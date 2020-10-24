«Не сможешь оставить чужой тетке»: колонка молодой мамы о том, как родить и ни дня не сидеть в декрете

Сибирячка составила инструкцию по поиску няни для ребёнка в Новосибирске
Сибирячка составила инструкцию по поиску няни для ребёнка в Новосибирске
Всё чаще женщины откладывают рождение детей, потому что хотят заработать денег, реализоваться в карьере, или им банально не на что сидеть в декрете. Многие семьи проваливаются в финансовую пропасть, когда один из двух взрослых и работоспособных выбирает сидеть с ребенком и получать небольшое пособие. Уже доказано, что чаще всего разводы происходят в первый год жизни малыша в семье — тут и финансовые сложности, и бессонные ночи, и изменившиеся статус и режим женщины. Каждая семья решает, как провести этот период, по-своему — сегодня мы расскажем об опыте сибирячки, которая категорически не хотела сидеть в декрете, но хотела иметь ребенка. Она выбрала оставить малыша няне почти сразу после рождения и выйти на работу. Публикуем её колонку, далее от первого лица.
Самая первая сложность, с которой я столкнулась, приняв решение, что я не буду сидеть в декрете, — это осуждение общества. Сердобольные близкие и дальние знакомые сочувствовали моему еще не родившемуся ребенку — «Как же такой маленький будет с няней», «Посиди хоть полгодика», «Когда родишь — не сможешь оставить чужой тетке». Если это ваши родственники — смело предлагайте им увольняться с работы и сидеть с ребенком. Если согласятся — вам же лучше.
Поиски
Первая няня по объявлению пришла к нам через месяц. Когда я её увидела, подумала — человек выпивает. Но тут же наругала себя, что делаю поспешные выводы и, может, зря надумываю на хорошую женщину. Решила — не буду встречать по одежке. Она расписала мне свой опыт — он был кинематографически трагичен. Оказалось, она три года присматривала за близнецами, чья мать умерла почти сразу после их рождения. А до этого работала управляющей в ресторане. С отцом семейства у нее сложились дружеские отношения. Но когда я попросила её о возможности созвониться с ним, она сказала, что он уехал в Москву, а там телефон не берет. Оно и понятно, столица. Со связью так себе. На этом мы и расстались. Но, как оказалось, не навсегда. Через пару месяцев поздно вечером в пятницу я получаю звонок — незнакомка напоминает, что хотела работать у нас няней, и просит перекинуть ей
Еще была няня из ближнего зарубежья. Она уверяла, что может смотреть одновременно за тремя детьми (мне надо было за одним младенцем), но на деле в первые
Сидеть с сыном хотела и опытная няня с Украины. Она вышла замуж и переехала в Новосибирск. У нее были высшее медицинское образование и скромный запрос по зарплате. Но вот незадача: все документы — диплом и трудовую книжку — она забыла у себя на родине. В закрытой квартире, от которой ни у кого нет ключей. В другую страну она мигрировала налегке.
К сожалению, встречались на моем пути и более неприятные личности, которым я бы даже присматривать за мертвым попугаем не доверила. Но это почти неминуемо, если вы не хотите оплачивать услуги агентства по подбору персонала (обычно в размере месячной платы нанимаемого сотрудника).
Забегая вперед, скажу, что поиск няни завершился успешно. Ребенок любит нашу няню, с радостью к ней идет, при этом он не меньше рад маме, которая вечером приходит с работы. Я занимаюсь сыном по вечерам в будни два часа и один выходной в неделю.
Как выбирать?
Я размещала объявления о вакансии на «Авито», там же искала резюме. Писала в тематические группы во «ВКонтакте», размещала посты в районные группы в социальных сетях. Кроме очевидного (проверить опыт работы, позвонить по рекомендациям), я вывела для себя правила, которые помогли мне найти хорошую няню:
- В вакансии указывайте, что мама и папа малыша работают из дома, даже если это не так. Такая информация на этапе звонков отсеет совсем неадекватных и странных личностей. Представьте, начальник будет сидеть и смотреть круглыми сутками, как вы делаете свою работу.
- Не назначайте собеседования дома. Лучше встретиться в парке или в кафе. Никогда нельзя знать, кто придет к вам навстречу. В лучшем случае придется занимать
500 рублей.
- При первой встрече смотрите на внешность человека, но не будьте слишком критичны. Няня должна быть приятной, но не обязательно красивой и хорошо одетой в вашем понимании. Как понять, что няня приятная? Представьте, что вам надо посидеть у нее на коленях
минут 5— если не противно, можно назначать пробные часы.
- Расспросите понравившуюся няню о её семье очень подробно. Попросите принести на встречу как можно больше документов, удостоверяющих личность. Не только паспорт, а права, СНИЛС, трудовую книжку, загранпаспорт, если есть. По имени и фамилии найдите её в социальных сетях. Пролистайте стену, друзей, группы, ссылки, которыми она интересуется. Если есть фотографии с семьей, сравните состав семьи, перейдите по ссылкам аккаунтов ближайших родственников, посмотрите, что они репостят, чем интересуются. Попросите на встрече показать личные фотографии с детьми, внуками, если они у нее есть. Эта просьба не должна смущать.
- Если первые 4 пункта пройдены успешно, предложите няне сдать основные анализы за ваш счет. Конечно, если у нее есть свежие справки, можно просто пробить их в регистратуре того медучреждения, где их выписывали.
- Пригласите няню домой на пробные часы. Даже если это очень опытная няня, а вы — совсем молодая мама, она не должна с порога рассказывать вам, как правильно, а как нет. Это признак того, что человек не умеет общаться, не соблюдает дистанцию, и в будущем с ним будут проблемы. Неважно, в какой форме она высказывает свои познания — как милая бабушка-старушка, желающая внучку добра, или как командир-начальник. И то, и то плохо.
Если вам говорят «Чаще выкладывайте его на живот», «Разве можно купать его в такой большой ванне», «Ему, наверное, холодно в этой пижамке», то дальше вас ждет дождь непрошеных советов от чужой тетки за ваши деньги. Вам оно надо? Любой нормальный человек давно в курсе, что хороший совет — это совет, на который есть запрос.
- Смотрите на возраст. Ребенок вырастет, его нужно будет носить на руках. Старушка с больной спиной рискует сойти с дистанции, и вам придется начинать всё сначала.
Про деньги
Многие думают, иметь няню могут только богатые люди, ведь это дорого. Если у вас белая зарплата, часть расходов покроет пособие по уходу за ребенком. Услуги няни в среднем в городе стоят
Если есть папа, он может внести свой вклад в оплату услуг няни, он, скорее всего, в любом случае помогал бы жене в декрете финансово. При этом вероятность того, что мама увеличит свой заработок или хотя бы просто не потеряет работу в ближайшее время, гораздо выше — а это тоже ценно. Ведь через три года, когда вы засобираетесь на работу, на эти же рабочие места будут претендовать люди с актуальным опытом, а ребенок довольнющий отчалит в детский сад, оставив вас наедине с небогатым рынком труда.
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