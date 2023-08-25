Стало известно, кто открывает в Новосибирске реберную рэпера Басты

В Новосибирске над входом в помещение, где должно открыться заведение «Frank by Баста», появилась вывеска на которой указано юридическое лицо, которое будет управлять заведением. Это компания «Волшебный» из Санкт-Петербурга, НГС выяснил, что известно о компании.
По данным «Контур.Фокус» ООО «Волшебный» было зарегистрировано в феврале этого года в Санкт-Петербурге по адресу 2-ая Советская, 27/2. Это шестиэтажное здание неподалёку от площади Восстания построено во второй половине 19-ого века. Это жилой дом с заведениями и магазинами на первом этаже, но даже в 2ГИС по этому адресу значатся более 30 организаций.
Владельцем 100% долей и руководителем компании является Руслан Пшеничников, у которого кроме ООО «Волшебный» есть ещё только ООО «Прекрасный» зарегистрированное двумя неделями раньше. Больше в базе об этом человеке нет никаких данных (то есть он не был ни генеральным директором, ни соучредителем ООО, ни владельцем ИП).
Сеть развивается по франчайзингу, как сказано в соответствующем разделе на сайте компании, заявки от потенциальных франчайзи рассматриваются только в случае готовности инвестировать в проект не менее 30 млн.рублей. Наличие опыта в ресторанном (или гостиничном) бизнесе обязательно. Сегодня рестораны сети работают в семи городах, Санкт-Петербурга среди них нет.
Зато в Санкт-Петербурге (тоже на улице Советская, но в другом доме) зарегистрировано ООО «Фрэнк бай Баста», которой принадлежат права на торговые знаки сети. Судя по соотношению выручки (129 млн. рублей) и чистой прибыли (122 млн. рублей) в прошлом году, предприятие это занимается только продажей франшизы и приёмом ройялти. Основной владелец компании — предприниматель Вячеслав Калашников (45,2%), по 21,2% принадлежат Алексею Родионову-Зражевскому и Николаю Фёдорову. Сам Василий Вакуленко (сценический псевдоним Баста) владеет в предприятии 15% долей.
Новосибирские рестораторы полагают, что заведение могут открывать по сути сами владельцы бренда, а использование дополнительного юрлица с другим учредителем может быть использовано для каких-то внутренних целей.
Новосибирский ресторан сети явно готовится к открытию. Внутри уже виден законченный ремонт, расставленное оборудование и мебель. И регулярно можно наблюдать нажатия, которые проводятся с будущими сотрудниками.
Основное блюдо «Frank by Баста» это приготовленные в «смокере» (разновидность закрытого криля) свиные и говяжьи рёбра. В Новосибирске это блюдо тоже переживает всплеск популярности. Помимо заведений с пивом, где их готовят довольно давно в качестве одной из позиций, в городе в этом году открылись три специализированных точки такого рода. Одна из них — «Ребра и рамен by GUSI» начала работать совсем недавно на Гастрокорте.