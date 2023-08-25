Реберная рэпера Басты открылась в Новосибирске — она заняла место бара «Гевара»

Что известно о компании

В Новосибирске над входом в помещение, где открылось заведение «Frank by Баста», появилась вывеска, на которой указано юридическое лицо, которое будет управлять заведением. Это компания «Волшебный» из Санкт-Петербурга, НГС выяснил, что известно о компании.



По данным «Контур.Фокуса» ООО «Волшебный» было зарегистрировано в феврале этого года в Санкт-Петербурге по адресу 2-я Советская, 27/2. Это шестиэтажное здание неподалеку от площади Восстания построено во второй половине XIX века. Это жилой дом с заведениями и магазинами на первом этаже, но даже в 2ГИС по этому адресу значатся более 30 организаций.

