Еще 178 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области за сутки

В воскресенье, 22 ноября, в Новосибирской области выявили еще 178 заболевших коронавирусом. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 21259 случаев заражения, в том числе у 1361 ребенка. 94 человека за сутки выписаны с выздоровлением, всего выздоровевших 17263.

В отделениях интенсивной терапии находятся 195 человек, а ИВЛ – 56 пациентов. Госпитализированы 46 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска 3 454.