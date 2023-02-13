Создатель модных ночных клубов не прошел фейсконтроль на Центральном рынке

Новосибирец Вадим Прусаков столкнулся с претензиями к своему внешнему виду со со стороны охраны «Гастрокорта» на Центральном рынке. Пикантности ситуации придает то, что жертва фейсконтроля — сам в прошлом был одним из создателей модных ночных клубов, куда пускали не всех.
Вадим Прусаков в 2010-х был одним из создателей нескольких ночных клубов («Нефть», «Лебовский» и
— На «Гастрокорте» ко мне подошел охранник и попросил покинуть помещение, сославшись на то, что я одет неподобающе. Основные претензии у него возникли к моей обуви, которая ему, видимо, показалась какой-то рабочей обувью. А это сделанные на заказ ичиги (зимняя обувь, подходит для походов и охоты в холодное время года. — Прим. ред.)! Они стоят больше 15 тысяч рублей, — негодует Прусаков.
По его словам, охрана так и не смогла предоставить какое-то обоснование для подобных претензий.
— Прилетела мне «обратка», откуда не ждал, — резюмирует признанный охраной недостаточно стильным посетитель.
Арендаторы, с которыми удалось поговорить корреспонденту НГС, подтверждают, что охрана стала строже подходить к посетителям. Речь идет, по их словам, в основном о ситуациях неадекватного или агрессивного поведения, грязной рабочей одежде.
В администрации Центрального рынка на запрос НГС ответили, что готовы разобраться в конкретной ситуации, но в принципе считают наличие охраны в зале необходимым:
— У нас два варианта. Первый — снять охрану вообще, но тогда как магнитом толпами появятся нетрезвые люди, воры, карманники, торговцы краденным, попрошайки, цыгане-гадалки и воровки, люди, которые ничего не покупают, а приходят со своей лепешкой и самсой. В первый год был токсичный трафик, воровство и хамство каждый день. С момента появления охраны мы его свели почти к нулю. Человеческий фактор в любом случае будет, поэтому мы разбираемся по каждой жалобе тщательно, проводим служебное расследование, вся площадь просматривается видеокамерами.
Центральный рынок уже давно стал местом конфликтов, связанных со стилем одежды. Уже несколько лет администрация требует от торгующих там работников надевать не только единую униформу, но и какие-то тематические аксессуары по сезону (например красные колпаки под Новый год), что нравится не всем.