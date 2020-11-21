«Состояние у нее было странным»: родные сибирячки, умершей в ковидном госпитале, обратились в СК

Вместо этого мы получили двух скверных теток, которые наорали на нас за то, что мы просто так их вызвали! Ведь с бабушкой всё в порядке. «ОРВИ никто не отменял!» — сказали они. А то, что она не ест и не пьет уже несколько дней и не может сама ходить — притворяется, наверное! Послушали бабушку, сказали, что легкие чистые, и ушли. Всё такие же недовольные, озлобленные. А мы были шокированы, подавлены и просто не знали, что делать.



Вечером этого же дня, в 16:00, я пришла к бабушке. Тетя звонила и говорила, что та не встает вообще и ни на что не реагирует. Когда я пришла, то увидела человека в бреду — бабушка бредила. Говорила бессвязные слова, не открывая глаз.



Мы решили вызвать участкового врача. Вечером бабушке резко стало еще хуже. Буквально за несколько часов она стала совсем плохой. Умирала у нас на руках. Когда пришел врач, он расспросил нас о симптомах, сделал всё необходимое и сказал тут же вызывать скорую для госпитализации — бабушка была на грани. Написал специальное направление. Сатурация была 72%.

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Мы вызвали скорую с учетом всех рекомендаций участкового. Мы не знали, сколько ждать. Но они приехали быстро: в специальных костюмах, как космонавты. Они быстро собрали анамнез и увезли бабушку в реанимацию в областную больницу. Мы молились всем богам на свете. Верили, что еще не поздно.



Весь следующий день мы висели на телефоне. Трубку не брали весь день. Около 15:00 я дозвонилась, мне сказали перезвонить через полчаса. И еще час не брали трубку. В 16:28 я дозвонилась, и мне сказали, что бабушка скончалась.

