Падение «Дяди Дёнера»: на рынке стритфуда сменился лидер, кому принадлежит уличная еда в Новосибирске

Сеть уличной еды «Дядя Дёнер» перестала быть самой крупной в Новосибирске. Она терпит убытки и сокращается, а конкуренты, наоборот, растут. С тем, кто сейчас лидирует на рынке стритфуда «столицы Сибири» и кому принадлежат эти компании, разбирался обозреватель НГС.
Что случилось
По данным 2ГИС, в Новосибирске и отдалённых окрестностях сейчас работает 64 точки сети «Дядя Дёнер», ближайшим её конкурентом является сеть «Русские блины» (62 точки) и MGrill (61). Однако, как выяснил НГС, реальное количество заведений «Дяди Дёнера» уже ниже. Например, точки в Искитиме уже сменили название на «M дёнер» (4 павильона), ещё три павильона в базе обозначены как «временно неработающие», а у части заведений на вывеске заклеено название юридического лица, которое ведёт в нем деятельность. Таким образом, даже если считать, что все остальные точки всё ещё остаются частью единой сети, то очевидно, что «Дядя Дёнер» перестал быть крупнейшим игроком на новосибирском рынке.
Утрата лидерства ещё очевидней, если взять только точки, расположенные в административных границах Новосибирска. Здесь «Дядя Дёнер» (41 заведение) и вовсе оттеснен на четвертое место, он уступил не только «Русским блинам» (61) и MGrill (56), но и сети кондитерских Kuzina (50).
Пятое место по количеству точек занимает сейчас ветеран рынка уличной еды Сибири — кемеровский «Подорожник». Всего в базе 2ГИС сейчас 41 точка этой сети, из которых в административных границах Новосибирска работает 30 павильонов. «Подорожник» можно считать самой стабильной сетью — количество точек у неё практически не меняется уже лет десять.
«Дядя Дёнер» давно испытывает сложности, в 2021 году компания не смогла погасить свои облигации, а к её владельцам предъявляют претензии банки-кредиторы. Часть точек уже успела закрытья (как правило, в этих павильонах просто начинают работать другие заведения аналогичного профиля). Вполне возможно, что это произойдет в обозримом будущем и с частью оставшихся заведений после того, как арбитражный суд Новосибирска принял решение взыскать в пользу Сбербанка России 42 киоска «Дяди Дёнера».
Кому принадлежат самые заметные сети
Сеть «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году Антоном Лыковым и Антоном Горестовым (который стал на первых порах основным инвестором проекта). На пике развития у неё было больше 100 точек в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Новокузнецке, Барнауле, Бийске, Томске и Шерегеше. В 2018 году компания решила выпустить облигации, чтобы привлечь средства в развитие. По данным 2ГИС, Горестов вышел из проекта в 2019 году, сейчас основными совладельцами главной компании сети ООО «Дядя Дёнер» являются помимо Антона Лыкова (33,3%) Антон и Людмила Супрун. До февраля прошлого года они были совладельцами компании «Петроглиф», которая занимается розливом воды под одноименным брендом, а Людмила Супрун
В прошлом году выручка ООО «Дядя Дёнер» снизилась до 12 млн рублей (падение по сравнению с 2020 годом 63%), а чистый убыток достиг 98 млн рублей.
Сеть «Русские блины» возникла после того, как новосибирское подразделение томского проекта «Сибирские блины» ресторатора Владимира Бурковского начало работать самостоятельно. Выручка основной операционной компании сети — ООО «Русские блины» — в прошлом году превысила 161 млн рублей (рост по сравнению с 2020 годом 433%), а чистая прибыль составила 9,4 млн рублей. Сейчас основными владельцами являются Юрий Зайцев и Елена Гулянова (им принадлежит по 40% долей). Информации о других значимых бизнесах хозяев «Русских блинов» в базе «Контур.Фокус» нет.
Сеть MGrill основана в 2009 году, первая точка открылась на Военной, 8б. До конца 2013 года владельцами ООО «Мгриль» были Дмитрий Шевчук и Ольга Маношина, после этого у компании появилось четыре новых учредителя. Самая большая доля (40%) в этой компании у Романа Федоренко, который имеет интересы также в целом ряде сфер деятельности (строительство, ремонт автомобилей). Остальные доли равно распределены (по 20%) между Владимиром Бояровым, Александром Кочетовым и Евгением Терещенко (направления деятельности совпадают с Федоренко). Точки стритфуда, как правило, управляются их ИП, так что оценить оборот всей сети сложно. Выручка самого ООО «Мгриль» в 2021 году составила 4,3 млн рублей, чистый убыток — 3,4 млн рублей.
Сеть кондитерских Kuzina создана американским предпринимателем Эриком Шогреном, которому принадлежит 90% долей в ООО «Кузина». Кроме Новосибирска заведения и производство работают в Москве. Выручка компании в 2021 году превысила 512 млн рублей (рост 48%), а чистая прибыль составила 22,4 млн рублей.
Кто еще торгует едой на улицах
В базе 2ГИС есть информация о 974 точках, обозначенных как «киоск фастфудной продукции» (то есть такие заведения можно отнести к сегменту стритфуда или уличной еды). Сервис относит к таковым, впрочем, все сети фастфуда включая «Бургер Кинг» и KFC. Наиболее заметные (с точки зрения количества точек) сетевые проекты, сопоставимые с «Русскими блинами» и MGrill, — это «Хотдог-Мастер» (23 точки), Habibifood (15 точек) и «Грильница» (9 точек).
Несмотря на кажущуюся насыщенность рынка, в этом сегменте постоянно появляются новые проекты. Самым большим их «инкубатором» в последний год стал «Гастрокорт» на центральном рынке, где фактически все арендаторы предлагают именно уличную еду. Не оставляют предприниматели и попыток предложить