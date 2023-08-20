Успеть раньше Басты: GUSI открыли на «Гастрокорте» точку с модным блюдом — она стала здесь последней

Ресторанная группа GUSI открыла на Центральном рынке точку с ребрами и раменом. Это последнее заведение, заработавшее в расширившемся пространстве «Гастрокорта», который насчитывает уже более 120 концепций.
Заведение, которое так и называется «Ребра и рамен by GUSI», заняло последний свободный слот в ряду, который владельцы рынка отдали под точки «Гастрокорта» сравнительно недавно.
Как рассказал НГС руководитель «Гусей», Сергей Цуркан, первоначально его компания планировала открыть на «Гастрокорте» заведение с одним-единственным блюдом (свиными ребрами), но уже в процессе реализации проекта было решено дополнить меню несколькими видами рамена. Рамен в заведении стоит 390 рублей за порцию, ребра — 490 рублей.
Решение не ограничиваться ребрами, возможно, вызвано тем, что на «Гастрокорте» уже работает два заведения, в которых это блюдо является основным или одним из основных. В «Рёберной» цены начинаются также с 490 рублей (свиные ребра), в «Копчё» — с 640 рублей. Кроме того, в ближайшее время планируется открытие точки столичной сети Frank by Basta, которая также известна прежде всего именно ребрами.
Для «Гусей» это уже третье заведение в подобных популярных ресторанно-барных комплексах. Сначала группа открыла бар Barbara Bus по соседству с «Типографией», потом поблизости — точку с мидиями в ресторанном дворике на Красном проспекте, 22.
«Ребра и рамен by GUSI» стали соседом открывшихся здесь чуть раньше корнеров «Мясо&Булка» (колбаски в пряном соусе), Woksy (китайские блюда в воке), La Burrata (блюда с моцареллой и бурратой), Little India и
Успех «Гастрокорта» воодушевил других владельцев недвижимости. Так, в ТЦ «Река» точки фуд-корта, который здесь называется «Гастромаркет», начали открываться уже и на втором этаже. Заведения общепита обещают и владельцы заработавшего на этой неделе «Кировского рынка».