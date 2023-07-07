«Столы поставим на колеса»: Центральный рынок по вечерам станут переделывать в концертный зал на 4000 зрителей

В администрации рынка НГС заверили, что торговля сохранится, но само пространство, где сейчас продаются продукты питания, будет трансформируемым. Днем здесь будут, как прежде, продаваться мясо, сыры, деликатесы из рыбы и т. д. А вечером — проводиться концерты.



— Все столы и холодильники ставим на колеса, перед концертом, который вечером, выкатываем оборудование, после концерта закатываем обратно, — пояснили на рынке.

Проект «Гастрохолл» уже выпустил анонс, на котором названы дата начала работы площадки и ее потенциальная вместимость — 4000 человек. Первый концерт (в котором примут участие несколько исполнителей) начнется 22 июля в 19:00. Билеты на него продаются за 1000 рублей.