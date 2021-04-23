Аналитики подсчитали, скольких новосибирцев работодатели заставляют выходить на субботники

Каждый десятый житель Новосибирска ходит на субботник по требованию работодателя, а женщины выходят убирать улицы охотнее, чем мужчины. К такому выводу пришли аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру», которые с 19 по 22 апреля провели онлайн-опрос с участием 1500 респондентов.

— 10% сотрудников принимают участие в весенних субботниках вынужденно — в санитарном мероприятии их заставляют участвовать работодатели, — сообщили в «Зарплата.ру». — При этом 27% новосибирцев одобряют и участвуют в субботниках, 19% считают идею хорошей, но не находят времени на общественно полезный труд, 32% респондентов ответили, что не работают бесплатно, а 8% опрошенных вообще не получают приглашения на субботники.