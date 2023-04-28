«Бежевый тренч носить не буду»: сибирячки — о пафосных модницах из центра и провинциалках с окраин

Рассуждая о моде и ее проявлении в разных городах, можно сойтись во мнении, что московский стиль со всем его шиком и блеском заметно отличается от остальных. Находясь ближе к Европе, столичные модницы диктуют правила, но доходят ли послания до адресата? Уместно ли утверждать, что в России концентрация моды сосредоточена в Москве, а все остальные города провинциальные, за исключением разве что Петербурга? Мы решили поговорить об этом с сибирячками на улицах города и выяснили, что отличает стиль Новосибирска и какие черты выдают в женщинах провинциалок.
Дарья, 30 лет и Дарья, 33 года
Отвечают вместе:
— У каждого города свой стиль, в Новосибирске это или колхоз, или фешен, грани нет. Любой город можно назвать провинциальным в плане моды, и Москву тоже, зависит от района. Провинциально смотрятся кукольные нераспущенные кудри, но в целом сейчас сложно отличить, все одеваются так, как им комфортно, и это правильно.
Полина, 21 год, работает в парфюмерном магазине
— В Сибири — свой стиль, в Москве — свой, но он задает тенденции, за которыми мы следуем. Новосибирские девушки смотрят за столичными моделями, блогерами, подмечают сочетания и очень красиво одеваются, особенно в центре, в заведениях — производят впечатление. Но в основной массе наш город провинциален, у нас только сейчас начали появляться отдельные бутики с услугами стилистов, как в Москве, а раньше все одевались в Zara и ходили одинаковые.
Карина, 20 лет, не работает
— Я была во многих городах России, включая и Питер, и Москву — там люди одеваются обычно, в серых или черных тонах. Новосибирск выделяется, много заметных на общем фоне людей, которые необычно выглядят. Наши девушки любят одеваться гламурно. В городе много дизайнерских шоурумов, магазинов с классной одеждой, мы точно не провинция.
Мария, 35 лет, работает в сфере SMM
— Каждый город отличается своим стилем. Я часто бываю в Кемерово, там девушки одеваются иначе. В Новосибирске больше выбора, оттого и люди более модные. Описать стиль новосибирских девушек? Немного гламурно, немного пафосно, чтобы бренды было видно, как-то так. Московские девушки действительно очень стильные, ими можно любоваться, сидя на лавочке в парке. Они ближе к Европе, может быть, поэтому возможностей у них больше. Новосибирск же в основной массе провинциальный. Стильные люди есть, но их мало. У нас, как и в большинстве провинциальных городов, люди одеваются так, как предлагает массмаркет, отсутствие индивидуального стиля не красит.
Татьяна и Валентина
Отвечают вместе:
— В каждом городе своя изюминка, в Питере всем всё равно, кто во что одет, там во главе — комфорт, в Москве девушки надевают на себя всё самое яркое, эффектное, брендовое, а Новосибирск больше тяготеет к удобству, кежуал, спорт. Провинциалку в городе видно сразу, знаете, как говорят, деревню из человека не вывести. По центру гуляешь — много стильных и красивых людей, чуть шаг в сторону — совсем другая прослойка.
Мария, 35 лет, в декрете
— Я слышала мнение, что москвичи самые модные, но сама лично не проверяла. Новосибирск же в какой-то мере можно назвать провинциальным в плане моды, но в последнее время я замечаю такую тенденцию: услуги стилистов стали более востребованы, люди стали думать о том, что надевают, и это не первая попавшаяся под руку вещь. Женщины моего возраста стали выглядеть ярче, красивее, молодежь выбирает что-то дерзкое, с провокационными элементами.
Ксения, 29 лет, своя студия ресниц
— Если говорить о трендах, то они везде одинаковые, а мода — индивидуальна. Новосибирск в плане стиля очень свободный и расслабленный, не могу назвать его провинциальным и не соглашусь, что Москва — столица моды. На мой взгляд, провинциальность в девушках и женщинах выдает неухоженность и неопрятность, город тут ни при чем.
Ирина, 21 год и Анна, 23 года, студентки
Отвечают вместе:
— Определенно, в каждом городе свой стиль, но утверждать, что Москва — столица моды, неправильно. Люди превозносят Москву, поэтому так и говорят. Нельзя называть Новосибирск провинциальным, у нас в городе симпатичные дамы. Девушки нашего возраста уделяют стилю много внимания, иногда даже чересчур, а провинциалок выдает обувь — сразу видно, или старомодные вещи, слишком скромные, или, наоборот, слишком броские — кружево, сетка, «лабутены».
Мария, 36 лет, работает в банке
— Если говорить о трендах, то в каждом городе они одинаковы и заметны на улицах. Я это не очень люблю, мне нравится одеваться так, как я привыкла, вне зависимости от того, что в тренде, а что нет. Бежевый тренч точно носить не буду. В Новосибирске много стильных девушек, особенно в центре, вроде бы все похожи, но у каждой своя деталь, которая делает образ особенным. На мой взгляд, в этом году мы практически синхронизировались с Москвой, то, что модно там, можно встретить и у нас. Я люблю сидеть и смотреть на красиво одетых людей. Неактуальный крой в одежде смотрится провинциально, когда всё в обтяжку. Хотя бы одна деталь, верх или низ, должна быть оверсайз. В моде удобство: кроссовки, лоферы, каблуки в повседневном образе сильно бросаются в глаза, отдают налетом провинциальности. Мне не нравится сочетание пальто с сапогами, на мой взгляд, классика сегодня смотрится неуместно что в одежде, что в макияже, что в прическе.
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