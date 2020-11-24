Количество умерших от ковида в НСО превысило 700 человек

Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил новые данные о смертях пациентов.



— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 68 лет и 91 года, две женщины в возрасте 60 лет, а также женщины в возрасте 59 лет и 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 704 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

В отделениях реанимации находятся 205 человек. На ИВЛ — 60 пациентов.