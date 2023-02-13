Создатель модных ночных клубов не прошел фейсконтроль на Центральном рынке

— У нас два варианта. Первый — снять охрану вообще, но тогда как магнитом толпами появятся нетрезвые люди, воры, карманники, торговцы краденным, попрошайки, цыгане-гадалки и воровки, люди, которые ничего не покупают, а приходят со своей лепешкой и самсой. В первый год был токсичный трафик, воровство и хамство каждый день. С момента появления охраны мы его свели почти к нулю. Человеческий фактор в любом случае будет, поэтому мы разбираемся по каждой жалобе тщательно, проводим служебное расследование, вся площадь просматривается видеокамерами.