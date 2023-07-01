Трибьют «Короля и Шута», спорт и Шура. Афиша июля в Новосибирске: куда попасть за деньги, а куда — бесплатно

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В Новосибирске 6 июля будет концерт группы The Hatters (18+). «Шляпники» выступят в «Подземке», билет стоит от 1500 рублей. Через неделю в «Подземке» выступит трио Mozee Montana, Даша Каплан и Китана (18+). Они покажут юбилейное шоу «Лирика». Билеты — от 1200 рублей.
Также в «Подземке» запланированы два трибьют-шоу подряд. 19 июля сыграют «Короля и Шута» (18+). В этот вечер в исполнении новосибирских музыкантов прозвучат хиты группы из различных периодов ее истории. Билеты — от 500 рублей. На следующий день будет трибьют-шоу Linkin Park (18+). Билеты — от 500 рублей.
На следующей неделе, 5 июля, в Тихом дворике Камерного зала филармонии выступит джаз-оркестр «Сибирский диксиленд» и Наталия Васеева (вокал) (12+). Билеты — от 700 рублей.
Автор песен «Чародейка», «Бродяга» и «Тишина» Эльбрус Джанмирзоев (12+) выступит 6 июля в ресторане Maximilian's. Билеты стоят от 1200 рублей.
На острове в Новосибирской области пройдет масштабный фестиваль Playa. Он начнется 30 июня и будет длиться до 9 июля. В этом году тема — «Наука». На фестиваль приезжают музыканты со всей Сибири. Билет — от 3300 рублей.
В Доме культуры железнодорожников 19 июля пройдет концерт для струнного оркестра и хора «Король и Шут» (6+). В память о Михаиле Горшеневе агентство «Неоклассика» обещает воплотить самые смелые идеи Горшка. 27 июля оркестр CAGMO исполнит музыку из игры «Ведьмак» (6+). Билеты — от 1400 рублей.
В баре «Руки Вверх!» выступит Шура (18+) 28 июля. Билеты на эпатажного певца стоят от 1800 рублей. Музыкант выступит со своими хитами.
В «Подземке» отпразднуют «тусовочный» выпускной. Это уже традиционная вечеринка Yung Nation (18+). Билеты стоят от 400 до 600 рублей.
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2
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В кинотеатре «Победа» до 5 июля продолжится фестиваль корейского кино. В первую неделю июля покажут фильмы «Трон» (16+), «Таксист» (16+), «Инсайдеры» (18+), «Воспоминания убийцы» (18+), «Несмонтированный фильм» (18+).
В театре Афанасьева, несмотря на окончание театрального сезона, будут проходить спектакли «Отдельного театра» Андрея Пашина. 15 июля покажут комедию «Слово за слово...» (18+) по мотивам пьесы «Имя» Александра де ла Пательера и Матьё Делапорта. Билеты — от 800 рублей.
В Художественном музее Новосибирска 15 июня открылась персональная выставка кемеровского художника-монументалиста, недавно ушедшего из жизни, Евгения Тищенко. Называет экспозиция «Обреченный на совершенство» (6+). Она продлится до 23 июля.
На мотодроме ДОСААФ с 20 по 23 июля каждый день будут проходить шоу каскадеров (0+). Там можно будет увидеть машины из «Безумного Макса», из мультфильма «Тачки», трансформеров Вазбэлби и Оптимус Прайм. Билет стоит 1400 рублей.
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Бесплатно и интересно
Уже сегодня, в субботу, 1 июля, в Нарымском сквере начнется фестиваль «Кино на траве» (12+). Фильмы будут показывать на улице. В субботу, кроме кинопросмотра, зрителей ждут выступления музыкальных групп, творческие мастер-классы, паблик-токи, маркет товаров ручной работы, фуд-корт, зоны активного отдыха и многое другое. Вход бесплатный.
В «Арт-Ель» 1 июля и до 25 июля начинается фотовыставка Ольги Вардугиной — «Внутри Вардугиной» (18+). Это серия монохромных фотографий о жизни. Посетить выставку можно бесплатно с 12 до 21 часа.
В субботу пройдет бесплатный благотворительный концерт «Музыка у воды». Выпускница Новосибирской консерватории Рената Миронова сыграет композиции на фортепиано. Все собранные средства будут переданы ребенку с редким генетическим заболеванием для лечения. Проходить концерт будет на берегу Обского моря возле кайт-станции «Ветру-Да!» (пляж «Звезда»).
Новосибирский краеведческий музей будет весь месяц проводить бесплатные экскурсии. 2, 16 и 30 июля будет экскурсия по выставке «Режиссер Гайдай. Как он это делал?» (12+), 9, 16 и 23 июля по выставке «Магия Востока», 2, 9, 16, 23 и 30 июля будут экскурсии о фотоделе Новосибирска «От негатива к позитиву».
В «музее связи Сибири» экскурсии по выставке «На дне древнего моря» запланированы на 2, 9, 16, 23 и 30 июля. В музее природы на Вокзальной магистрали будут вести экскурсии о насекомых «Шестиногие хозяева планеты» 8 и 22 июля. В Краеведческом музее 1 июля приглашают на экскурсию «Время больших надежд» и 8 июля на «Ново-Николаевск — Новосибирск». 15 июля новосибирцам расскажут про «Шаманизм народов Сибири», 22 июля — «Освоение Южной Сибири». В конце месяца, 29 июля, бесплатно можно посетить экскурсию «Археология Новосибирской области».
Пространство «Балкон» приглашает сибирячек на тренировки по растяжке (14+). Они будут проходить бесплатно по понедельникам в 19 часов на Кропоткина, 269/1. Начало — 3 июля. Нужно зарегистрироваться и не забыть с собой коврик.
В Нарымском сквере 16 июля пройдет фестиваль здорового образа жизни «Тянись к мечте» (6+). С 12 часов можно будет сделать зарядку, послушать лекции и мастер-классы и потанцевать зумбу. Участие бесплатное.
В воскресенье, 2 июля, откроется персональная выставка Олега Scout в галерее уличного искусства «100 квадратов». На выставке будут представлены холсты, скетчи и работа на стене. Каждая из работ — это классические граффити, исполненные в авторском стиле. Вход бесплатный.
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Научиться
Культурное пространство ЦК19 приглашает новосибирцев 1 июля в 15:00 на мастер-класс по абстрактной живописи в рамках публичной программы к выставке «Каскад отражений» (6+). Стоимость билетов — 250/350 рублей. Количество мест ограничено.
Новосибирский театр кукол в июле проведет мастер-классы «Искусство играющих кукол» (6+) 2 и 6 июля. Мастера-кукловоды покажут, как создавать уникальных персонажей, используя различные виды театральных кукол: от классической перчаточной до загадочной теневой. Билеты — 200 рублей.
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