжижения крови.



Температура доходила до 39,5 и даже до 41 и сбивалась на час-полтора. 2–3 ноября я уже перестал спать. Начал задыхаться. Был в очень тяжелом состоянии.



Родные отвезли меня в первую инфекционку. Конечно, просто так людей туда не берут. Я туда буквально дополз, и я просто физически оттуда уехать не смог бы. Я понимал, что это в один конец дорога — либо в могилу, либо в больницу. И врачи это увидели.



Кашель не прекращался, сатурация — 90. У меня взяли мазок и сделали рентген — поражение легких более 50%, поставили диагноз — «двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени тяжести». Как потом уточнили — было потемнение примерно двух третей легких.

