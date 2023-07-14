«Запретили даже зубочистки»: арендаторы «Гастрокорта» жалуются на новые условия работы — что там изменилось

Оправдания нашлись даже для «фейсконтроля» на входе. По словам одного из арендаторов, который работает давно, в первые месяцы на «Гастрокорте» была очень пестрая публика.

— Могли прийти какие-то цыгане, люди с кефиром и готовой едой из супермаркета, — говорит собеседник НГС.

Сейчас охрана пытается отсеивать посетителей, которых считает потенциально «проблемными». Просто решение такое принимает всегда конкретный человек, и он может ошибиться или просто слишком увлечься.

Что говорят в администрации «Гастрокорта»

В администрации «Гастрокорта» в целом не отрицают фактов, рассказанных арендаторами, но уверены в правильности принятых решений.

— Аренда на проценте с оборота — это нормальная практика у крупных ТЦ и фуд-пространств. Например, московское «Депо» берет 10–12% с оборота, а часть точек платит даже 20%, — утверждают в руководстве «Гастрокорта». — Требования обязательной вакцинации исходят от Роспотребнадзора. Самый сложный вопрос — контроль на входе. У нас нет предпочтений по национальности, посещать «Гастрокорт» могут все. Впечатление, что к мигрантам придираются, может сложиться из-за того, что у них отсутствует понятие этики и эстетики, в том числе элементарных правил поведения в общественных местах. По этой же причине временно запретили зубочистки.