Сотрудники Центрального рынка пожаловались на руководство — их заставили надеть новогодние колпаки

В Новосибирске продавцы на Центральном рынке надели новогодние колпаки. Оказалось, что такая инициатива понравилась не всем. Несколько сотрудников заявили, что нарядиться их заставили в администрации. При этом представители рынка настаивают, что все надели новогодние головные уборы добровольно.

Сегодня днем сообщение с жалобой пришло от читателя в редакцию НГС:

— На Центральном рынке принудительно заставляют надевать красный колпак для поднятия новогоднего настроения. В противном случае закрывают торговое место. Из-за ковида и так все работают в масках и перчатках, целый месяц выдержать тяжело, — написал в редакцию мужчина.

