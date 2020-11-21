«Состояние у нее было странным»: родные сибирячки, умершей в ковидном госпитале, обратились в СК

В Новосибирске пенсионерка сгорела от коронавируса за четыре дня
Жительница Новосибирска Елена Черникова потеряла бабушку — она умерла из-за коронавирусной инфекции. Сразу после этого их семья обратилась в Следственный комитет. По мнению Елены, медики несерьезно отнеслись к симптомам пожилой женщины — например, говорили обеспокоенным родственникам, что ОРВИ никто не отменял. Как заболела, боролась за жизнь и умерла пенсионерка — рассказывает ее внучка. Далее от первого лица.
«Мы ждали скорую, как второго пришествия»
15 ноября я попрощалась со своей бабушкой навсегда. Она ушла рано, в 67 лет. Ба ушла тихо, не причинив нам беспокойств, потому что всегда была беспроблемным человеком.
Я опущу все подробности и скажу лишь, что состояние у ба было странным: мы не понимали, как быть. Пытались помочь своими силами, как любые любящие люди. Но всё-таки мы не медики.
У бабушки пару дней держалась температура 37,5. Больше никаких симптомов не было. Она ее снижала, думала — простуда. Была — как обычно: ходила по квартире, звонила нам. Была — как всегда.
Но буквально за два дня ее состояние поменялось: она стала хуже ходить, начала отказываться от еды и воды. Моя тетя, ее дочь, жила с ней и пыталась ее кормить и поить. Это было сложно, но она пыталась. Также водила ее до туалета. У ба ноги и так болели, а тут стало хуже. Думали, что это слабость на фоне простуды. Дедушка тоже болел в это время. Температура была такой же — 37,5.
За это время мы с мамой навещали бабушку и видели, что ей действительно стало хуже, но она еще разговаривала с нами, хоть и с трудом.
10 ноября в 20:40 мы вызвали скорую. Бригада приехала только в 05:30 утра. Ба еще была более-менее… Я думаю, что если бы госпитализация состоялась вовремя, то ее удалось бы спасти. Мы ждали скорую, как второго пришествия. Мы были уверены, что эти профессионалы разберутся и помогут.
Вместо этого мы получили двух скверных теток, которые наорали на нас за то, что мы просто так их вызвали! Ведь с бабушкой всё в порядке. «ОРВИ никто не отменял!» — сказали они. А то, что она не ест и не пьет уже несколько дней и не может сама ходить — притворяется, наверное! Послушали бабушку, сказали, что легкие чистые, и ушли. Всё такие же недовольные, озлобленные. А мы были шокированы, подавлены и просто не знали, что делать.
Вечером этого же дня, в 16:00, я пришла к бабушке. Тетя звонила и говорила, что та не встает вообще и ни на что не реагирует. Когда я пришла, то увидела человека в бреду — бабушка бредила. Говорила бессвязные слова, не открывая глаз.
Мы решили вызвать участкового врача. Вечером бабушке резко стало еще хуже. Буквально за несколько часов она стала совсем плохой. Умирала у нас на руках. Когда пришел врач, он расспросил нас о симптомах, сделал всё необходимое и сказал тут же вызывать скорую для госпитализации — бабушка была на грани. Написал специальное направление. Сатурация была 72%.
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Мы вызвали скорую с учетом всех рекомендаций участкового. Мы не знали, сколько ждать. Но они приехали быстро: в специальных костюмах, как космонавты. Они быстро собрали анамнез и увезли бабушку в реанимацию в областную больницу. Мы молились всем богам на свете. Верили, что еще не поздно.
Весь следующий день мы висели на телефоне. Трубку не брали весь день. Около 15:00 я дозвонилась, мне сказали перезвонить через полчаса. И еще час не брали трубку. В 16:28 я дозвонилась, и мне сказали, что бабушка скончалась.
В свидетельстве о смерти написано время смерти — 13:40. Причина — долевая пневмония (неустановленная) вследствие COVID-19. Она сгорела от болезни за четыре дня.
Галина Васильевна Тихонович — 1953–2020. Самая любимая бабушка. Самая мудрая женщина. Теперь, ба, мы будем видеть тебя в каждой белой хризантеме, которые ты так любила.
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