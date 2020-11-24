В Минздраве НСО сообщили, когда в регионе могут возобновить диспансеризацию

В Новосибирской области могут возобновить диспансеризацию и профосмотры, если ситуация с заболеваемостью не изменится.



— Если та динамика, которую мы наблюдаем, сохранится, то, соответственно, мы обсуждаем вопрос возобновления 1 декабря, — сказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов во время брифинга 24 ноября.



Он уточнил, что заболеваемость пошла на спад.

— Подтверждаю, что на сегодняшний день у нас абсолютно спокойная работа по приему пациентов, госпитализируются все, кто нуждается в госпитализации, те, кому нужна кислородная поддержка, — заявил министр.

