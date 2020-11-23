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У пациентов с ковидом в Новосибирской области симптомы ОРВИ стали выявлять чаще, чем пневмонию

В Роспотребнадзоре заявили об уменьшении тяжелых случаев в Новосибирске

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Коэффициент распространения ковида в Новосибирске снизился

Коэффициент распространения ковида в Новосибирске снизился

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В Новосибирске стало меньше тяжёлых ковидных больных

В Новосибирской области в структуре заболевания коронавирусом произошли изменения. Сейчас у заболевших чаще выявляют симптомы ОРВИ, а не внебольничную пневмонию, как это было раньше.

— У нас изменилась структура заболеваемости коронавирусной инфекцией: преобладающие за последние дни по симптоматике — ОРВИ, внебольничные пневмонии на втором месте, они снизились. Ситуация остается под контролем, — рассказал во время оперативного совещания в правительстве НСО глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

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Он добавил, что количество тяжелых случаев снизилось, а коэффициент распространения ковида в Новосибирске незначительно уменьшился.

— Ситуация по коронавирусу и ОРВИ стала немного легче, но расслабляться нельзя. Она по-прежнему тяжелая, — сказал на совещании губернатор НСО Андрей Травников.

Также стало известно, что коронавирус за сутки выявили у 172 человек.

Ранее главный врач ГКБ № 2 Любовь Шпагина ответила на вопросы читателей НГС и рассказала о ситуации с коронавирусом в Новосибирске. Почитайте ответы на главные вопросы от наших читателей.

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Роспотребнадзорвнебольничная пневмониякоронавирусОРВИковид
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