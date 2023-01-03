Вилки в ножны: 10 самых заметных ресторанов и баров, которые покинули нас в 2022 году

Эта американская сеть поспешила первой уйти с российского рынка и даже закрыла большую часть заведений в стране. Единственным городом, где «Макдоналдс» работал как прежде, остался Новосибирск. Сибирский франчайзи Владимир Говор попросту не подчинился решению владельца бренда. Но американцы не только не наказали его за своеволие, но еще и выбрали в качестве нового владельца своей сети.



Для Новосибирска «Макдоналдс» так и не стал чем-то родным (как это случилось с KFC), но количество посетителей постепенно росло. Так что после исчезновения с вывесок названия мирового гиганта фастфуда посетителей там меньше не стало. Напротив, новая вывеска привела сюда какое-то количество людей, которым было просто интересно посмотреть на «русский "Макдоналдс"»