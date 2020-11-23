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Коронавирусом в Новосибирской области заболели еще 172 человека

Всего в регионе выявлен 21 431 случай ковида

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Выписали за последние сутки 66 пациентов

Выписали за последние сутки 66 пациентов

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Стали известны свежие данные по заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области — за сутки диагноз подтвердился у 172 человек.

— По количеству лабораторно подтвержденных случаев ковида: 21 431 человек зарегистрирован. Выписаны с выздоровлением с нарастающим итогом 17 329 человек, — сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.

Добавим, днем ранее число выздоровевших пациентов составляло 17 263 человек.

НГС вместе с главным врачом ГКБ № 2 Любовью Шпагиной разбирался в том, почему так много умерших в Сибири и можно ли дважды заразиться ковидом. Расшифровку основных тезисов разговора со специалистом читайте тут.

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