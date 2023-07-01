Трибьют «Короля и Шута», спорт и Шура. Афиша июля в Новосибирске: куда попасть за деньги, а куда — бесплатно

В Новосибирске 6 июля будет концерт группы The Hatters (18+). «Шляпники» выступят в «Подземке», билет стоит от 1500 рублей. Через неделю в «Подземке» выступит трио Mozee Montana, Даша Каплан и Китана (18+). Они покажут юбилейное шоу «Лирика». Билеты — от 1200 рублей.



Также в «Подземке» запланированы два трибьют-шоу подряд. 19 июля сыграют «Короля и Шута» (18+). В этот вечер в исполнении новосибирских музыкантов прозвучат хиты группы из различных периодов ее истории. Билеты — от 500 рублей. На следующий день будет трибьют-шоу Linkin Park (18+). Билеты — от 500 рублей.

На следующей неделе, 5 июля, в Тихом дворике Камерного зала филармонии выступит джаз-оркестр «Сибирский диксиленд» и Наталия Васеева (вокал) (12+). Билеты — от 700 рублей.

Автор песен «Чародейка», «Бродяга» и «Тишина» Эльбрус Джанмирзоев (12+) выступит 6 июля в ресторане Maximilian's. Билеты стоят от 1200 рублей.

На острове в Новосибирской области пройдет масштабный фестиваль Playa. Он начнется 30 июня и будет длиться до 9 июля. В этом году тема — «Наука». На фестиваль приезжают музыканты со всей Сибири. Билет — от 3300 рублей.

В Доме культуры железнодорожников 19 июля пройдет концерт для струнного оркестра и хора «Король и Шут» (6+). В память о Михаиле Горшеневе агентство «Неоклассика» обещает воплотить самые смелые идеи Горшка. 27 июля оркестр CAGMO исполнит музыку из игры «Ведьмак» (6+). Билеты — от 1400 рублей.

В баре «Руки Вверх!» выступит Шура (18+) 28 июля. Билеты на эпатажного певца стоят от 1800 рублей. Музыкант выступит со своими хитами.

В «Подземке» отпразднуют «тусовочный» выпускной. Это уже традиционная вечеринка Yung Nation (18+). Билеты стоят от 400 до 600 рублей.

