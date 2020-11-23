Коронавирусом в Новосибирской области заболели еще 172 человека

Стали известны свежие данные по заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области — за сутки диагноз подтвердился у 172 человек.
— По количеству лабораторно подтвержденных случаев ковида: 21 431 человек зарегистрирован. Выписаны с выздоровлением с нарастающим итогом 17 329 человек, — сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.
Добавим, днем ранее число выздоровевших пациентов составляло 17 263 человек.
НГС вместе с главным врачом ГКБ № 2 Любовью Шпагиной разбирался в том, почему так много умерших в Сибири и можно ли дважды заразиться ковидом. Расшифровку основных тезисов разговора со специалистом читайте тут.