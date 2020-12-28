«Не хочу смотреть на него»: сибирячка помогает мамам, которые оставляют малышей из-за безденежья и мести

— Меня спрашивают иногда: «А вам это зачем, зачем вы нам помогаете?» Ищут подвох. А я всегда объясняю, что так просто должна работать вся система. Для меня самое главное — чтобы дети росли в семьях, — говорит Зинаида и добавляет, что до того, как она пришла на работу в центр, даже не подозревала о том, что от ребенка можно отказаться, для нее это оказалось шоком. — Я всегда говорю мамочкам, что ребенок дан им богом, что так бывает, случаются трудности, тебя жизнь испытывает — есть ли в тебе стержень и сила воли сохранить ребёнка. Обязательно поздравляю их с рождением малыша или малышки.

Чаще всего, по словам Зинаиды Карлиной, причиной отказа от ребенка являются материальные трудности, отсутствие жилья и поддержки близких.



— Среди мам, с которыми работаем, очень много сирот из 90-х — поколение выросло. В 2010-м их было одна, две, а сейчас каждая пятая. Тут проблема в чем — сирот выпускают из детских домов, они ждут жилье годами, у них нет постоянной регистрации, на работу из-за этого не берут. Конечно, можно найти вариант, но сам факт — прошло уже 20 лет, а эта проблема в нашем государстве так и не решена, а говорят, что всё лучшее — детям, — разводит руками специалист.

