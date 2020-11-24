Количество умерших от ковида в НСО превысило 700 человек

Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил новые данные о смертях пациентов.
— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 68 лет и 91 года, две женщины в возрасте 60 лет, а также женщины в возрасте 59 лет и 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 704 человека, — говорится в сообщении оперштаба.
В отделениях реанимации находятся 205 человек. На ИВЛ — 60 пациентов.
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За сутки зарегистрировали 176 новых случаев заражения ковидом.
Жительница Новосибирска Елена Черникова потеряла бабушку — она умерла из-за коронавирусной инфекции. Сразу после этого их семья обратилась в Следственный комитет. По мнению Елены, медики несерьезно отнеслись к симптомам пожилой женщины — например, говорили обеспокоенным родственникам, что ОРВИ никто не отменял. Как заболела, боролась за жизнь и умерла пенсионерка, рассказывает ее внучка.