В Минздраве НСО сообщили, когда в регионе могут возобновить диспансеризацию

В Новосибирской области могут возобновить диспансеризацию и профосмотры
В Новосибирской области могут возобновить диспансеризацию и профосмотры, если ситуация с заболеваемостью не изменится.
— Если та динамика, которую мы наблюдаем, сохранится, то, соответственно, мы обсуждаем вопрос возобновления 1 декабря, — сказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов во время брифинга 24 ноября.
Он уточнил, что заболеваемость пошла на спад.
— Подтверждаю, что на сегодняшний день у нас абсолютно спокойная работа по приему пациентов, госпитализируются все, кто нуждается в госпитализации, те, кому нужна кислородная поддержка, — заявил министр.
Сейчас в регионе свободно около 1000 коек для больных ковидом из 5966.
23 ноября глава Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил, что структура заболеваемости коронавирусом изменилась. Теперь у пациентов чаще находят ОРВИ, а не пневмонию. А губернатор Андрей Травников заявил, что ситуация с ковидом стала немного легче.
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