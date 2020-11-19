Перепись переболевших. Официально коронавирусом заразились меньше 1% новосибирцев. А на самом деле?

Если верить официальным цифрам, то ковидом в Новосибирской области переболело меньше 1% населения. Однако попасть в те самые коронавирусные списки не так просто — тесты берут только по специальным показаниям, да и к их точности есть вопросы. Мы решили провести свое исследование и узнать, сколько читателей НГС переболели коронавирусом или подозревали его у себя.

Предлагаем вам пройти анонимный опрос. Расскажите, как протекала болезнь, делали вы тест, какие лекарства принимали? Мы проанализируем все полученные ответы, а потом расскажем вам — какая ситуация с коронавирусом в Новосибирске на самом деле.