«Замену себе не нашла»: в центре закрывается кафе с 20-летней историей

— Мы начали ремонт в этом помещении в 2002 году, так что на этом месте я проработала 20 лет. И практически всё это время это была работа что называется двадцать четыре на семь. Найти человека, который смог бы полностью меня здесь заменить, я не смогла. Меня давно уговаривали уступить это место. А сейчас семейные обстоятельства сложились так, что я решила «Блисс» закрыть, — рассказала НГС Вера Михайловна.