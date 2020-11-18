Куда везут больных коронавирусом: список больниц и количество мест (две полезные картинки)

Пациентов с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сейчас принимают 54 медицинских учреждения. Мы сделали инфографику с указанием количества коек (данные на 12 ноября).

На территории Новосибирска больше всего коек развернуто в городской клинической больнице № 11 — там предусмотрено 642 места, за ней идут больница скорой помощи № 2 — 450 мест, а также городская больница № 1 — 395 коек. Меньше всего мест в областной туберкулезной больнице № 2 — 20 мест — и городской больнице № 2 — 30 мест.