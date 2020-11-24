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В Новосибирской области выявили еще 175 случаев заражения коронавирусом

Всего в регионе зафиксировано 21 606 случаев ковида

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Всего в Новосибирской области сделано <nobr class="_">892 782</nobr> теста на коронавирус<br>&nbsp;<br>

Всего в Новосибирской области сделано 892 782 теста на коронавирус
 

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В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 175 человек

Стали известны свежие данные по заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области — за сутки диагноз подтвердился у 175 человек.

— По данным оперативного штаба, на утро 24 ноября в регионе выявлено 21 606 случаев COVID-19 (+175 за сутки), в том числе у 1385 детей. 17 447 пациентов выписаны с выздоровлением (+118 за сутки), — говорится в сообщении.

Госпитализированы 45 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом «COVID-19», а также с подозрением на него, в инфекционных стационарах Новосибирска — 3426.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1655 пациентов.

Под медицинским наблюдением находятся 3718 жителей региона, 65 231 человек снят с меднаблюдения.

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Пациентов с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сейчас принимают 54 медицинских учреждения. Мы сделали инфографику с указанием количества коек.

Официальная статистика по заболевшим от Минздрава у многих вызывает вопросы. Мы решили провести свое исследование и узнать, сколько читателей НГС на самом деле переболели коронавирусом. Подробнее можно прочитать здесь.

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COVID-19Новосибирсккоронавирусвторая волна коронавируса
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