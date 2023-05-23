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Рёбра by Баста: в Новосибирске появится модный ресторан от известного рэпера — где он откроется

Музыканту принадлежат 15% в компании «Фрэнк бай Баста»

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В августе ресторан открылся в Екатеринбурге

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В Новосибирске откроется ресторан Frank by Баста. Как рассказали НГС в московском офисе сети заведений, открытие запланировано на середину августа по адресу улица Советская, 18. Сейчас в этом здании пустует помещение бара «Гевара», который закрылся в Новосибирске в 2022 году.

В Frank by Баста заявлено основное блюдо — рёбра.

— Под хороший хип-хоп здесь готовят неповторимые ребрышки и множество других авторских сочных блюд. Внушительные порции, уникальная технология приготовления ребер (больше суток), душевный персонал и по-настоящему неповторимая атмосфера продолжают завоевывать сердца и даже города, — описывают ресторан на официальном сайте.

В Москве на Новом Арбате, по данным 2ГИС, ресторан имеет оценку 4,6 балла. В частности, в ресторане по адресу улица Мясницкая, 24, средний чек — 1500 рублей. На сайте цены на рёбра варьируются от 590 рублей за 320 грамм и до 1490 за 910 грамм.

ООО «Фрэнк бай Баста» был зарегистрирован 18 марта 2019-го в Санкт-Петербурге. Василию Вакуленко (Басте) принадлежат 15%. Самая большая доля принадлежит Вячеславу Калашникову — 45%. Остальные доли по 21% разделены между Николаем Федоровым и Алексеем Радионовым-Зражевским. У трех бизнесменов также есть совместный бизнес «Альбатрос». Выручка ООО «Фрэнк бай Баста» на конец 2022 года составила 129,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 122,1 миллиона рублей.

В августе 2022 года ресторан Frank by Баста открылся в Екатеринбурге. Наши коллеги из Е1.RU оценили блюда, которые подают в модном заведении, и рассказали, сколько они стоят.

Перед началом летнего сезона в Новосибирске в барном дворике на Красном проспекте заработало заведение «Мидии by GUSI».

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