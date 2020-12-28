«Не хочу смотреть на него»: сибирячка помогает мамам, которые оставляют малышей из-за безденежья и мести

Когда видишь на улице молодую маму с коляской, то даже не догадываемся, что, возможно, она стояла перед страшным выбором — оставить своего ребенка или отказаться от него. Отсутствие средств к существованию, крыши над головой, предательство мужчины — и вот она уже растеряна, утирает слезы и пытается доказать себе, что всем так будет лучше. В Новосибирске есть особенный центр помощи, который помогает мамам не совершить ошибку или найти лучший выход в интересах ребенка. Мы поговорили с ведущим специалистом по социальной работе Зинаидой Карлиной — она уже 10 лет работает в этой сфере, благодаря ей сотни малышей остались рядом со своими мамами.
Центр помощи «Вместе» существует на основе благотворительного фонда «Солнечный город». Он работает в направлении профилактики отказов от ребенка и помогает женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации — им некуда пойти, нет средств к существованию, не к кому обратиться за помощью. Также на базе центра работает социальная гостиница «Надежда» — секретное место, где живут отчаявшиеся женщины (мужчинам туда вход воспрещен).
Центр имеет соглашение с родильными домами и женскими консультациями города, когда поступает сигнал о желании матери отказаться от ребенка, специалист отправляется на вызов. Сотрудники центра работают с тремя категориями отказниц — женщина хочет отказаться от ребенка еще на этапе беременности, вторая категория — мать отказывается от ребенка сразу после родов. Бывают экстренные ситуации, когда роженица, отказавшись от малыша, уже через час после родов хочет уйти — в таких случаях социальные работники центра просят сотрудников роддома удержать молодую мать, быстро приезжают на место и начинают свою работу. Третьей категорией выступают семьи, которые намеренно помещают детей в госучреждения.
Первостепенная задача специалиста — выяснить причину отказа и узнать условия жизни матери.
— Мы всегда работаем в интересах ребенка. Если мы приезжаем на отказ и понимаем, что перед нами абсолютно не ресурсная мама — наркоманка или с алкогольной зависимостью, а ближайшее окружение тоже асоциально, то мы будем работать на отказ. Мы ни в коем случае не отговариваем, но рассказываем, что может ожидать саму маму и ее ребенка в будущем. Как правило, такая мама пишет отказ, а мы ищем ребенку приемную семью, потому что даже месяц жизни в госучреждении меняет психику детей, — говорит Ирина Шишкова, заместитель директора центра «Вместе». — Основная миссия центра состоит в том, чтобы дети росли в кровной семье и как можно реже попадали в детские дома.
После выявления причин отказа специалисты предлагают матери возможные варианты и, если женщина готова идти на контакт, с ней заключается соглашение и оказывается необходимая помощь — юридическая, социальная, психологическая.
Зинаида Карлина работает с отказницами уже 10 лет — она ведущий специалист по профилактике отказов от детей. Именно она выезжает на самые сложные случаи и помогает женщинам, которые оказались, по их мнению, в безвыходной ситуации, однако после общения со специалистом они понимают, что это далеко не так. Телефон Зинаиды Карлиной всегда включен — в любое время суток ей могут позвонить из роддома и попросить приехать на помощь молодой матери, которая приняла решение отказаться от ребенка.
— Меня спрашивают иногда: «А вам это зачем, зачем вы нам помогаете?» Ищут подвох. А я всегда объясняю, что так просто должна работать вся система. Для меня самое главное — чтобы дети росли в семьях, — говорит Зинаида и добавляет, что до того, как она пришла на работу в центр, даже не подозревала о том, что от ребенка можно отказаться, для нее это оказалось шоком. — Я всегда говорю мамочкам, что ребенок дан им богом, что так бывает, случаются трудности, тебя жизнь испытывает — есть ли в тебе стержень и сила воли сохранить ребёнка. Обязательно поздравляю их с рождением малыша или малышки.
Чаще всего, по словам Зинаиды Карлиной, причиной отказа от ребенка являются материальные трудности, отсутствие жилья и поддержки близких.
— Среди мам, с которыми работаем, очень много сирот из 90-х — поколение выросло. В 2010-м их было одна, две, а сейчас каждая пятая. Тут проблема в чем — сирот выпускают из детских домов, они ждут жилье годами, у них нет постоянной регистрации, на работу из-за этого не берут. Конечно, можно найти вариант, но сам факт — прошло уже 20 лет, а эта проблема в нашем государстве так и не решена, а говорят, что всё лучшее — детям, — разводит руками специалист.
По словам Зинаиды Карлиной, всего 1% матерей без сожаления отказываются от своего ребенка. В таких ситуациях причиной отказа становится месть мужчине — не хочу смотреть, не хочу видеть в нем того, кто меня бросил. Другая причина — девушка выросла сиротой и не знает, что такое семья, она привыкла быть одна.
— Прошлой весной у нас был случай. Девочка из неблагополучной семьи, родила. Мать и бабушка пьют, отца нет, живут в частном доме. Мать девочки когда-то ограничивали в материнских правах, и дочь жила в приемной семье, но сбежала. Будучи несовершеннолетней — забеременела. Она и не отказывалась от ребенка, но идти ей было некуда — из роддома выписывают. Мы наладили контакт с ее родной семьей, помогли решить вопрос с жильем, договорились с роддомом, чтобы ее еще два дня подержали, пока готовится комната в доме ее кровных родителей. Девочка эта с ребенком вернулась, пожила какое-то время, но в итоге сбежала. Ребенок плачет, ни бабушке, ни прабабушке не нужен. Пока все юридические процессы длились, мать ни разу не появилась. Родительского потенциала нет, мы не стали тратить время и оформили отказ, ребенка определили в приемную семью, — рассказывает Зинаида Карлина.
Социальные работники в обязательном порядке работают с родителями отказниц — они могут оформить опеку над ребенком, что в некоторых случаях положительно сказывается на решении матери в дальнейшем — семьи воссоединяются, но бывает, мать плохо идет на контакт и не дает информацию о родственниках.
— Был случай — девушка родила, но у нее хроническое заболевание, ребенок не может с ней находиться. Бабушка с дедушкой пошли навстречу, оформили опеку над малышом, а для мамочки сняли квартиру (диспансер, в котором она лечилась, пошел навстречу, отпустил на домашнее лечение). Таким образом семья сохраняется — после выздоровление молодая мать вернется в дом к родителям и к своему ребенку. Разные бывают бабушки и дедушки — в этом случае даже не допускалась мысль об отказе от внука, а другие скажут, где нагуляла, пусть туда и идет, — делится Зинаида Карлина.
По словам эксперта, не только неблагополучные семьи отказываются от детей:
— У нас была пара, муж и жена, обеспеченные, бизнесмены, денег хватает, есть взрослый сын. Когда родился второй ребенок, мать решила от него отказаться, сказала: «Я не могу сейчас сесть дома, а что мы тогда кушать будем».
Большое влияние на такое решение женщины оказывает мужчина — сотрудники центра стараются по возможности наладить связь между матерью и отцом ребенка. Бывает, когда ситуация обязывает женщину сделать аборт — специалисты также помогают договориться с консультациями.
— Есть мамы, которые прикипают к нам, мы общаемся, продолжаем участвовать в их жизни. Они благодарят, говорят спасибо за то, что мы не дали им совершить такую страшную ошибку. А есть те, кто по натуре гулены — родила, перышки почистила и дальше гулять, — рассказывает специалист.
Исходя из своих возможностей центр старается обеспечить молодых мам вещами первой необходимости — коляски, кроватки, памперсы. Для женщин организовываются тренинги, специальные дни общения с юристами, где они могут задать необходимые вопросы. Если рассматривать статистику по отказам в родильных домах — из 100 мам, которые хотели оставить ребенка, 43 меняют свое решение и остаются со своим малышом.
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