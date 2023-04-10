Жижиг и галнаш: в Новосибирске заработало первое кафе чеченской кухни

Точка «Стрит фуд Жижиг и Галнаш» заработала на «Гастрокорте» Центрального рынка. Это первое заведение в Новосибирске, которое предлагает блюда чеченской кухни.
Точку открыл предприниматель, представившийся как Андрей. По его словам, он некоторое время работал в Чечне и пристрастился к местной кухне. А вернувшись в Новосибирск, не нашел ничего из знакомых блюд в местных заведениях.
— Жижиг — значит мясо, а галнаш — хлеб. Так называется одно из самых характерных блюд вайнахской кухни. В нем нет никаких приправ, усиливающих вкус, — объяснил Андрей.
Блюдо с таким названием представляет собой крупные куски вареной говядины с мучными клецками и чашкой с крепким бульоном, в который предполагается макать мясо и клецки.
Кроме жижига и галнаша в меню есть «жижиг чорпа» — тушенное в горшочке мясо с картошкой и густым соусом, «котам галнаш» — клецки с курицей и луковым соусом, хычины (тонкие пироги, жаренные на сковороде). Цены на основные блюда колеблются от 149 рублей (хычины) до 679 рублей (форель с брокколи).
Сейчас в базе «2ГИС» в Новосибирске нет заведений с чеченской или вайнахской кухней. Но вот кафе и ресторанов, которые указали в качестве своей специализации «кавказскую кухню», в городе больше 80. На самом Гастрокорте работает две точки с грузинскими блюдами.
Гастрокорт уже стал местом, где открываются небольшие заведения с необычной этнической кухней. Здесь работают вьетнамские, китайские, корейские, турецкие точки. Сам комплекс постоянно расширяется. Сейчас, например, там начато строительство новых павильонов на месте снесенных торговых рядов со стороны улицы Мичурина.
Новосибирская уличная еда развивается во всех направлениях. В прошлом месяце в Ресторанном дворике за гостиницей Центральная (принадлежит тем же владельцам, что и Центральный рынок) открылась точка по продаже элитных пончиков, цены на которые доходят до 360 рублей за штуку.