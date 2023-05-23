Владельцы пивоварни из Технопарка открыли мидийную в барном дворике и подают деликатес в одноразовой таре

— Мы хотели встать там со своим пивом, но решили, что совсем без еды нельзя. А поскольку помещение маленькое, то нужна была какая-то моноконцепция. И мы решили, что рынок уже созрел, тем более что появилось предложение от поставщиков с комфортным ценником. Мидии перестали быть каким-то элитным блюдом, — считает ресторатор.