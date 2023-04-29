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Фоторепортаж

Новосибирцы устроили тусовку в центре города в первый теплый день года — смотрим, что происходит на улицах

Сотня людей столпилась в «Гастродворике»

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Новосибирцы пришли послушать диджея, которого нет

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В пятницу, 28 апреля, выдался первый по-настоящему теплый день. Сибиряки, соскучившиеся по лету, массово выбрались на прогулку по городу — концентрация отдыхающих была замечена на улице Ленина. Самое популярное место — «Гастродворик» за гостиницей «Центральная», сотни парней и девушек решили провести пятничный вечер именно там.

«Гастродворик» - популярное место среди молодежи

«Гастродворик» - популярное место среди молодежи

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В центре тусовочного места недавно появилась пристройка, на втором этаже которой оборудовали диджейскую. Электронная музыка играла около 18 часов вечера, а к 22 часам диджея уже не было - закон о тишине требует отключения громкой музыки после этого времени.

Новосибирцы отдыхают в первый теплый день

Новосибирцы отдыхают в первый теплый день

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Дворик на Ленина, 3 любимое место встречи местных байкеров — к ним публика испытывает смешанные чувства: некоторые девушки охотно знакомятся и просят их прокатить, но в большинстве случаев сибирячек не устраивает шум и выхлопной газ от мотоциклов.

Байкеры занимают очень много места

Байкеры занимают очень много места

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Публика делилась на несколько категорий — отдыхающие после работы, надевшие все лучшее сразу дамы, жители спальных микрорайонов, жители центра, недовольные обилием людей, и что удивительно — мамы с колясками, встретить их в столь позднее время было неожиданно.

Когда можно со своим

Когда можно со своим

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Пешеходная часть улицы Ленина тихая и уютная — прогуляться с кофе и посмотреть на красивые огоньки можно здесь.

За углом гораздо тише и больше обособленных сидячих мест

За углом гораздо тише и больше обособленных сидячих мест

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Соседний двор — паб Fry, через дорогу. Шумно, пыльно, много подростков. Площадью эта локация меньше, от того складывается впечатление, что яблоку негде упасть.

Атмосфера — пьяно-тревожная

Атмосфера — пьяно-тревожная

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Одинокий диджей у рюмочной «Налейнина» (бывший Буфет №1) пытался призвать публику — безрезультатно. Вполне возможно, что народ соберется чуть позже.

Попытка завести толпу провалилась

Попытка завести толпу провалилась

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Площадка у бара Harats тоже не пустует, правда сегодня обошлось без выступлений музыкантов на улице — гости тихо сидели за столиками небольшими группками.

Кулуарно

Кулуарно

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Еще одно тусовочное место — улица Максима Горького. У бара Jawsspot тоже наблюдалось скопление людей, все в рамках приличия.

У бара своя устоявшаяся аудитория

У бара своя устоявшаяся аудитория

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Самая приятная часть — двор руинпаба «Типография» — изысканная публика, девушки в красивых платьях с бокалами вина.

Во дворике столько разных точек, что каждый гость найдет местечко по душе

Во дворике столько разных точек, что каждый гость найдет местечко по душе

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Напротив призывно сверкающей лестницы и таблички The Rooks, около 23 часов вечера народ еще не собрался, но несколько подростков уже заняли места на лавочках. Соседнее крыло пустовало — только котики из котокафе «Мурчим» мяукали на редких прохожих, глядя в окно.

«Вы чего не спите?», — как будто бы спрашивает котик

«Вы чего не спите?», — как будто бы спрашивает котик

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Печально, что уже в субботу температура воздуха в Новосибирске понизится — 30 апреля и 1 мая ожидается похолодание до +5... +7 градусов днем.

Бабушки с цветами помогают создавать романтичное настроение

Бабушки с цветами помогают создавать романтичное настроение

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Накануне НГС снимал репортаж о городской моде — девушки на улицах центра поделились мнением о новосибирском стиле, назвав его гламурно-пафосным и явно не провинциальным. Больше мнений и фото красоток можно посмотреть здесь.

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