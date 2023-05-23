Владельцы пивоварни из Технопарка открыли мидийную в барном дворике и подают деликатес в одноразовой таре

В Новосибирске в барном дворике на Красном проспекте заработало заведение «Мидии by GUSI» — новый проект одноименной ресторанной группы из Академгородка. Это уже второй проект в городе, посвященный целиком этому виду морепродуктов.
«Мидии» заняли помещение закрывшейся здесь ранее лапшичной Noodle Police. Внутри практически ничего не поменялось, новый арендатор только добавил краны для пива. Но публика предпочитает преимущественно сидеть на улице, поскольку весь двор сейчас превращен в одну большую летнюю веранду. Это также позволяет посетителям сочетать блюда и напитки из разных заведений.
В меню «Мидий» всего одно блюдо — мидии в соусе (самих соусов три), которые подаются в одноразовом круглом контейнере. Порция стоит 490 рублей вне зависимости от соуса.
Руководитель «Гусей» Сергей Цуркан объяснил выбор места тем, что в барном дворике на Красном проспекте просто освободилось место.
— Мы хотели встать там со своим пивом, но решили, что совсем без еды нельзя. А поскольку помещение маленькое, то нужна была какая-то моноконцепция. И мы решили, что рынок уже созрел, тем более что появилось предложение от поставщиков с комфортным ценником. Мидии перестали быть каким-то элитным блюдом, — считает ресторатор.
Это уже второе заведение с мидиями в качестве основного блюда. Первое («Мидийная») заработало на Гастрокорте, который сейчас занял большую часть Центрального рынка. В «Мидийной» тоже три вида соуса, порция стоит 480 рублей.
В самом барном дворике мидии можно заказать в баре «Кулуары», где порция стоит 550 рублей, а сет с бокалом вина — 700 рублей. Среди других заведений, где мидии в соусе — важная позиция в меню, можно отметить пивной ресторан столичной сети Lambic, где половина порции (500 граммов) стоит сейчас 1190 рублей.
Зонтичный бренд GUSI использует сейчас несколько заведений разного формата: пивной ресторан и пивоварня Gusi в Технопарке, закусочная Bistro by Gusi, ресторан «Gusi в городе». По данным «Контур.Фокуса», права на торговый знак GUSI принадлежат ООО «Хомяк», выручка которого в прошлом году составила 141,4 млн рублей, а чистая прибыль — 5,6 млн рублей.
Новые гастрономические пространства (к числу которых относится и двор на Красном проспекте, 22) позволяют рестораторам открывать небольшие экспериментальные заведения с национальной едой. В апреле, например, на Гастрокорте заработала первая в Новосибирске точка вайнахской кухни.