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Куда везут больных коронавирусом: список больниц и количество мест (две полезные картинки)

С ковидом в Новосибирской области работают 54 медучреждения

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Большинство больничных коек — в Новосибирске. В районных больницах мест гораздо меньше

Большинство больничных коек — в Новосибирске. В районных больницах мест гораздо меньше

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Новосибирцев с коронавирусом везут в 54 медучреждения

Пациентов с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сейчас принимают 54 медицинских учреждения. Мы сделали инфографику с указанием количества коек (данные на 12 ноября).

На территории Новосибирска больше всего коек развернуто в городской клинической больнице № 11 — там предусмотрено 642 места, за ней идут больница скорой помощи № 2 — 450 мест, а также городская больница № 1 — 395 коек. Меньше всего мест в областной туберкулезной больнице № 2 — 20 мест — и городской больнице № 2 — 30 мест.

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— В режиме распределительных центров работают инфекционные госпитали на базе городской больницы № 3, ГКБ № 11, ГКБ № 1, ГКБ № 25, ГКБ скорой медицинской помощи № 2, областной клинической больницы, Сибирского окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства, — сообщили в Минздраве.

Некоторые из этих учреждений начали работать только на этой неделе, например&nbsp;<a href="https://ngs.ru/text/health/2020/11/09/69533267/" target="_blank" class="_">ННИИТО</a>

Некоторые из этих учреждений начали работать только на этой неделе, например ННИИТО

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В районах Новосибирской области сортировкой пациентов занимаются инфекционные отделения и изоляторы центральных районных больниц: пациенты в тяжелом состоянии из районов области переводятся в госпитали Новосибирска.

В районных больницах, как правило, мест меньше, они выделены в центральных больницах. Например, в Здвинском районе их всего 7, в Каргатском и Кочковском — по 15. А в Карасукском районе таких мест 80.

К Новосибирскому району на этой карте мы отнесли бердскую больницу (90 коек) и районную больницу <nobr class="_">№ 1</nobr> в Кольцово&nbsp;(200 коек)&nbsp;

К Новосибирскому району на этой карте мы отнесли бердскую больницу (90 коек) и районную больницу № 1 в Кольцово (200 коек) 

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В октябре 2020 года мы проанализировали, как изменилось количество коек для пациентов с коронавирусом в Новосибирске по сравнению с летом.

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больницыкоронавирус в Новосибирске
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