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«Не хочу смотреть на него»: сибирячка помогает мамам, которые оставляют малышей из-за безденежья и мести

Благодаря ей из 100 мам, которые хотели принять страшное решение, 43 остаются со своими детьми

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Специалист по отказам от детей рассказала, по каким причинам матери чаще всего готовы бросить своего ребенка

Специалист по отказам от детей рассказала, по каким причинам матери чаще всего готовы бросить своего ребенка

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Когда видишь на улице молодую маму с коляской, то даже не догадываемся, что, возможно, она стояла перед страшным выбором — оставить своего ребенка или отказаться от него. Отсутствие средств к существованию, крыши над головой, предательство мужчины — и вот она уже растеряна, утирает слезы и пытается доказать себе, что всем так будет лучше. В Новосибирске есть особенный центр помощи, который помогает мамам не совершить ошибку или найти лучший выход в интересах ребенка. Мы поговорили с ведущим специалистом по социальной работе Зинаидой Карлиной — она уже 10 лет работает в этой сфере, благодаря ей сотни малышей остались рядом со своими мамами.

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Центр помощи «Вместе» существует на основе благотворительного фонда «Солнечный город». Он работает в направлении профилактики отказов от ребенка и помогает женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации — им некуда пойти, нет средств к существованию, не к кому обратиться за помощью. Также на базе центра работает социальная гостиница «Надежда» — секретное место, где живут отчаявшиеся женщины (мужчинам туда вход воспрещен).

Центр имеет соглашение с родильными домами и женскими консультациями города, когда поступает сигнал о желании матери отказаться от ребенка, специалист отправляется на вызов. Сотрудники центра работают с тремя категориями отказниц — женщина хочет отказаться от ребенка еще на этапе беременности, вторая категория — мать отказывается от ребенка сразу после родов. Бывают экстренные ситуации, когда роженица, отказавшись от малыша, уже через час после родов хочет уйти — в таких случаях социальные работники центра просят сотрудников роддома удержать молодую мать, быстро приезжают на место и начинают свою работу. Третьей категорией выступают семьи, которые намеренно помещают детей в госучреждения.

Первостепенная задача специалиста — выяснить причину отказа и узнать условия жизни матери.

— Мы всегда работаем в интересах ребенка. Если мы приезжаем на отказ и понимаем, что перед нами абсолютно не ресурсная мама — наркоманка или с алкогольной зависимостью, а ближайшее окружение тоже асоциально, то мы будем работать на отказ. Мы ни в коем случае не отговариваем, но рассказываем, что может ожидать саму маму и ее ребенка в будущем. Как правило, такая мама пишет отказ, а мы ищем ребенку приемную семью, потому что даже месяц жизни в госучреждении меняет психику детей, — говорит Ирина Шишкова, заместитель директора центра «Вместе». — Основная миссия центра состоит в том, чтобы дети росли в кровной семье и как можно реже попадали в детские дома.

После выявления причин отказа специалисты предлагают матери возможные варианты и, если женщина готова идти на контакт, с ней заключается соглашение и оказывается необходимая помощь — юридическая, социальная, психологическая.

Зинаида Карлина всю жизнь работает с людьми. У нее среднее медицинское образование и высшее экономическое — много лет она проработала в сфере образования, потом ушла в соцзащиту, а после сокращения, уже на пенсии, ее позвали на работу в центр «Вместе», где Зинаида Михайловна работает уже 10 лет

Зинаида Карлина всю жизнь работает с людьми. У нее среднее медицинское образование и высшее экономическое — много лет она проработала в сфере образования, потом ушла в соцзащиту, а после сокращения, уже на пенсии, ее позвали на работу в центр «Вместе», где Зинаида Михайловна работает уже 10 лет

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Зинаида Карлина работает с отказницами уже 10 лет — она ведущий специалист по профилактике отказов от детей. Именно она выезжает на самые сложные случаи и помогает женщинам, которые оказались, по их мнению, в безвыходной ситуации, однако после общения со специалистом они понимают, что это далеко не так. Телефон Зинаиды Карлиной всегда включен — в любое время суток ей могут позвонить из роддома и попросить приехать на помощь молодой матери, которая приняла решение отказаться от ребенка.

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— Меня спрашивают иногда: «А вам это зачем, зачем вы нам помогаете?» Ищут подвох. А я всегда объясняю, что так просто должна работать вся система. Для меня самое главное — чтобы дети росли в семьях, — говорит Зинаида и добавляет, что до того, как она пришла на работу в центр, даже не подозревала о том, что от ребенка можно отказаться, для нее это оказалось шоком. — Я всегда говорю мамочкам, что ребенок дан им богом, что так бывает, случаются трудности, тебя жизнь испытывает — есть ли в тебе стержень и сила воли сохранить ребёнка. Обязательно поздравляю их с рождением малыша или малышки.

Чаще всего, по словам Зинаиды Карлиной, причиной отказа от ребенка являются материальные трудности, отсутствие жилья и поддержки близких.

— Среди мам, с которыми работаем, очень много сирот из 90-х — поколение выросло. В 2010-м их было одна, две, а сейчас каждая пятая. Тут проблема в чем — сирот выпускают из детских домов, они ждут жилье годами, у них нет постоянной регистрации, на работу из-за этого не берут. Конечно, можно найти вариант, но сам факт — прошло уже 20 лет, а эта проблема в нашем государстве так и не решена, а говорят, что всё лучшее — детям, — разводит руками специалист.

По словам Зинаиды Карлиной, всего 1% матерей без сожаления отказываются от своего ребенка. В таких ситуациях причиной отказа становится месть мужчине — не хочу смотреть, не хочу видеть в нем того, кто меня бросил. Другая причина — девушка выросла сиротой и не знает, что такое семья, она привыкла быть одна.

— Прошлой весной у нас был случай. Девочка из неблагополучной семьи, родила. Мать и бабушка пьют, отца нет, живут в частном доме. Мать девочки когда-то ограничивали в материнских правах, и дочь жила в приемной семье, но сбежала. Будучи несовершеннолетней — забеременела. Она и не отказывалась от ребенка, но идти ей было некуда — из роддома выписывают. Мы наладили контакт с ее родной семьей, помогли решить вопрос с жильем, договорились с роддомом, чтобы ее еще два дня подержали, пока готовится комната в доме ее кровных родителей. Девочка эта с ребенком вернулась, пожила какое-то время, но в итоге сбежала. Ребенок плачет, ни бабушке, ни прабабушке не нужен. Пока все юридические процессы длились, мать ни разу не появилась. Родительского потенциала нет, мы не стали тратить время и оформили отказ, ребенка определили в приемную семью, — рассказывает Зинаида Карлина.

Чаще всего матери бросают своих детей от страха того, что им негде будет жить и нечего есть&nbsp;

Чаще всего матери бросают своих детей от страха того, что им негде будет жить и нечего есть 

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Социальные работники в обязательном порядке работают с родителями отказниц — они могут оформить опеку над ребенком, что в некоторых случаях положительно сказывается на решении матери в дальнейшем — семьи воссоединяются, но бывает, мать плохо идет на контакт и не дает информацию о родственниках.

— Был случай — девушка родила, но у нее хроническое заболевание, ребенок не может с ней находиться. Бабушка с дедушкой пошли навстречу, оформили опеку над малышом, а для мамочки сняли квартиру (диспансер, в котором она лечилась, пошел навстречу, отпустил на домашнее лечение). Таким образом семья сохраняется — после выздоровление молодая мать вернется в дом к родителям и к своему ребенку. Разные бывают бабушки и дедушки — в этом случае даже не допускалась мысль об отказе от внука, а другие скажут, где нагуляла, пусть туда и идет, — делится Зинаида Карлина.

По словам эксперта, не только неблагополучные семьи отказываются от детей:

— У нас была пара, муж и жена, обеспеченные, бизнесмены, денег хватает, есть взрослый сын. Когда родился второй ребенок, мать решила от него отказаться, сказала: «Я не могу сейчас сесть дома, а что мы тогда кушать будем».

Большое влияние на такое решение женщины оказывает мужчина — сотрудники центра стараются по возможности наладить связь между матерью и отцом ребенка. Бывает, когда ситуация обязывает женщину сделать аборт — специалисты также помогают договориться с консультациями.

— Есть мамы, которые прикипают к нам, мы общаемся, продолжаем участвовать в их жизни. Они благодарят, говорят спасибо за то, что мы не дали им совершить такую страшную ошибку. А есть те, кто по натуре гулены — родила, перышки почистила и дальше гулять, — рассказывает специалист.

Исходя из своих возможностей центр старается обеспечить молодых мам вещами первой необходимости — коляски, кроватки, памперсы. Для женщин организовываются тренинги, специальные дни общения с юристами, где они могут задать необходимые вопросы. Если рассматривать статистику по отказам в родильных домах — из 100 мам, которые хотели оставить ребенка, 43 меняют свое решение и остаются со своим малышом.

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