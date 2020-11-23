У пациентов с ковидом в Новосибирской области симптомы ОРВИ стали выявлять чаще, чем пневмонию

В Новосибирской области в структуре заболевания коронавирусом произошли изменения. Сейчас у заболевших чаще выявляют симптомы ОРВИ, а не внебольничную пневмонию, как это было раньше.



— У нас изменилась структура заболеваемости коронавирусной инфекцией: преобладающие за последние дни по симптоматике — ОРВИ, внебольничные пневмонии на втором месте, они снизились. Ситуация остается под контролем, — рассказал во время оперативного совещания в правительстве НСО глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

