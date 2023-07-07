«Столы поставим на колеса»: Центральный рынок по вечерам станут переделывать в концертный зал на 4000 зрителей

Владельцы Центрального рынка в Новосибирске продолжают расширять сферу своей не связанной с торговлей деятельности. Теперь они намерены превратить основной павильон в большую концертную площадку.
На одном из основных павильонов Центрального рынка появилась вывеска «Гастрохолл». Изменения видны и внутри этого павильона. Там уже закончен монтаж сцены и большинства прежних торговых прилавков. Продавцы либо стоят за холодильниками, которые изначально можно перемещать с места на место, либо работают за временными прилавками. Сами они говорят, что им обещали сохранить рабочие места, но в какой форме это будет происходить, они пока не очень понимают.
В администрации рынка НГС заверили, что торговля сохранится, но само пространство, где сейчас продаются продукты питания, будет трансформируемым. Днем здесь будут, как прежде, продаваться мясо, сыры, деликатесы из рыбы и
— Все столы и холодильники ставим на колеса, перед концертом, который вечером, выкатываем оборудование, после концерта закатываем обратно, — пояснили на рынке.
Проект «Гастрохолл» уже выпустил анонс, на котором названы дата начала работы площадки и ее потенциальная вместимость — 4000 человек. Первый концерт (в котором примут участие несколько исполнителей) начнется 22 июля в 19:00. Билеты на него продаются за 1000 рублей.
Центральный рынок давно и со всё большей скоростью мигрирует от чисто торгового предприятия к центру досуга. Локомотивом этого движения выступает проект «Гастрокорт», который включает в себя уже около 100 работающих заведений (и не менее десятка еще строятся). На «Гастрокорте» даже днем и в будни играет живая музыка, а в пятницу и субботу выступают музыканты, вечерами здесь показывают кино, а в открывшейся недавно специальной зоне могут проходить мастер-классы по кулинарии и просто мероприятия, связанные с приготовлением пищи.
Горожане воспринимают эти изменения по-разному. В 2ГИС, например, среди отзывов последних месяцев встречаются жалобы именно на то, что рынок теряет свой прежний вид:
— Многие магазины закрыли. Мясо унесли куда-то, хочешь найти продукты — пройди квест. Раньше часто к вам ходили, теперь даже смотреть не хочется.
Впрочем, встречается много и позитивных комментариев, которые хвалят и «Гастрокорт», и атмосферу, обилие заведений разных национальных кухонь.
Посмотреть, какие еще концерты и интересные мероприятия ждут новосибирцев в этом месяце, можно в обзоре корреспондента НГС Елизаветы Шаталовой.