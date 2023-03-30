Новосибирцы выстроились в очередь на Ресторанном дворике: они хотят пончики за 360 рублей

Заведение начало работать 27 марта без рекламы, владельцы ограничились объявлением в аккаунтах социальных сетей других своих заведений. Потом про новый проект написали несколько блогеров, и уже в четверг у дверей выстроилась небольшая очередь. «Пончиковой», конечно, далеко до ажиотажа, вызванного открытием корейской закусочной Chico, но и само заведение гораздо меньше. К тому же в других точках на Ресторанном дворике среди дня клиентов почти не было.

Меню в заведении пока тоже не повесили, но в соцсетях заведения упоминается 16 разных видов этих изделий. 11 называются пончиками (с дыркой посередине) и еще пять — донатами. Традиционный американский вариант доната имеет именно форму бублика, а жаренный во фритюре пирожок со сладкой начинкой именуется обычно «берлинером».