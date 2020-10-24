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«Не сможешь оставить чужой тетке»: колонка молодой мамы о том, как родить и ни дня не сидеть в декрете

Она считает, что можно быть достаточно хорошим родителем и при этом не бросать работу

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Сибирячка составила инструкцию по поиску няни для ребёнка в Новосибирске

Многих будущих мам пугает мысль о декрете и полной смене образа жизни, но некоторых такая перспектива наоборот привлекает

Многих будущих мам пугает мысль о декрете и полной смене образа жизни, но некоторых такая перспектива наоборот привлекает

Сибирячка составила инструкцию по поиску няни для ребёнка в Новосибирске

Всё чаще женщины откладывают рождение детей, потому что хотят заработать денег, реализоваться в карьере, или им банально не на что сидеть в декрете. Многие семьи проваливаются в финансовую пропасть, когда один из двух взрослых и работоспособных выбирает сидеть с ребенком и получать небольшое пособие. Уже доказано, что чаще всего разводы происходят в первый год жизни малыша в семье — тут и финансовые сложности, и бессонные ночи, и изменившиеся статус и режим женщины. Каждая семья решает, как провести этот период, по-своему — сегодня мы расскажем об опыте сибирячки, которая категорически не хотела сидеть в декрете, но хотела иметь ребенка. Она выбрала оставить малыша няне почти сразу после рождения и выйти на работу. Публикуем её колонку, далее от первого лица.

Самая первая сложность, с которой я столкнулась, приняв решение, что я не буду сидеть в декрете, — это осуждение общества. Сердобольные близкие и дальние знакомые сочувствовали моему еще не родившемуся ребенку — «Как же такой маленький будет с няней», «Посиди хоть полгодика», «Когда родишь — не сможешь оставить чужой тетке». Если это ваши родственники — смело предлагайте им увольняться с работы и сидеть с ребенком. Если согласятся — вам же лучше.

Поиски

Первая няня по объявлению пришла к нам через месяц. Когда я её увидела, подумала — человек выпивает. Но тут же наругала себя, что делаю поспешные выводы и, может, зря надумываю на хорошую женщину. Решила — не буду встречать по одежке. Она расписала мне свой опыт — он был кинематографически трагичен. Оказалось, она три года присматривала за близнецами, чья мать умерла почти сразу после их рождения. А до этого работала управляющей в ресторане. С отцом семейства у нее сложились дружеские отношения. Но когда я попросила её о возможности созвониться с ним, она сказала, что он уехал в Москву, а там телефон не берет. Оно и понятно, столица. Со связью так себе. На этом мы и расстались. Но, как оказалось, не навсегда. Через пару месяцев поздно вечером в пятницу я получаю звонок — незнакомка напоминает, что хотела работать у нас няней, и просит перекинуть ей 500 рублей на карту, так как очень надо. Обещает через месяц отдать.

Еще была няня из ближнего зарубежья. Она уверяла, что может смотреть одновременно за тремя детьми (мне надо было за одним младенцем), но на деле в первые 15 минут пробного часа она проговорила по телефону на своем языке 14 минут.

Сидеть с сыном хотела и опытная няня с Украины. Она вышла замуж и переехала в Новосибирск. У нее были высшее медицинское образование и скромный запрос по зарплате. Но вот незадача: все документы — диплом и трудовую книжку — она забыла у себя на родине. В закрытой квартире, от которой ни у кого нет ключей. В другую страну она мигрировала налегке.

К сожалению, встречались на моем пути и более неприятные личности, которым я бы даже присматривать за мертвым попугаем не доверила. Но это почти неминуемо, если вы не хотите оплачивать услуги агентства по подбору персонала (обычно в размере месячной платы нанимаемого сотрудника).

Забегая вперед, скажу, что поиск няни завершился успешно. Ребенок любит нашу няню, с радостью к ней идет, при этом он не меньше рад маме, которая вечером приходит с работы. Я занимаюсь сыном по вечерам в будни два часа и один выходной в неделю.

Как выбирать?

Я размещала объявления о вакансии на «Авито», там же искала резюме. Писала в тематические группы во «ВКонтакте», размещала посты в районные группы в социальных сетях. Кроме очевидного (проверить опыт работы, позвонить по рекомендациям), я вывела для себя правила, которые помогли мне найти хорошую няню:

  1. В вакансии указывайте, что мама и папа малыша работают из дома, даже если это не так. Такая информация на этапе звонков отсеет совсем неадекватных и странных личностей. Представьте, начальник будет сидеть и смотреть круглыми сутками, как вы делаете свою работу.
  2. Не назначайте собеседования дома. Лучше встретиться в парке или в кафе. Никогда нельзя знать, кто придет к вам навстречу. В лучшем случае придется занимать 500 рублей.
  3. При первой встрече смотрите на внешность человека, но не будьте слишком критичны. Няня должна быть приятной, но не обязательно красивой и хорошо одетой в вашем понимании. Как понять, что няня приятная? Представьте, что вам надо посидеть у нее на коленях минут 5 — если не противно, можно назначать пробные часы.
  4. Расспросите понравившуюся няню о её семье очень подробно. Попросите принести на встречу как можно больше документов, удостоверяющих личность. Не только паспорт, а права, СНИЛС, трудовую книжку, загранпаспорт, если есть. По имени и фамилии найдите её в социальных сетях. Пролистайте стену, друзей, группы, ссылки, которыми она интересуется. Если есть фотографии с семьей, сравните состав семьи, перейдите по ссылкам аккаунтов ближайших родственников, посмотрите, что они репостят, чем интересуются. Попросите на встрече показать личные фотографии с детьми, внуками, если они у нее есть. Эта просьба не должна смущать.
  5. Если первые 4 пункта пройдены успешно, предложите няне сдать основные анализы за ваш счет. Конечно, если у нее есть свежие справки, можно просто пробить их в регистратуре того медучреждения, где их выписывали.
  6. Пригласите няню домой на пробные часы. Даже если это очень опытная няня, а вы — совсем молодая мама, она не должна с порога рассказывать вам, как правильно, а как нет. Это признак того, что человек не умеет общаться, не соблюдает дистанцию, и в будущем с ним будут проблемы. Неважно, в какой форме она высказывает свои познания — как милая бабушка-старушка, желающая внучку добра, или как командир-начальник. И то, и то плохо.
    Если вам говорят «Чаще выкладывайте его на живот», «Разве можно купать его в такой большой ванне», «Ему, наверное, холодно в этой пижамке», то дальше вас ждет дождь непрошеных советов от чужой тетки за ваши деньги. Вам оно надо? Любой нормальный человек давно в курсе, что хороший совет — это совет, на который есть запрос.
  7. Смотрите на возраст. Ребенок вырастет, его нужно будет носить на руках. Старушка с больной спиной рискует сойти с дистанции, и вам придется начинать всё сначала.

Про деньги

Многие думают, иметь няню могут только богатые люди, ведь это дорого. Если у вас белая зарплата, часть расходов покроет пособие по уходу за ребенком. Услуги няни в среднем в городе стоят 180–250 рублей в час. Посчитаем средний чек — 2200 в день, 11 000 в неделю, 44 000 в месяц. Большая сумма для среднестатистической семьи, но теперь разложим по порядку. Например, мама зарабатывала последние два года до декрета 50 000. Тогда размер ее пособия составит примерно 20 000. То есть всего она получит, если выйдет на работу, 70 000. При этом отдав 44 000 за няню, у нее останется 26 000. Это если мама одна, и ей никто не помогает.

Если есть папа, он может внести свой вклад в оплату услуг няни, он, скорее всего, в любом случае помогал бы жене в декрете финансово. При этом вероятность того, что мама увеличит свой заработок или хотя бы просто не потеряет работу в ближайшее время, гораздо выше — а это тоже ценно. Ведь через три года, когда вы засобираетесь на работу, на эти же рабочие места будут претендовать люди с актуальным опытом, а ребенок довольнющий отчалит в детский сад, оставив вас наедине с небогатым рынком труда.

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    декретдекретный отпускматеринствопоиск няни
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