Оперштаб Новосибирской области отчитался о еще 176 заболевших от коронавируса.

— По данным оперативного штаба, на утро 19 ноября в регионе выявлено 20 712 случаев COVID-19 (+176 за сутки), в том числе у 1333 детей. 16 836 пациентов выписаны с выздоровлением (+167 за сутки), — говорится в сообщении.

Госпитализированы 54 ребенка, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.



Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3612.



В больницах районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом находятся 1657 пациентов.

