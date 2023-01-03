Вилки в ножны: 10 самых заметных ресторанов и баров, которые покинули нас в 2022 году

2022 год трудно назвать тяжелым для ресторанного рынка Новосибирска — суммарная выручка заведений выросла. Конечно, случилось это во многом по причине роста цен, но ведь посетителей ресторанов это не отпугнуло. Но любое процветание — всегда чья-то неудача. Мы собрали 10 наиболее заметных закрытий.
Столовая ИКЕА
Столовая шведского магазина была не просто достаточно популярным заведением в ТЦ «МЕГА». С момента открытия в 2007 году она стала примером той самой скандинавской функциональной умеренности. В здешних фрикадельках, чае с брусникой и прочих обычных вроде бы вещах было что-то такое, что вместе с точно таким же аскетическим, но стильным интерьером стабильно приводило сюда толпы людей. Притом что особенно дешевой здешнюю еду назвать было нельзя.
Поклонникам икеевской кухни, впрочем, теперь есть куда пойти. Два бывших работника столовой открыли на «Гастрокорте» точку со шведскими хитами (есть и чай с ягодами и листиками). А ещё один повар постарше там же поставил заведение с родной для себя сирийской кухней. Вряд ли бы он решился на такое, оставайся открытым столовая в магазине ИКЕА.
McDonald’s
Эта американская сеть поспешила первой уйти с российского рынка и даже закрыла большую часть заведений в стране. Единственным городом, где «Макдоналдс» работал как прежде, остался Новосибирск. Сибирский франчайзи Владимир Говор попросту не подчинился решению владельца бренда. Но американцы не только не наказали его за своеволие, но еще и выбрали в качестве нового владельца своей сети.
Для Новосибирска «Макдоналдс» так и не стал чем-то родным (как это случилось с KFC), но количество посетителей постепенно росло. Так что после исчезновения с вывесок названия мирового гиганта фастфуда посетителей там меньше не стало. Напротив, новая вывеска привела сюда какое-то количество людей, которым было просто интересно посмотреть на «русский "Макдоналдс"»
Бар «Гевара»
Легендарный бар, для которого это был уже второй адрес (первая версия работала на Серебренниковской) и с которым много чего было связано много у кого. На перекрестке Ленина и Советской он работал с 2017 года и тоже отметился здесь шумными вечеринками, но бороться за любителей выпить, видимо, было всё сложнее и сложнее. Когда заведение устроило «распродажу» перед закрытием, многие приняли это за рекламный ход. Но бар действительно перестал работать, и, даже если кто-то захочет открыть его снова, это будет уже какая-то другая, новая «Гевара».
Японский ресторан Okabe
Дорогой японский ресторан с именитым шефом в элитном жилом комплексе изначально смотрелся чем-то не очень соответствующим Новосибирску. Если бы не дорогая рекламная кампания, можно было бы решить, что его открыли преимущественно для того, чтобы какому-то узкому кругу причастных лиц было куда сходить: в ресторане даже сделали приватную комнату с отдельным входом. Потому что иначе объяснить появление в городе со средней зарплатой в 50 тысяч рублей заведения с блюдами, которые могли стоить больше 10 тысяч, довольно сложно.
Несмотря на эксклюзивность и сотни тысяч рублей, потраченные на рекламную кампанию, большой наплыв посетителей там был, похоже, только один раз — в вечер открытия. Но даже те, кто приходили, нередко оставались недовольны то тем, то этим.
Кафе Bliss
Блинная на Ленина появилась еще в те далекие времена, когда в центре и близко не было нынешнего изобилия заведений. Bliss предложила приличного качества блины в обстановке, близкой к фастфуду, но людям там было уютно, да и цены радовали. В 2019 году в кафе сделали ремонт: оно стало более современным, но отчасти утратило прежнюю индивидуальность, к которой привыкли постоянные посетители. И вокруг появилось уже так много нового, что одними блинами удержать людей было уже трудно.
Ресторан Salt
Salt был, если можно так выразиться, бутиковым проектом ресторатора Дениса Иванова. Откройся он где-нибудь в Москве, жизнь его, возможно, была бы более долгой. Но новосибирская состоятельная публика не оценила аскетичного северного дизайна, да и место было не особенно удобным. В какой-то момент Salt впал в анабиоз, просыпаясь только тогда, когда кто-то ангажировал заведение для мероприятий. В 2021 году Иванов передал заведение молодому шеф-повару с международным опытом Тимофею Малахову, который пытался превратить его в ресторан современной авторской кухни. В обновленный «Солт» пошли люди, но какого-то фурора ресторан произвести не смог. И весной этого года Малахов уехал работать в Италию, откуда периодически постит фото в одной социальной сети с картинками, владельца которой признали в России экстремистской организацией.
Сеть «Пельмения»
Сеть из Санкт-Петербурга с пельменями со всего мира. Сама по себе идея довольно интересна и технологична: везде тесто, везде или кастрюля, или пароварка. Разница между всеми этими равиолями, гёдза, вонтонами, хинкали
«Маргарита пьет вино»
Ресторан, который изначально возник как совместный проект шеф-повара Руслана Коробова и владельца сети Primitime Антона Горестова. Это было интересное заведение с затейливой едой, хорошей винной картой, которое бы идеально смотрелось в том недалеком будущем, когда район метро «Октябрьская» окончательно превратится в маленький Манхэттен (там сейчас ведется активное строительство). Но партнеры этого светлого будущего так и не дождались: Коробов ушел делать другие заведения, а через какое-то время и Горестову стало не до сложных одиночных ресторанов.
«РБГ Китчен»
Владельцы новосибирских заведений некогда очень популярной у местной публики уральской сети «Своя компания» решили совершить ребрендинг. Выбрав при этом максимально незапоминающееся название (даже если помнить, что РБГ — это «рестораны большого города»). Новое имя не смогло вдохнуть в проект новую жизнь — скорее высосало остатки старой. Оставшиеся заведения были закрыты еще в начале года.
Cheezy
Итальянское кафе на Урицкого от ресторатора из Кемерова, которое пыталось привлечь публику «неаполитанской пиццей». Неаполитанского в ней было, прямо скажем, немного, но дело даже не в этом. Заведений с пиццей в Новосибирске масса, а место, которое выбрали кемеровчане, было непростым. Вроде бы и в центре, но как-то не на виду, всё внимание забирает расположенное этажом выше кафе «Чашка кофе». В результате владелец помучился и решил сменить концепцию на что-то иное, но не требующее больших вложений. Открывшееся на месте итальянского кафе грузинское бистро радует кухней больше, но притоку публики пока это не особенно способствует.
Кроме закрытия отдельных заведений нельзя не отметить и начавшееся сокращение количества точек крупнейшей некогда сети «Дядя Дёнер». В этом году она перестала быть самым крупным игроком рынка уличной еды.