Маленькая Швеция: два бывших сотрудника IKEA открыли точку с фрикадельками и вафлями в Новосибирске
Это уже второе заведение выходцев из шведской компании на Центральном рынке
На Гастрокорте Центрального рынка заработало заведение под названием Hej! с блюдами шведской кухни. Точку открыли два бывших сотрудника IKEA.
Заведение заработало в новой зоне Гастрокорта, которая организована в продовольственном павильоне, за шведской закусочной сразу начинаются мясные прилавки. Название переводится со шведского как «привет». Открыли закусочную бывшие сотрудники ресторана ИКЕА в Новосибирске Даниил Приходько и Дмитрий Левшук, это их первый самостоятельный бизнес.
Главные блюда в меню — это шведские фрикадельки (в качестве гарнира можно выбрать картофель фри, картофельное пюре или брокколи), вафли в форме сердца и чай с добавками (брусникой и медом или розмарином и облепихой).
— ИКЕА ушла из Новосибирска, но из головы нет. Начать мы решили с блюд, которые были в меню ресторана ИКЕА, но потом хотим двигаться в сторону более традиционной шведской кухни. Будем солить селёдку сами. Блюд будет больше, — рассказали Даниил и Дмитрий.
Начинающие рестораторы говорят, что не пытались воспроизвести шведские фрикадельки самостоятельно, а используют готовый полуфабрикат «от того же поставщика, что и у ИКЕА».
Это не единственное новое заведение, которое заработало в последнюю неделю в новой зоне Гастрокорта. По соседству с Hej! открылись блинная и точка кафе китайской кухни «Янцзы» из Академгородка, Чуть дальше появилась точка с корейской лапшой кукси, пышечная и заведение с вином по бокалам и закусками. Здесь же еще готовятся к запуску бургерная и заведение с грузинской кухней.
Нужно заметить, что создатели Hej! не единственные выходцы из ИКЕА, которые решили запустить на Гастрокорте собственный проект. Ранее, в сентябре заведение под названием «Бистро вкусно» здесь открыл проработавший в ИКЕА больше семи лет повар сирийского происхождения по имени Талал. У него также есть шведские фрикадельки, но основу меню составляют всё же блюда сирийской кухни.
Новые точки открываются на Центральном рынке так быстро, что НГС мог бы писать о них обзоры каждый месяц. Вот, например, обзор новинок, который выходил у нас в сентябре.