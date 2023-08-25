Реберная рэпера Басты открылась в Новосибирске — она заняла место бара «Гевара»

В Новосибирске 25 августа открылся ресторан «Frank by Баста». Об этом НГС сообщил бренд-менеджер Илья Лиханов.
— Пару часов назад окрылись в тестовом режиме, сегодня будем работать до трех часов ночи. Сегодня можно считать полным рабочим днем, с этого дня мы работаем ежедневно, — пояснил Илья Лиханов.
Ресторан расположен на Советской, 18, ранее здесь находился бар «Гевара». Заведение специализируется на приготовлении свиных и говяжьих ребер.
Что известно о компании
В Новосибирске над входом в помещение, где открылось заведение «Frank by Баста», появилась вывеска, на которой указано юридическое лицо, которое будет управлять заведением. Это компания «Волшебный» из Санкт-Петербурга, НГС выяснил, что известно о компании.
По данным «Контур.Фокуса» ООО «Волшебный» было зарегистрировано в феврале этого года в Санкт-Петербурге по адресу 2-я Советская, 27/2. Это шестиэтажное здание неподалеку от площади Восстания построено во второй половине XIX века. Это жилой дом с заведениями и магазинами на первом этаже, но даже в 2ГИС по этому адресу значатся более 30 организаций.
Новосибирские рестораторы полагают, что заведение могут открывать, по сути, сами владельцы бренда, а дополнительное юрлицо с другим учредителем может быть использовано для каких-то внутренних целей.
Конкуренты ресторана
В Новосибирске за последний год открылись три точки в меню, в которых также готовят ребра. Одно из них — GUSI.
Заведение открылось на Центральном рынке. Это последняя точка общественного питания, заработавшая в расширившемся пространстве «Гастрокорта», который насчитывает уже более 120 концепций.
Для «Гусей» это уже третье заведение в подобных популярных ресторанно-барных комплексах. Сначала группа открыла бар Barbara Bus по соседству с «Типографией», потом поблизости — точку с мидиями в ресторанном дворике на Красном проспекте, 22.
Что еще открылось в Новосибирске
Ранее создатели баров The Rooks и InCider Игорь Каменев и Максим Серант открыли новое заведение в Новосибирске — рюмочную. Она находится в Центральном районе города.
Новое заведение назвали «Сияние». Бар появится в здании на улице Коммунистической.
Ранее стало известно, что появится на месте закрывшегося бара Iriski bar на Красном проспекте. По информации НГС, в там откроется новый проект, идейным вдохновителем которого станет певица Анна Асти.