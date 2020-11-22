«Места освобождаются быстро»: дневник молодого сибиряка, попавшего в больницу с тяжелой пневмонией

Пролечившись до 5 ноября с помощью своего врача и кучей противовирусных и противовоспалительных препаратов, было принято решение вызывать скорую. Температура держалась постоянно от 37,5 до 39,8, были ощущения, что болезнь дошла до легких, начался кашель. К тому моменту мы уже достали по блату «Азитромицин» — популярный антибиотик, который я принимал, но ничего не помогало. Вызывали скорую через номер 112, дозвонились сразу, звонок был где-то в 13:00, а приехали в 05:00, померили кислород, кардиограмму и забрали в ГКБ № 25.

На удивление, не было очереди, и меня сразу приняли. Взяли ОАК и сделали рентген, записали симптомы, сказали, что есть небольшие потемнения в легких, выписали другой антибиотик — «Левофлаксоцин», тоже популярный, и тоже его нигде нет, кроме одной неизвестной аптеки на Северо-Чемском. Сказали, что ни одно противовирусное средство не работает. Дали новое лечение, сказали — иди, лечись и вызывай терапевта на дом.

5 ноября — 9 ноября

С 5 ноября по 9 ноября мы не могли вызвать терапевта. Номер 112 отправляет на 124, по номеру 124 не дозвониться, а когда дозвонились 6 ноября и составили обращение с вызовом врача на дом, это обращение проигнорировали. 9 ноября мы снова дозвонились и составили второй вызов терапевта на дом. Терапевт пришел к вечеру в этот же день, не послушал меня, ничего не замерил, спросил, какие есть симптомы, выписал другое лечение, вернее, вычеркнул половину препаратов из старого лечения и сказал: «Лечись, сейчас оформлю пробу теста на ковид».