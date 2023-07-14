«Запретили даже зубочистки»: арендаторы «Гастрокорта» жалуются на новые условия работы — что там изменилось

Новосибирский «Гастрокорт» на Центральном рынке уже успел набрать рекордное для России количество точек с едой и напитками, а в этом месяце начнет работать еще и как концертная площадка. Между тем часть арендаторов недовольна политикой руководства рынка, которое поднимает арендную плату и вводит дополнительные ограничения. Обозреватель НГС поговорил с работающими там рестораторами и узнал точку зрения администрации.
На что жалуемся
Те или иные претензии к администрации Центрального рынка звучали давно, но сейчас, видимо, чаша переполнилась. В НГС обратились сразу несколько арендаторов. Обратились не столько с жалобами, сколько за советом: можно ли вообще как-то повлиять на ситуацию. Поскольку обратившиеся арендаторы просили не называть их имен (что, кстати, означает их желание продолжить работу на «Гастрокорте»), рассказывать об их недовольстве придется от третьего лица.
Основная проблема — изменение условий начислений арендной ставки. Если раньше каждый арендатор просто платил фиксированную сумму в зависимости от размера и места расположения точки (для большинства это 60–70 тысяч рублей в месяц), то теперь «Гастрокорт» планирует брать 10% от выручки, что сразу существенно поднимет расходы на аренду.
Работающих на «Гастрокорте» раздражают также самые неожиданные ограничения. Например, еще весной администрация распорядилась убрать из заведений зубочистки, мотивируя это тем, что ковыряться в зубах неэстетично. Сотрудникам, которые вышли покурить у входа, якобы нельзя сидеть (ни на каких-то возвышениях, ни тем более на корточках). Одно из последних новых требований — обязательная вакцинация сотрудников от кори, дифтерии и
Ограничения коснулись и посетителей. Охрана может попытаться преградить путь на «Гастрокорт» тем, кто, по мнению охранников, плохо одет или выглядит недостаточно по-европейски. Жертвами такой сегрегации, например, стала группа турецких инженеров, рассказал один из арендаторов. Не пустить могут и девушек в хиджабах. При этом не прошедшим этнический контроль прямо заявляют порой, что для них есть более подходящая часть рынка под названием «Восточный базар» — там сейчас ведется торговля фруктами и овощами, специями, есть мясные ряды и прочее. Заведения общепита тоже имеются, но их значительно меньше, и они, как правило, предлагают только среднеазиатскую кухню.
Есть и целый ряд жалоб, касающихся системы взаимоотношений с администрацией. Арендаторы недовольны тем, что часто не могут получить ответы на свои вопросы, потому что контактное лицо просто не берет трубку. Их смущает, что штрафные санкции не выставляются официально — их просят просто перевести на карту. Непредсказуемо измениться может система разгрузки товаров и так далее.
Что говорят довольные арендаторы
Как всегда в подобных ситуациях, есть те, кто доволен, — или, по крайней мере, видит в изменениях плюсы. Как объяснили сразу несколько арендаторов, рост стоимости аренды ожидает только тех, кто действительно много зарабатывает. То есть если 10% от оборота не будут перекрывать нынешнюю ставку, то она останется прежней. Что, впрочем, тоже обидно, поскольку при новых правилах она бы снизилась.
Большинство опрошенных арендаторов признают, что нынешние правила всё равно позволяют работать с прибылью и зарабатывать больше — в одиночной точке было бы сложнее. Главный довод — «Гастрокорт» берет на себя довольно большой список функций, от официантов и уборки помещения до покупки лицензии на музыкальное сопровождение, за которые одиночному кафе приходится платить самому. Кроме того, администрация инвестирует в продвижение площадки в целом, организует какие-то мероприятия, что увеличивает поток потенциальных клиентов. Поток этот летом, правда, ощутимо упал, но это скорее сезонный спад.
Оправдания нашлись даже для «фейсконтроля» на входе. По словам одного из арендаторов, который работает давно, в первые месяцы на «Гастрокорте» была очень пестрая публика.
— Могли прийти какие-то цыгане, люди с кефиром и готовой едой из супермаркета, — говорит собеседник НГС.
Сейчас охрана пытается отсеивать посетителей, которых считает потенциально «проблемными». Просто решение такое принимает всегда конкретный человек, и он может ошибиться или просто слишком увлечься.
Что говорят в администрации «Гастрокорта»
В администрации «Гастрокорта» в целом не отрицают фактов, рассказанных арендаторами, но уверены в правильности принятых решений.
— Аренда на проценте с оборота — это нормальная практика у крупных ТЦ и фуд-пространств. Например, московское «Депо» берет 10–12% с оборота, а часть точек платит даже 20%, — утверждают в руководстве «Гастрокорта». — Требования обязательной вакцинации исходят от Роспотребнадзора. Самый сложный вопрос — контроль на входе. У нас нет предпочтений по национальности, посещать «Гастрокорт» могут все. Впечатление, что к мигрантам придираются, может сложиться из-за того, что у них отсутствует понятие этики и эстетики, в том числе элементарных правил поведения в общественных местах. По этой же причине временно запретили зубочистки.
Есть ограничения для персонала заведений, которому запрещено пользоваться туалетом для посетителей, — для них есть служебный, чтобы не создавать очередей. То же самое по столам: когда не хватает столиков для посетителей, персонал не должен их занимать.
По разгрузке правила не менялись, уверяют в компании. Крупные вещи, оборудование или негабарит допустимо разгружать в период с 23:00 до 10:00, а продукты, посуду и мелкие вещи — в любое время.
Что пишут посетители
Посетителям «Гастрокорта» тоже есть что сказать. В 2ГИС уже 600 отзывов, причем средняя оценка для такого количества реакций довольно высока: 4,2 звезды из пяти. Обращает на себя внимание поляризация оценок: чаще всего встречаются либо резко негативные (одна звезда) или исключительно позитивные (пять звезд).
Низкие оценки связаны часто именно с поведением охраны на входе. В одном случае она не пустила пенсионера с тележкой, в другом — человека с собственной термосумкой, приняв его за курьера. А женщина, судя по имени и фамилии, из семьи выходцев из Средней Азии возмущена тем, что ей посоветовали сходить вместо «Гастрокорта» на «Восточный базар», несмотря на то что она гражданка России.
При этом хвалят и разнообразие кухонь, и какие-то конкретные заведения.
— Классное место, где в одном месте собраны все кухни мира. Повара иногда даже по-русски не разговаривают, очень колоритно. Любим тут бывать, — пишет один из пользователей 2ГИС.
Введение новой системы арендной платы — не единственное изменение на «Гастрокорте». В конце июля здесь начнет работать «Гастрохолл» — концертная площадка в павильоне, где сейчас торгуют едой. Для этого все прилавки и холодильники сейчас устанавливают на специальные площадки с колесами таким образом, чтобы их можно было укатить в другое место, освободив площадку для концертов.