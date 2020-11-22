Еще 178 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области за сутки

178 случаев коронавируса выявили в Новосибирской области за сутки
В воскресенье, 22 ноября, в Новосибирской области выявили еще 178 заболевших коронавирусом. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 21259 случаев заражения, в том числе у 1361 ребенка. 94 человека за сутки выписаны с выздоровлением, всего выздоровевших 17263.
В отделениях интенсивной терапии находятся 195 человек, а ИВЛ – 56 пациентов. Госпитализированы 46 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска 3 454.
В больницы районов области госпитализированы 1625 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Всего в Новосибирской области сделано 880 233 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 3590 жителей региона, 64348 человек сняты с меднаблюдения.
За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 3339 обращений с симптомами ОРВИ, 18 человек госпитализированы.
Вторая волна коронавируса оказалась гораздо масштабнее. Если весной мало кто болел, то сейчас зараза атаковала что есть мочи — заболевшие есть в окружении каждого новосибирца. Если вы счастливчик, который переносит болезнь легко и практически без симптомов, это здорово. Антону Сергиевичу повезло меньше — сибиряк попал в больницу с пневмонией. В первый раз его увезли на скорой, но потом отпустили. Второй раз мужчина отправился в больницу сам, потому что состояние сильно ухудшилось, а ждать медиков не было времени.