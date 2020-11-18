Куда везут больных коронавирусом: список больниц и количество мест (две полезные картинки)

Новосибирцев с коронавирусом везут в 54 медучреждения
Пациентов с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сейчас принимают 54 медицинских учреждения. Мы сделали инфографику с указанием количества коек (данные на 12 ноября).
На территории Новосибирска больше всего коек развернуто в городской клинической больнице
— В режиме распределительных центров работают инфекционные госпитали на базе городской больницы
В районах Новосибирской области сортировкой пациентов занимаются инфекционные отделения и изоляторы центральных районных больниц: пациенты в тяжелом состоянии из районов области переводятся в госпитали Новосибирска.
В районных больницах, как правило, мест меньше, они выделены в центральных больницах. Например, в Здвинском районе их всего 7, в Каргатском и Кочковском — по 15. А в Карасукском районе таких мест 80.
В октябре 2020 года мы проанализировали, как изменилось количество коек для пациентов с коронавирусом в Новосибирске по сравнению с летом.