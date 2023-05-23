Рёбра by Баста: в Новосибирске появится модный ресторан от известного рэпера — где он откроется

В Новосибирске откроется ресторан Frank by Баста. Как рассказали НГС в московском офисе сети заведений, открытие запланировано на середину августа по адресу улица Советская, 18. Сейчас в этом здании пустует помещение бара «Гевара», который закрылся в Новосибирске в
В Frank by Баста заявлено основное блюдо — рёбра.
— Под хороший хип-хоп здесь готовят неповторимые ребрышки и множество других авторских сочных блюд. Внушительные порции, уникальная технология приготовления ребер (больше суток), душевный персонал и по-настоящему неповторимая атмосфера продолжают завоевывать сердца и даже города, — описывают ресторан на официальном сайте.
В Москве на Новом Арбате, по данным 2ГИС, ресторан имеет оценку
ООО «Фрэнк бай Баста» был зарегистрирован 18 марта
В августе 2022 года ресторан Frank by Баста открылся в Екатеринбурге. Наши коллеги из Е1.RU оценили блюда, которые подают в модном заведении, и рассказали, сколько они стоят.
Перед началом летнего сезона в Новосибирске в барном дворике на Красном проспекте заработало заведение «Мидии by GUSI».