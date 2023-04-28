«Бежевый тренч носить не буду»: сибирячки — о пафосных модницах из центра и провинциалках с окраин

— Если говорить о трендах, то в каждом городе они одинаковы и заметны на улицах. Я это не очень люблю, мне нравится одеваться так, как я привыкла, вне зависимости от того, что в тренде, а что нет. Бежевый тренч точно носить не буду. В Новосибирске много стильных девушек, особенно в центре, вроде бы все похожи, но у каждой своя деталь, которая делает образ особенным. На мой взгляд, в этом году мы практически синхронизировались с Москвой, то, что модно там, можно встретить и у нас. Я люблю сидеть и смотреть на красиво одетых людей. Неактуальный крой в одежде смотрится провинциально, когда всё в обтяжку. Хотя бы одна деталь, верх или низ, должна быть оверсайз. В моде удобство: кроссовки, лоферы, каблуки в повседневном образе сильно бросаются в глаза, отдают налетом провинциальности. Мне не нравится сочетание пальто с сапогами, на мой взгляд, классика сегодня смотрится неуместно что в одежде, что в макияже, что в прическе.