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«Замену себе не нашла»: в центре закрывается кафе с 20-летней историей

Создательница кафе «Блисс» уезжает из Новосибирска, на месте ее заведения будет проект новых владельцев

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Блинная проработала на этом месте почти 20 лет

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Кафе «Блисс» закрывается, заведение работает сегодня (13 ноября) последний день. Заведение проработало на этом месте почти 20 лет.

О том, что «Блисс» закрывается навсегда, НГС сообщила его владелец и создательница, ресторатор Вера Зуева. По ее словам, она решила переехать к детям в другой город и согласилась продать заведение новым владельцам, которые собираются запустить на этом месте какой-то другой проект.

А 2017 году в кафе сделали современный ремонт

А 2017 году в кафе сделали современный ремонт

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— Мы начали ремонт в этом помещении в 2002 году, так что на этом месте я проработала 20 лет. И практически всё это время это была работа что называется двадцать четыре на семь. Найти человека, который смог бы полностью меня здесь заменить, я не смогла. Меня давно уговаривали уступить это место. А сейчас семейные обстоятельства сложились так, что я решила «Блисс» закрыть, — рассказала НГС Вера Михайловна.

«Блисс» изначально создавалось и работало, как демократичная блинная. В то время на улице Ленина было всего несколько заведений. В 2017 году после ремонта в заведении существенно расширили меню, превратив в более современное семейное кафе. В ноябре, например, здесь можно было заказать и пасту, и стейк, и суп том-ям.

На месте блинной должно открыться заведение с другой концепцией

На месте блинной должно открыться заведение с другой концепцией

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Выход из бизнеса создателя заведения не всегда приводит к его закрытию. Например, работающий в том же здании бар 501 сменил владельца в 2018 году, однако полностью сохранил и название, и интерьер, и даже во многом атмосферу.

Если в случае «Блисс» закрыть заведение владелицу побудили личные обстоятельства, то вот молодые повара из столовой ИКЕА, наоборот, были уволены, когда компания прекратила работу в России. Тогда они решили сами открыть на Центральном рынке точку с блюдами из ИКЕА.

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