«Замену себе не нашла»: в центре закрывается кафе с
20-летней историей
Создательница кафе «Блисс» уезжает из Новосибирска, на месте ее заведения будет проект новых владельцев
Кафе «Блисс» закрывается, заведение работает сегодня (13 ноября) последний день. Заведение проработало на этом месте почти 20 лет.
О том, что «Блисс» закрывается навсегда, НГС сообщила его владелец и создательница, ресторатор Вера Зуева. По ее словам, она решила переехать к детям в другой город и согласилась продать заведение новым владельцам, которые собираются запустить на этом месте какой-то другой проект.
— Мы начали ремонт в этом помещении в 2002 году, так что на этом месте я проработала 20 лет. И практически всё это время это была работа что называется двадцать четыре на семь. Найти человека, который смог бы полностью меня здесь заменить, я не смогла. Меня давно уговаривали уступить это место. А сейчас семейные обстоятельства сложились так, что я решила «Блисс» закрыть, — рассказала НГС Вера Михайловна.
«Блисс» изначально создавалось и работало, как демократичная блинная. В то время на улице Ленина было всего несколько заведений. В 2017 году после ремонта в заведении существенно расширили меню, превратив в более современное семейное кафе. В ноябре, например, здесь можно было заказать и пасту, и стейк, и суп том-ям.
Выход из бизнеса создателя заведения не всегда приводит к его закрытию. Например, работающий в том же здании бар 501 сменил владельца в 2018 году, однако полностью сохранил и название, и интерьер, и даже во многом атмосферу.
Если в случае «Блисс» закрыть заведение владелицу побудили личные обстоятельства, то вот молодые повара из столовой ИКЕА, наоборот, были уволены, когда компания прекратила работу в России. Тогда они решили сами открыть на Центральном рынке точку с блюдами из ИКЕА.