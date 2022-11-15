Падение «Дяди Дёнера»: на рынке стритфуда сменился лидер, кому принадлежит уличная еда в Новосибирске

Сеть уличной еды «Дядя Дёнер» перестала быть самой крупной в Новосибирске. Она терпит убытки и сокращается, а конкуренты, наоборот, растут. С тем, кто сейчас лидирует на рынке стритфуда «столицы Сибири» и кому принадлежат эти компании, разбирался обозреватель НГС.



Что случилось

По данным 2ГИС, в Новосибирске и отдалённых окрестностях сейчас работает 64 точки сети «Дядя Дёнер», ближайшим её конкурентом является сеть «Русские блины» (62 точки) и MGrill (61). Однако, как выяснил НГС, реальное количество заведений «Дяди Дёнера» уже ниже. Например, точки в Искитиме уже сменили название на «M дёнер» (4 павильона), ещё три павильона в базе обозначены как «временно неработающие», а у части заведений на вывеске заклеено название юридического лица, которое ведёт в нем деятельность. Таким образом, даже если считать, что все остальные точки всё ещё остаются частью единой сети, то очевидно, что «Дядя Дёнер» перестал быть крупнейшим игроком на новосибирском рынке.