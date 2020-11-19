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Новая статистика от оперштаба: ещё 176 новосибирцев заболели коронавирусом

Всего в регионе выявлено 20 712 случаев COVID-19

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167 пациентов выписали из больниц

167 пациентов выписали из больниц

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В Новосибирской области ковидом заразились 176 человек

Оперштаб Новосибирской области отчитался о еще 176 заболевших от коронавируса.

— По данным оперативного штаба, на утро 19 ноября в регионе выявлено 20 712 случаев COVID-19 (+176 за сутки), в том числе у 1333 детей. 16 836 пациентов выписаны с выздоровлением (+167 за сутки), — говорится в сообщении.

Госпитализированы 54 ребенка, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3612.

В больницах районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом находятся 1657 пациентов.

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Официальная статистика по заболевшим от Минздрава у многих вызывает вопросы. Мы решили провести свое исследование и узнать, сколько читателей НГС на самом деле переболело коронавирусом. Подробнее можно прочитать здесь.

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коронавирус в Новосибирске
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