В Новосибирской области выявили еще 175 случаев заражения коронавирусом

В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 175 человек
Стали известны свежие данные по заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области — за сутки диагноз подтвердился у 175 человек.
— По данным оперативного штаба, на утро 24 ноября в регионе выявлено
Госпитализированы 45 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом «COVID-19», а также с подозрением на него, в инфекционных стационарах Новосибирска — 3426.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1655 пациентов.
Под медицинским наблюдением находятся 3718 жителей региона,
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Пациентов с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сейчас принимают 54 медицинских учреждения. Мы сделали инфографику с указанием количества коек.
Официальная статистика по заболевшим от Минздрава у многих вызывает вопросы. Мы решили провести свое исследование и узнать, сколько читателей НГС на самом деле переболели коронавирусом. Подробнее можно прочитать здесь.