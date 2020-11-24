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В Минздраве НСО сообщили, когда в регионе могут возобновить диспансеризацию

Решение примут, если ситуация с заболеваемостью ковидом останется прежней

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Возможно, в декабре новосибирцы снова смогут проходить профосмотры

Возможно, в декабре новосибирцы снова смогут проходить профосмотры

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В Новосибирской области могут возобновить диспансеризацию и профосмотры

В Новосибирской области могут возобновить диспансеризацию и профосмотры, если ситуация с заболеваемостью не изменится.

— Если та динамика, которую мы наблюдаем, сохранится, то, соответственно, мы обсуждаем вопрос возобновления 1 декабря, — сказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов во время брифинга 24 ноября.

Он уточнил, что заболеваемость пошла на спад.

— Подтверждаю, что на сегодняшний день у нас абсолютно спокойная работа по приему пациентов, госпитализируются все, кто нуждается в госпитализации, те, кому нужна кислородная поддержка, — заявил министр.

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Сейчас в регионе свободно около 1000 коек для больных ковидом из 5966.

23 ноября глава Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил, что структура заболеваемости коронавирусом изменилась. Теперь у пациентов чаще находят ОРВИ, а не пневмонию. А губернатор Андрей Травников заявил, что ситуация с ковидом стала немного легче.

Сегодня, 24 ноября, оперативный штаб сообщил о 175 новых заболевших в Новосибирской области, шесть человек скончались.

Ранее новосибирец Антон Сергиевич рассказал НГС, как попал в больницу с пневмонией. Сначала его привезли на скорой, а потом отпустили. После того как дома состояние сибиряка ухудшилось, он поехал в больницу сам. Мы опубликовали его рассказ от первого лица.

Другая жительница Новосибирска рассказала о том, как умерла ее бабушка. Сначала у женщины была температура 37,5, которую она пыталась сбить, а через два дня она стала отказываться от еды и воды. Скорую родственники вызвали поздним вечером, ждать пришлось до раннего утра. Приехавшие медики сказали, что у заболевшей ОРВИ. Подробности истории читайте в материале НГС.

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