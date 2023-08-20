Успеть раньше Басты: GUSI открыли на «Гастрокорте» точку с модным блюдом — она стала здесь последней

Решение не ограничиваться ребрами, возможно, вызвано тем, что на «Гастрокорте» уже работает два заведения, в которых это блюдо является основным или одним из основных. В «Рёберной» цены начинаются также с 490 рублей (свиные ребра), в «Копчё» — с 640 рублей. Кроме того, в ближайшее время планируется открытие точки столичной сети Frank by Basta, которая также известна прежде всего именно ребрами.

