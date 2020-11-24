24 ноября вторник
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 4/10
usd 75.76
eur 89.93
Тема дняКак поймали убийцу автомобилистки

Все новости

Все новости

Количество умерших от ковида в НСО превысило 700 человек

Сейчас в отделениях реанимации находятся 205 человек, на ИВЛ — 60 пациентов

1 526
32Обсудить

Поделиться

Среди последних умерших — четыре женщины и один мужчина

Среди последних умерших — четыре женщины и один мужчина

Поделиться

Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил новые данные о смертях пациентов.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 68 лет и 91 года, две женщины в возрасте 60 лет, а также женщины в возрасте 59 лет и 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 704 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

В отделениях реанимации находятся 205 человек. На ИВЛ — 60 пациентов.

Вы знали погибших? Или среди ваших близких и знакомых есть те, кто умер от коронавируса? Свяжитесь с нашим дежурным журналистом.

Телефон редакции

8-923-157-00-00

За сутки зарегистрировали 176 новых случаев заражения ковидом.

Жительница Новосибирска Елена Черникова потеряла бабушку — она умерла из-за коронавирусной инфекции. Сразу после этого их семья обратилась в Следственный комитет. По мнению Елены, медики несерьезно отнеслись к симптомам пожилой женщины — например, говорили обеспокоенным родственникам, что ОРВИ никто не отменял. Как заболела, боролась за жизнь и умерла пенсионерка, рассказывает ее внучка.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

COVID-19Новосибирскумершиекоронавирусумершие от COVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (32)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...