Новосибирцы выстроились в очередь на Ресторанном дворике: они хотят пончики за 360 рублей

На Ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» в Новосибирске заработала точка по продаже пончиков.
Пончики стоят до 360 рублей за штуку, но покупателей это не останавливает — они готовы стоять за ними в очереди.
«Пончиковая» (так называется заведение) — проект Галины и Артема Печениных — создателей кондитерской Biscuit House и кафе Breakfast House, а также обладателей «Народной премии НГС» (2021 год). Новое заведение значительно меньше. По сути, это маленький павильон, где нет ни посадочных мест, ни даже какого-то кухонного оборудования. Пончики пекут и декорируют в кондитерской Biscuit House и привозят в «Пончиковую» уже готовыми.
Заведение начало работать 27 марта без рекламы, владельцы ограничились объявлением в аккаунтах социальных сетей других своих заведений. Потом про новый проект написали несколько блогеров, и уже в четверг у дверей выстроилась небольшая очередь. «Пончиковой», конечно, далеко до ажиотажа, вызванного открытием корейской закусочной Chico, но и само заведение гораздо меньше. К тому же в других точках на Ресторанном дворике среди дня клиентов почти не было.
Меню в заведении пока тоже не повесили, но в соцсетях заведения упоминается 16 разных видов этих изделий. 11 называются пончиками (с дыркой посередине) и еще пять — донатами. Традиционный американский вариант доната имеет именно форму бублика, а жаренный во фритюре пирожок со сладкой начинкой именуется обычно «берлинером».
Впрочем, больше внимания в меню привлекают не названия, а цены. Самые простые пончики здесь стоят 190 рублей, но в основном цены варьируются между 250–290 рублями. А несколько позиций стоят и вовсе 360 рублей за штуку. Там же, на Ресторанном дворике, за эту сумму можно купить полноценный бургер.
Создатели заведения рассказывают, что идея «Пончиковой» пришла им в Великобритании еще три года назад, в марте 2020-го, когда они зашли в Borough Market (Лондон) в пекарню Bread Ahead.
— Это любовь с первого взгляда, — пишут они в аккаунте кондитерской Biscuit House.
Проект Печениных — далеко не первая попытка сделать заведение с пончиками в Новосибирске. На этом же месте на Ресторанном дворике, например, некоторое время работала точка Amigo churros с испанской вариацией этого десерта. Пончики разных видов также стабильно есть в меню сети Kuzina.