В Новосибирской области выявили еще 175 случаев заражения коронавирусом

Стали известны свежие данные по заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области — за сутки диагноз подтвердился у 175 человек.



— По данным оперативного штаба, на утро 24 ноября в регионе выявлено 21 606 случаев COVID-19 (+175 за сутки), в том числе у 1385 детей. 17 447 пациентов выписаны с выздоровлением (+118 за сутки), — говорится в сообщении.