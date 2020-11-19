В Новосибирской области ковидом заразились 176 человек
Оперштаб Новосибирской области отчитался о еще 176 заболевших от коронавируса.
— По данным оперативного штаба, на утро
Госпитализированы 54 ребенка, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3612.
В больницах районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом находятся 1657 пациентов.
Официальная статистика по заболевшим от Минздрава у многих вызывает вопросы. Мы решили провести свое исследование и узнать, сколько читателей НГС на самом деле переболело коронавирусом. Подробнее можно прочитать здесь.