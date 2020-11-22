«Места освобождаются быстро»: дневник молодого сибиряка, попавшего в больницу с тяжелой пневмонией

Вторая волна коронавируса оказалась гораздо масштабнее. Если весной мало кто болел, то сейчас зараза атаковала что есть мочи — заболевшие есть в окружении каждого новосибирца. Если вы счастливчик, который переносит болезнь легко и практически без симптомов, это здорово. Антону Сергиевичу повезло меньше — сибиряк попал в больницу с пневмонией. В первый раз его увезли на скорой, но потом отпустили. Второй раз мужчина отправился в больницу сам, потому что состояние сильно ухудшилось, а ждать медиков не было времени. Публикуем его рассказ.
29 октября — 5 ноября
Я проснулся утром в четверг как обычно, почувствовал такое состояние, как будто еще чуть-чуть и заболею. Странно, подумал, вроде бы ничего не предвещало беды, сделал свои дела и поехал по работе. Во второй половине дня было четкое осознание, что я заболеваю, как будто простыл, из симптомов только першение в горле. Ближе к вечеру позвонил своему лечащему врачу — он лечил меня на дому от пневмонии два года назад, объяснил, что есть симптомы ОРВИ, получил рекомендации по противовирусным препаратам, список для покупки в аптеке и поехал.
Время вечер, температура 37,5. Я не могу купить дешевый противовирусный препарат «Арбидол», так как его нет в аптеках. Пришлось покупать более дорогой аналог — «Реоферон», и тот удалось найти не сразу. Вообще, ситуация следующая, как это понял я: лекарства вроде как поступают, но куда и когда, знают немногие. Сразу всё раскупают. Новый вид охоты — на лекарство. Купить два-три вида лекарства, направленных на лечение ОРВИ, нереально в одной аптеке.
Пролечившись до 5 ноября с помощью своего врача и кучей противовирусных и противовоспалительных препаратов, было принято решение вызывать скорую. Температура держалась постоянно от 37,5 до 39,8, были ощущения, что болезнь дошла до легких, начался кашель. К тому моменту мы уже достали по блату «Азитромицин» — популярный антибиотик, который я принимал, но ничего не помогало. Вызывали скорую через номер 112, дозвонились сразу, звонок был где-то в 13:00, а приехали в 05:00, померили кислород, кардиограмму и забрали в ГКБ № 25.
На удивление, не было очереди, и меня сразу приняли. Взяли ОАК и сделали рентген, записали симптомы, сказали, что есть небольшие потемнения в легких, выписали другой антибиотик — «Левофлаксоцин», тоже популярный, и тоже его нигде нет, кроме одной неизвестной аптеки на Северо-Чемском. Сказали, что ни одно противовирусное средство не работает. Дали новое лечение, сказали — иди, лечись и вызывай терапевта на дом.
5 ноября — 9 ноября
С 5 ноября по 9 ноября мы не могли вызвать терапевта. Номер 112 отправляет на 124, по номеру 124 не дозвониться, а когда дозвонились 6 ноября и составили обращение с вызовом врача на дом, это обращение проигнорировали. 9 ноября мы снова дозвонились и составили второй вызов терапевта на дом. Терапевт пришел к вечеру в этот же день, не послушал меня, ничего не замерил, спросил, какие есть симптомы, выписал другое лечение, вернее, вычеркнул половину препаратов из старого лечения и сказал: «Лечись, сейчас оформлю пробу теста на ковид».
10 ноября — 17 ноября
Мне становится хуже, хотя уже нет температуры как три дня, только вечером 37,5–38,1, кашель стал сильнее, и появилась небольшая одышка. Было принято решение ехать самостоятельно в ГКБ № 25 в скорую помощь. В этот раз я попал в очередь: очередь из экипажей скорой помощи, привозящих больных, очередь из самопришедших, очередь из больных с направлением. Принимали по одному из каждой очереди. Хол для ожидания примерно 50 квадратных метров. Самым странным и диким для для меня был момент, когда вывели десять ковид подтвержденных в этот хол и устроили перекличку, сборы и отправку. Около получаса я ждал своей очереди, меня приняли, померили кислород — он был 96% (в прошлый раз 100%), измерили давление, сделали кардиограмму, рентген, сравнили и сказали, что у вас ухудшение, мы вас госпитализируем.
Сами смотровые новые, хорошо оборудованные, везде есть антисептики. Что касается места, где лежат больные — как только я вышел из лифта, немного оторопел: больные лежат прям в проходах, и много коек еще ждет новых больных. На мой вопрос, не считают ли они это жутью и вообще нормально, что люди лежат в проходах коридора, ответили: «Вы не переживайте, места быстро освобождаются, и уже завтра вы будете в палате, а там намного лучше». Я сразу сказал, что лежать в коридоре не буду. Оценить, насколько кто больнее и чем болен, я не могу, но картина жутковатая — пока ты идешь до поста, а вокруг тебя лежат люди, в основном пожилые.
Меня сразу определили в палату к пяти мужчинам. Все они лежат под кислородом, я самый молодой из них, мне 34 года, даже не понимаю, как меня так угораздило. В палате чисто, в половину стены огромное окно, постельное белье поменяли при мне, у нас в палате даже есть раковина. Сразу взяли кровь, тест на ковид. Сказали, если тест будет положительным, то меня переведут в другую больницу с ковид подтвержденными.
Лечение назначили простое, два раза в день обход (к тяжело больным в палату заходили несколько раз в день), измеряют кислород, делают кардиограмму, смотрят за симптомами. Мне делали уколы два раза в день — утром и вечером «Цефтриаксон», укол в живот для разжижения крови, утро и вечер таблетки. Лежать преимущественно на животе, так лучше работают легкие.
По истечении семи дней у меня пошла положительная динамика, тест на ковид пришел отрицательный, я попросился домой. КТ показала 30% поражения легких, у меня взяли дополнительные анализы, убедились, что я иду на поправку, и отпустили долечиваться дома. Прописали лечение, где также есть антибиотики и лекарства, направленные на восстановление легких. Сейчас я дома, лечусь и иду на поправку.
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