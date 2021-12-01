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Сотрудники Центрального рынка пожаловались на руководство — их заставили надеть новогодние колпаки

В администрации рынка отмечают, что все наряжались добровольно

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Все продавцы ходят в красных колпаках

Все продавцы ходят в красных колпаках

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В Новосибирске продавцы на Центральном рынке надели новогодние колпаки. Оказалось, что такая инициатива понравилась не всем. Несколько сотрудников заявили, что нарядиться их заставили в администрации. При этом представители рынка настаивают, что все надели новогодние головные уборы добровольно.

Сегодня днем сообщение с жалобой пришло от читателя в редакцию НГС:

— На Центральном рынке принудительно заставляют надевать красный колпак для поднятия новогоднего настроения. В противном случае закрывают торговое место. Из-за ковида и так все работают в масках и перчатках, целый месяц выдержать тяжело, — написал в редакцию мужчина.

После этого корреспондент НГС съездила на рынок, чтобы посмотреть, как выглядит сегодня рабочий день продавцов. Вот, что она увидела:

Сами павильоны украсили новогодними елочками

Сами павильоны украсили новогодними елочками

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Еще одна сотрудница рынка, не назвавшая своего имени, заявила корреспонденту, что колпаки носят по приказу руководства, а тем, кто отказывается, выписывают штраф и могут закрыть магазин.

В администрации Центрального рынка журналисту НГС сказали, что колпаки сотрудникам сказали надевать по желанию, для создания атмосферы праздника:

— Колпаки все надели, но претензий не предъявляли. Лично к нам в администрацию не обращался никто. Штрафов никто никаких не накладывал, расторгать договоры мы не расторгали, — заявили в администрации.

Колпаки сказали надеть для новогоднего настроения

Колпаки сказали надеть для новогоднего настроения

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Новосибирцев часто заставляют делать что-то против воли на работе. Весной аналитики сервиса «Зарплата.ру» подсчитали, что каждый десятый житель Новосибирска ходит на субботник по требованию работодателя, а женщины выходят убирать улицы охотнее, чем мужчины.

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