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Перепись переболевших. Официально коронавирусом заразились меньше 1% новосибирцев. А на самом деле?

В статистику Минздрава попадают не все заболевшие — помогите нам выяснить сколько

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С первых дней официальная статистика вызывала у горожан сомнения. Мы решили провести небольшое исследование

С первых дней официальная статистика вызывала у горожан сомнения. Мы решили провести небольшое исследование

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В Новосибирске подсчитывают реальное число переболевших коронавирусом

Если верить официальным цифрам, то ковидом в Новосибирской области переболело меньше 1% населения. Однако попасть в те самые коронавирусные списки не так просто — тесты берут только по специальным показаниям, да и к их точности есть вопросы. Мы решили провести свое исследование и узнать, сколько читателей НГС переболели коронавирусом или подозревали его у себя.

Предлагаем вам пройти анонимный опрос. Расскажите, как протекала болезнь, делали вы тест, какие лекарства принимали? Мы проанализируем все полученные ответы, а потом расскажем вам — какая ситуация с коронавирусом в Новосибирске на самом деле.

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Ранее мы рассказывали историю Игоря Скрипникова, у которого от коронавируса умер 48-летний папа. Мужчина тоже не попал в официальную статистику. После публикации НГС Минздрав начал проверку.

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