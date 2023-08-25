Стало известно, кто открывает в Новосибирске реберную рэпера Басты

Сеть развивается по франчайзингу, как сказано в соответствующем разделе на сайте компании, заявки от потенциальных франчайзи рассматриваются только в случае готовности инвестировать в проект не менее 30 млн.рублей. Наличие опыта в ресторанном (или гостиничном) бизнесе обязательно. Сегодня рестораны сети работают в семи городах, Санкт-Петербурга среди них нет.

Зато в Санкт-Петербурге (тоже на улице Советская, но в другом доме) зарегистрировано ООО «Фрэнк бай Баста», которой принадлежат права на торговые знаки сети. Судя по соотношению выручки (129 млн. рублей) и чистой прибыли (122 млн. рублей) в прошлом году, предприятие это занимается только продажей франшизы и приёмом ройялти. Основной владелец компании — предприниматель Вячеслав Калашников (45,2%), по 21,2% принадлежат Алексею Родионову-Зражевскому и Николаю Фёдорову. Сам Василий Вакуленко (сценический псевдоним Баста) владеет в предприятии 15% долей.