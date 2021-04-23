Аналитики подсчитали, скольких новосибирцев работодатели заставляют выходить на субботники

Треть новосибирцев выходят на субботники по требованию работодателей
Каждый десятый житель Новосибирска ходит на субботник по требованию работодателя, а женщины выходят убирать улицы охотнее, чем мужчины. К такому выводу пришли аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру», которые с 19 по
— 10% сотрудников принимают участие в весенних субботниках вынужденно — в санитарном мероприятии их заставляют участвовать работодатели, — сообщили в «Зарплата.ру». — При этом 27% новосибирцев одобряют и участвуют в субботниках, 19% считают идею хорошей, но не находят времени на общественно полезный труд, 32% респондентов ответили, что не работают бесплатно, а 8% опрошенных вообще не получают приглашения на субботники.
По данным исследования, женщины (59%) принимают участие в весенней уборке города чаще, чем мужчины (41%). 15% российских компаний поддерживают традицию участия в коллективном мероприятии — в основном это бюджетная сфера, муниципальные и госкомпании.
— Причем 6% работодателей просят выйти сотрудников на уборку в выходной день добровольно, без дополнительной оплаты, — уточнили аналитики.
В этом году общегородской субботник пройдет