«Не сможешь оставить чужой тетке»: колонка молодой мамы о том, как родить и ни дня не сидеть в декрете

Самая первая сложность, с которой я столкнулась, приняв решение, что я не буду сидеть в декрете, — это осуждение общества. Сердобольные близкие и дальние знакомые сочувствовали моему еще не родившемуся ребенку — «Как же такой маленький будет с няней», «Посиди хоть полгодика», «Когда родишь — не сможешь оставить чужой тетке». Если это ваши родственники — смело предлагайте им увольняться с работы и сидеть с ребенком. Если согласятся — вам же лучше.

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